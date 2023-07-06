 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какая польза от простой верблюжьей колючки
14:31 07.07.2023

Когда в необъятных Приаральских степях цветет верблюжья колючка, а правильно она называется "жантак", волны густого, сладкого аромата заставляют вдохнуть эту эссенцию поглубже. Кажется, что пряностью пропитано все насквозь.

Говорят, в мае – июне на загородных трассах в Кызылординской области увеличивается число дорожных происшествий. Водители потом жалуются, что "в воздухе – дурман, в голове – туман". Ну нельзя оставаться трезвым в "воздушной ванне с бальзамом"! А выбраться из нее не получится. Степь до горизонта покрыта цветущими диковинным, сиреневым до пятнышек в глазах кермеком Гмелина, гармалой, гребенщиком, местной акацией и верблюжьей колючкой – жантаком.

Жантак – что-то особенное, чудо природы. Чужестранцу и не расскажешь, как на противном, сплошь покрытом твердыми колючками "шаре на ножках" появляются крошечные рубиновые капельки – цветочки верблюжьей колючки. Те женщины, которых бабушки учили пользоваться дарами природы, по утрам, когда роса уже сошла, а солнце еще не слишком высоко, пойдут к ближайшим зарослям жантака и терпеливо, как грузинки почки каперсов, будут обирать свежий цвет кончиками пальцев. Потом крошечные лепестки сушат в плотной тени несколько дней и перекладывают в банки с притертыми крышками. Впереди – сезон арбузов и дынь, с ним пожалуют кишечные расстройства, а отвар цветков верблюжьей колючки – первейшее "закрепляющее" средство. И антибиотик природный.

Цветет жантак

Авиценна считал жантак одним из чудес природы. Удивительно, но это неприятное, ершистое растение целебно от корня до шипа. Простыл пастух, страдает от жара и ломоты в костях, жена его запросто, даже зимой, ближайший сухой куст колючки выдернет из земли, сварит из этой гадости в котле над очагом отвар, и на тебе – надежное, безопасное и вкусное лекарство от 100 недугов. Интересно, что арабы производят из отвара жантака весьма дорогой шампунь, избавляющий от перхоти, сухости волос, зуда кожи головы. А у нас этого добра – как песка в Кызылкумах, только повседневное применение ему – тривиальное. Верблюжью колючку скармливают верблюдам. Причем ее даже косить не надо. Выгнал горбатых из кошары метров за 100, тут им и пастбище.

Именно колючка делает молоко верблюдицы ценным целебным напитком, а мясо верблюда – самым питательным продуктом кочевий.

По цене сейчас литр парного молока вислогубой красавицы доходит в Казахстане до тысячи тенге. Детей им не поят, так как оно – слишком сильный концентрат жиров и полезных веществ. Говорят, правда, что герой казахских сказок и легенд Алпамыс в детстве пил молоко белой верблюдицы, потому и стал батыром, но реальных детей поить чистым верблюжьим молоком не рекомендуется.

А я знаю взрослых женщин, выпивающих на завтрак чашку теплого верблюжьего молока. Как было им 10 лет назад на вид лет 40, так и есть сейчас. Хотя на самом деле по 40 с лишним лет их дочерям. Однажды акушерка в одном из дальних аулов гордо рассказала мне, что приняла весьма благополучные роды у 58-летней жены чабана. Когда я удивилась такой возрастной беременности, повитуха лишь всплеснула руками:

– И нечему тут удивляться: семьи пастухов шубат вместо воды пьют, суп на бульоне из верблюжатины едят. И мужики в силе до сотни лет, и бабы. Ты думаешь, откуда Жетписбаи берутся?

Кстати, насколько недооценены и пока что мало изучены свойства основного корма верблюдов – жантака, так, соответственно, и не до конца определены свойства верблюжьего мяса. Например, я долго не верила, что его нельзя есть беременным женщинам. Примета есть такая, переходишь положенный для родов срок. А тут, когда я ходила на сносях в 1995 году, папа привез из дальнего аула 3 замороженных верблюжьих ребра. С них срезали мясо, и мама стала кормить меня мантами, наваристым бульоном, жирным гуляшом и беляшами с верблюжатиной. Соседки, заворачивавшие на мясной дух, все как одна пугались, увидев, как я наворачиваю очередной кулинарный шедевр. И пугали меня. Мол, те бабы, что верблюжатину едят, ходят с огромным животом до родов десятый месяц. Верблюдицы же носят своих детенышей в чреве именно такой срок. Мне, конечно, было страшно, но на дворе были 90-е, есть особо нечего, а тут мясо, и кушать в положении хочется всегда. Где уж тут сказкам верить.

