 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия накрыла одним супер-ударом по Львову 800 наемников и британские танки Challenger
12:57 07.07.2023

Эта атака оказалась еще точнее и эффективнее, чем знаменитый удар по казармам с иностранными головорезами на Яворовском полигоне весной 2022-го

Александр БОЙКО

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что ночью с 5 на 6 июля был нанесен "сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства"

Стали появляться первые данные об уничтожении армией России объекта во Львове, где проходили подготовку более 800 резервистов и иностранных наемников. Можно не гадать: разместить такое число военных можно только в австро-венгерских казармах прошлого века, что находились на территории бывшего Львовского военно-политического училища (ЛВВПУ) - ныне Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Сагайдачного.

Действительно, говорят, что удары пришлись именно по казармам и автопарку академии. Ракеты также прилетели по ангарам с бронетехникой бывшей 24-й Железной механизированной дивизии (ныне 24-ая отдельная механизированная бригада ВСУ), что через дорогу. И, говорят, досталось также зданию СБУ, что уже на спуске со Стрыйской улицы. Все перечисленные объекты находятся вдоль границы Стрыйского парка, вдали от исторических жилых массивов Львова, что безусловно удобно для нанесения такого мощного удара.

Исключением стал 66-ой жилой дом на Стрыйской улице, что теперь и показывают все украинские СМИ. Там жили как бывшие, так и действующие военные. Но он пострадал не от прямого попадания ракеты, а сильной взрывной волны и осколков, так как граничит с автопарком Национальной академии сухопутных войск.

"В здании военной академии уничтожены около 800 офицеров ВСУ и курсантов, много западных инструкторов и наемников, а также западная техника, в частности, британские танки британские танки Challenger", - сообщают РИА Новости со ссылкой на источники Минобороны России.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что ночью с 5 на 6 июля был нанесен "сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства".

По информации KP.RU британские танки Challenger действительно готовились к боевым действиям в автопарке 24-ой отдельной механизированной бригады, командиры которой проходят почти по всем уголовным делам, что возбуждены Следственным комитетом России по фактам обстрела мирных городов Донбасса за последние 9 лет. Офицеры и солдаты этой бригады отличились в военных преступлениях в Славянске, Краматорске и Лисичанске.

Отметим, что место постоянной дислокации личного состава этой бригады - Яворовский полигон, куда в марте прошлого года уже долетали русские крылатые ракеты. Тогда они ликвидировали более 180 солдат ВСУ и иностранных наемников, которые занимались на стрельбище боевым слаживанием.

Нынешний удар, судя по всему, оказался еще более точным и впечатляющим по эффективности.

Сегодня во Львове объявили двухдневный траур. Закрыли все увеселительные заведения и даже знаменитые по "Трем мушкетерам" подвальные пивные.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В сети появился ролик с российскими военнослужащими, которые перевозят разобранную на три части британскую ракету Storm Shadow. Она попала в руки военнослужащих, когда упала в Запорожской области. Говорят, что ракета целая, с электронной начинкой.

Когда украинские военные услышали в радиоэфире, что российские воины затрофеили английскую ракету, бросили на перехват диверсионно-разведывательную группу. Ей поставили задачу уничтожить ракету. Но нашим бойцам удалось обезвредить диверсантов, а ракету доставить в тыл.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688723820


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