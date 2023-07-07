 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский летит к "кремлевскому другу" Эрдогану. Обтяпывать очередной сговор
16:00 07.07.2023

Зеленский едет к Эрдогану – обсуждать, как унизить Россию
Михаил Рябов. 07.07.2023
Сегодня вечером в Стамбуле должны состояться переговоры Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана. Турецкий президент вновь выступает в роли посредника – ожидается, что вскоре после Зеленского он встретится с Владимиром Путиным. СМИ прогнозируют, что главной темой станет судьба "зерновой сделки", срок которой истекает 18 июля. Москву вновь пытаются обмануть и заставить согласиться на ее продление.

С учетом предыдущего опыта миротворческих инициатив "друга Эрдогана", можно напрячься – вспомнив и уход армии из-под Киева после уступок делегации Слуцкого-Мединского, и "жест доброй воли" с островом Змеиным, и последующие продления "зерновой сделки" – даже после ее использования Киевом для подрыва Крымского моста и атак на Севастополь.

Сегодня вечером в Стамбуле должны состояться переговоры Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана. Турецкий президент...

Специализирующийся на Турции эксперт Иван Стародубцев считает наиболее важными два варианта дальнейшего развития событий:

"Что делать, если Россия (наконец) выйдет из сделки и начнет блокировать Черноморские порты? Пойдет ли Турция с Украиной на "прорыв" или останется в дипломатическом поле?

Плюс вопрос: может ли президент Эрдоган второй раз вернуть президента Путина в "зерновую сделку"? И, если да, то какими аргументами?" – пишет он в своем блоге.

Политолог Евгений Сатановский считает, что согласие России на продление сделки будет продолжением позора.

"Никакой пользы, кроме колоссального вреда, причем с немалым позором, поскольку репутацию армии, флота и в целом начальства в глазах собственного населения и всего мира это зерновое кидалово опустило страшенным образом", – считает Сатановский.

Кстати, глава МИД Турции Хакан Фидан в среду обсуждал "зерновую сделку" по телефону с госсекретарем США Этони Блинкеном. И американцы высказались за не только за продление соглашения, но и за его расширение – чтобы Россия согласилась на экспорт дополнительных объемов из новых украинских портов.

Политолог Сергей Марков считает, что ни Зеленский, ни Эрдоган не могут гарантировать выполнение "зерновой сделки".

"То, что требует Россия для продления Зерновой сделки, – разблокирование Свифта для некоторых банков, разблокирование западных портов для некоторых российских грузов, – к этому ни Украина ни Турция не имеют никакого отношения. Это США и ЕС могут только сделать.

Поэтому Россия точно заблокирует Зерновую сделку.

А Зеленский едет предложить Эрдогану – как унизить Россию, когда она уже прекратит сделку. То есть как Украина и Турция могут вместе продолжить вывоз украинского зерна в условиях отсутствия сделки.

И конкретно, – как использовать турецкий ВМФ для охраны турецких кораблей, вывозящих украинское зерно.

Мечта этого визита Зеленского – так обмануть Эрдогана, чтобы в результате были военные столкновения турецких и российских кораблей и чтобы резко ухудшились отношения России и Турции.

Или чтобы Россия была унижена, – чтобы украинское зерно возилось, не смотря на словесные "красные линии " из Москвы, над которыми все бы смеялись", – предостерегает Марков.

Так или иначе, но экономист Никита Кричевский напоминает:

"Продление зерновой сделки направлено не на поддержку "бедствующей" Украине и не на помощь "голодающей" Африке, а на обогащение украинского чиновничества и криминалитета…

На Украине действует контрабандная схема с участием госчиновников. За первые семь месяцев СВО подозрительные украинские компании поставили в Румынию, Венгрию и Чехию не менее 1,7 млн тонн зерна на сумму $495 млн. Это треть всего вывезенного зерна", – указал эксперт.

Источник - politnavigator.net
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