 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байден зачем-то стал пинать трибуну во время выступления в Южной Каролине
12:59 07.07.2023

Ольга Никитина

Президент США Джо Байден, выступая в Южной Каролине, стал бить ногой по трибуне, пожаловавшись на то, что она "не работает".



Байден ударил ногой по трибуне несколько раз, после чего повернулся к собравшимся спиной и продолжил делать то же самое, но под другим углом, передает РИА "Новости".

"Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает", – пожаловался американский лидер.

80-летний Байден стал самым пожилым в американской истории президентом. Странности в его поведении замечали еще во время предвыборной гонки. Недавно в Колорадо Байден споткнулся и упал на трибуне, а после этого перепутал гимны США и Индии.

Источник - Взгляд
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