Сына своего я родила, переходив 20 дней все поставленные гинекологами сроки.

Но, кстати, еще о том, что жантак у нас недостаточно изучен. Изучают его. Изучают! И это радует, ибо сила природы – самая действенная сила. В лабораториях Кызылординского госуниверситета имени Коркыт Ата идет серьезная работа.

Молодые ученые этого вуза выиграли грант Европейского союза и совместно с коллегами из Португалии, Нидерландов, Дании, России, Беларуси и Украины вошли в группу разработчиков лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Для изготовления лекарственного препарата нашими ребятами и девушками используется верблюжья колючка, которая растет во всех южных регионах Казахстана. Молодые исследователи извлекли из растения биологически активные вещества, которые эффективны при лечении начальных форм атеросклероза. Уже проведены первые тесты этих биовеществ за рубежом, которые подтвердили, что они тормозят развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона и могут помочь при лечении пациентов на ранних стадиях заболевания. К тому же модифицированные биологически активные вещества из верблюжьей колючки не имеют побочных эффектов.

А с верблюдами у меня, кстати, отношения не очень. Боюсь я их. Говорят, есть за что. Ну и, кроме всего прочего, натерпелась я с ними позора.

В ауле имени Сакена Сейфуллина это было, ровно 15 лет назад. Делала я там репортаж про сельскую безработицу. Крестьяне – люди любопытные, доброжелательные, много интересного рассказали. Вот кто-то и говорит, что на окраине села одна семья стадо верблюдов держит. Прямо за околицей они пасутся. Вот, думаю, и удача тебе, папарацци. Снимать вблизи животных – самое интересное дело. Подъехала к стаду метров на 100, а поджилки трясутся. Они меня, думаю, знают, верблюды эти? Да и я с ними незнакома. Но отступать некуда, и я меж кустов гребенщика пробираюсь поближе к проплешине в тугайном лесочке, на которой животные пасутся. За спиной голос: "Эй, вы чего это крадетесь?". Пацан лет 15 гонит по тропе вереницу ослов. Я, честно признаюсь, не хотела бы, чтобы в меня плюнули свысока.

Гребенщик, или чингил

– Не, тетенька, верблюд не дурак, чтобы плеваться. Но запахов резких он не любит. А от вас духами воняет. Так что шваркнет вам Шайтан дяди Болата по морде раз копытом, и вся недолга.

Я обижаюсь и почему-то говорю, что у меня не морда, а личико, а раз к верблюдам нельзя подойти, то я подъеду к ним поближе на машине.

– Правильно, – соглашается пацан, – на пластическую операцию, наверное, денег больше надо, чем на замену лобового стекла.

Тут он заметил, что старый осел свернул с тропы, потерял ко мне интерес и помчался наводить порядок:

– Эй, Азраил плешивый, ты куда намылился? Дуй прямо, через 5 минут будем на канале, искупаю, как "красного коня"!

Ретировалась я, едва щелкнув верблюдов издалека. И в самом деле, чем черт не шутит. А вечером владелец плешивого Азраила показывал своим односельчанам в лицах у колонки, как он "очкастую смешную тетку" верблюдами напугал. Когда им плевать на всех прохожих?! Они ж даже посреди города на помойках пасутся!

А для пасечников сезон алого жантачного цветения – золотое время. По 3–4 килограмма в день самого целебного в мире меда несет с верблюжьей колючки каждый пчелиный улей. Раз в 10 дней идет откачка меда, и фляги с ним потом маркируют, так как пчелиный продукт с жантака всегда дороже любого другого. По сельским правилам, килограмм такого меда стоит столько же, сколько на базаре просят за килограмм мяса. А едва наступят холода, загустевший к тому времени мед из верблюжьей колючки будут продавать втридорога. В пору массовых простуд им лечатся все.

КЫЗЫЛОРДА

Автор: Наталья Денисова

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688729460


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