Белый Белый дом. Кокаиновая дорожка семьи Байденов

13:12 07.07.2023 Белый Белый дом: семья Байденов опять оказалась в неприятной истории

На Капитолийском холме кто-то забыл кокаин



Андрей Кузмак



В Белом доме новый скандал. В официальной резиденции президента США сотрудники Секретной службы обнаружили белый порошок, который, как выяснилось после проведенной экспертизы, оказался кокаином. Спустя сутки в американских СМИ появилась информация о том, что за пару дней до обнаружения запрещенных веществ в здание на Капитолийском холме приезжал сын президента Хантер Байден, известный, в числе прочего, долгой историей наркозависимости. Безотносительно принадлежности найденного кокаина и способа, посредством которого он попал в Белый дом, этот сюжет несомненно нанесет еще один удар по и без того не блестящей репутации главы американского государства. Как Хантер Байден тянет на дно карьеру своего отца и кто будет рад ему в этом помочь, рассказывают "Известия".



Белый порошок



Находка была сделана сотрудниками Секретной службы, отвечающими за безопасность первых лиц государства, в камере хранения (по другим данным - в библиотеке) Белого дома, то есть совсем недалеко от Овального кабинета. В соответствии с протоколами все находившиеся в этот момент в здании люди были эвакуированы - после инцидентов с посылками, содержащими споры сибирской язвы, американские спецслужбы с большой тревогой относятся к порошкам белого цвета. Сам президент на момент обнаружения пакета вместе с семьей уже покинул Вашингтон и отправился в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде.



Не прошло и дня, как Washington Post со ссылкой на источники в администрации сообщило о том, чем на самом деле являлась найденная субстанция. Этой информации и так было достаточно, чтобы американские медиа вновь вспомнили о Хантере Байдене. Но вскоре другое издание, The New York Post, отдельно указало на то, что сын президента США побывал в Белом доме как раз в день обнаружения бесхозного кокаина.



Кто и для каких целей оставил наркотики на территории резиденции, следствие еще не выяснило, и, как пишет Politico, едва ли когда-нибудь выяснит. Впрочем, реакция соцсетей была соответствующей. В интернете завирусилось видео, на котором Хантер, стоя на балконе вместе с своей семьей во время празднования Дня независимости, характерным жестом вытирает нос. Не остался в стороне и Дональд Трамп. "Неужели кто-то действительно верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо, кроме Хантера и Джо Байдена", - написал экс-президент в социальной сети Truth Social.



Ноутбук сокровищ



Хантер Байден - золотая жила для искателей компромата на своего отца. Однако большую часть работы он сделал сам. Каким бы способом не попали в прессу данные с забытого им (или принесенного кем-то) ноутбука, их оказалось достаточно, чтобы нанести сокрушительный удар по репутации Байдена-старшего. После публикации содержимого лэптопа мир сначала узнал о том, что Хантер принимал наркотики и вовлекал в это занятие членов своей семьи, а также проводил досуг с проститутками и своим психиатром-гомосексуалистом.



Затем на базе документов с этого компьютера The New York Times опубликовало расследование, в котором указывалось на незаконную лоббистскую деятельность Хантера в интересах как зарубежных компаний, так и иностранных государств. Причем речь шла, в первую очередь, о его бизнес-связях в Китае и на Украине. Также выяснилось, что Байден-младший и его компания Rosemont Seneca Technology Partners инвестировали средства в фирму Metabiota, занимавшейся исследованиями вирусов по заказу Пентагона и участвовавшей в строительстве биолаборатории в Одессе. Позднее Министерство обороны России официально подтвердило эту информацию.



Однако судя по тому, с какой периодичностью в прессе появлялась информация со злосчастного ноутбука, это отнюдь не все. Самая свежая порция компромата появилась в Daily Mail за два дня до находки в Белом доме. На фотографиях, опубликованных британским таблоидом, был запечатлен Хантер Байден за рулем автомобиля, по-видимому (трубка для крэка в руках водителя), в состоянии наркотического опьянения. Зафиксированная на снимке скорость движения транспортного средства Байдена-младшего составляла 172 мили в час (почти 277 км/ч).



Очевидно, понимая последствия предстоящей информационной бури, в 2021 году Хантер выпустил автобиографию. Книга мгновенно стала национальным бестселлером, однако решающей победы в информационной войне не принесла. Описанные в ней факты еще более убедили общественность в том, что Джо Байден покрывает сына.



