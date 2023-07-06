Байден зачем-то стал пинать трибуну во время выступления в Южной Каролине

12:59 07.07.2023

Ольга Никитина



Президент США Джо Байден, выступая в Южной Каролине, стал бить ногой по трибуне, пожаловавшись на то, что она "не работает".







Байден ударил ногой по трибуне несколько раз, после чего повернулся к собравшимся спиной и продолжил делать то же самое, но под другим углом, передает РИА "Новости".



"Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает", – пожаловался американский лидер.



80-летний Байден стал самым пожилым в американской истории президентом. Странности в его поведении замечали еще во время предвыборной гонки. Недавно в Колорадо Байден споткнулся и упал на трибуне, а после этого перепутал гимны США и Индии.