После того как 21 июня сын президента США фактически избежал обвинений в работе на китайское и украинское правительства (в соответствии со знаменитым законом FARA, регламентирующим деятельность иностранных агентов в США), негатив еще более усилился. И все - несмотря на поистине невероятные усилия либеральных СМИ. CNN, MSNBC, Time, Politico, Vanity Fair, The New York Times и другие пошли в атаку на мозги американского обывателя, пытаясь убедить его в том, что произошедшее в семье Байденов есть "история о покаянии и спасении", буквальное повторение библейской притчи о блудном сыне. Ну, а проклятый ноутбук якобы украли русские наркоторговцы. По крайней мере, об этом Хантер Байден рассказал безымянной проститутке на одном из утекших в сеть видео. Впрочем, на страницах своей книги он предположил, что, может быть, это все-таки была русская разведка.



Родная кровь



Родственники первых лиц, чьи слова и поступки портят репутацию политиков, - сюжет для американской политической истории почти настолько же привычный, как и насильственное устранение самих этих президентов. Билли Картер, брат одного из самых непопулярных лидеров, Джимми Картера, в свое время был обвинен в незаконном лоббизме интересов Ливии (дело, известное как "Биллигейт").



Сводный брат Билла Клинтона, Роджер, получил $50 тыс. за хлопоты перед главой Белого дома об условно-досрочном освобождении одного из членов знаменитого мафиозного картеля Розарио Гамбино, осужденного за контрабанду наркотиков. В итоге за несколько дней до ухода с должности Клинтон-старший вынужден был включить родственника в список помилованных - Роджер сам угодил в тюрьму за хранение запрещенных веществ.



Под ковром



Дело, заведенное на Хантера по двум эпизодам манипуляций с налоговой отчетностью, до последнего слушания на данный момент не дожило. Однако довольно скоро выяснилось, что произошло это из-за того, что ведущий расследование прокурор Дэвид Вайс не вызвал на слушания двух ключевых свидетелей. И уже не так важно, был ли наказан Хантер, как то, что суд фактически таким образом изобличил его отца.



Кроме того, несмотря на заключенную Хантером сделку с правосудием, свою работу продолжает глава надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер. Недавно он заявил в интервью Fox News, что сразу девять членов семьи Байдена "принимали решения за деньги", за что получили более $20 млн из иностранных фондов. Удастся ли довести результаты этого следствия до суда - большой вопрос (опять же - зависящий от решения Минюста США). Но очевидно, эта охота в том или ином виде не закончится до самых президентских выборов, если Джо Байден будет принимать в них участие.



Популярность 46-го президента снижается, и очень вероятно, эту тенденцию уже не остановить. Однако для американского политического класса это не только кризис, но и возможность. И если для консерваторов дело Хантера - идеальный козырь в президентской кампании, то для части демократических элит - прекрасный способ списать на непопулярного лидера все, что можно, чтобы впоследствии представить электорату нового, "чистого" кандидата.



Многое будет зависеть от того, насколько президент будет физически и ментально готов к тяжелой предвыборной кампании, заметил ведущий научный сотрудник Центра перспективных американских исследований МГИМО Игорь Истомин.



- У Байдена высокий антирейтинг и неочевидные шансы на победу на выборах. Демократическая партия не монолитна, и в ее рядах есть те, кто заинтересован в замене лидера или подготовить почву для своих амбиций. Кулуарная борьба зачастую мешала демократам даже в тот момент, когда они контролировали Конгресс. В то же время, действующий президент всегда обладает сильным институциональным влиянием, и, если с его здоровьем не произойдет ничего критического, я думаю, он пройдет всю кампанию до конца, - указал собеседник.



Не просто так солидная часть американских либеральных медиа, почти два года дисциплинированно молчавших о приключениях Байдена-младшего, сейчас открывают для своей публики все подробности его дела. В текущем контексте будущее нынешнего президента США должно решиться до конца лета, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.



- Мы не знаем многих подробностей, в том числе - о состоянии здоровья президента. Велика вероятность, что всю президентскую кампанию он не выдержит. В то же время, очевидно, что политическое давление на президента усиливается. Негативной информации вокруг семьи Байдена становится все больше и больше. Немало людей в Вашингтоне понимает, что Демократической партии нужна новая фигура, и создается ощущение что до осени кардинальное решение на этот счет будет принято, - предположил эксперт. Источник - Известия

