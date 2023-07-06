Рыночный конформизм. Победив, Эрдоган быстро отказался от антизападной риторики, - Сергей Кожемякин

17:20 07.07.2023 Рыночный конформизм. Победив, Эрдоган быстро отказался от антизападной риторики



Голосование в капиталистических странах представляет собой разгул популизма, после которого наступает тяжелое похмелье. Добившись победы, правящие круги Турции и Греции продолжили неолиберальные реформы.



Рыночный конформизм



"Эпоха Эрдогана", которой многие наблюдатели прочили конец, продлится как минимум до 2028 года. Во втором туре выборов действующий президент набрал 52 процента, опередив своего соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на 2 млн голосов. Причины результата, опровергшего прогнозы, разобраны Коммунистической партией Турции (КПТ). Ее анализ начинается с того, что политический режим укреплял свои позиции годами. Урезание политических прав трудящихся, лишение их права на забастовку, господство корпоративных СМИ подорвали возможность людей бороться за свои интересы. Но даже несмотря на это, поражение Эрдогана было осуществимо. "Причину того, что эта возможность не реализована, следует искать не в непобедимости президента, а в политическом стиле оппозиции", - считают коммунисты.



Главные ошибки проистекают из сущности противников действующей власти как сил буржуазных. Противостоя Эрдогану и правящей Партии справедливости и развития как конкурентам, а не как заклятым классовым врагам, они, используя выражение КПТ, "ограничились тем, что втиснули борьбу в избирательные урны". Никакой реальной альтернативы оппозиция предложить не смогла, из-за чего миллионы людей, даже страдающие от политики власти, предпочли ее сохранение как "привычного зла".



По этой же причине Кылычдароглу и его окружение не стали защищать свои голоса, хотя свидетельств фальсификаций накопилось немало. Здесь и запредельно высокая явка в разрушенных землетрясением городах, и обнаруженные мешки с бюллетенями за Эрдогана. Это не говоря уже о колоссальном преимуществе президента на информационном поле. Так, в апреле телеканал TRT уделил Эрдогану 32 часа эфирного времени, а Кылычдароглу - 32 минуты.



Впрочем, привычной в полном смысле слова политика правительства не будет. Как любая другая "нормальная" буржуазная власть, Эрдоган и его команда забыли о предвыборных обещаниях на следующий день. Это видно по составу нового кабинета министров. Если во время избирательной кампании режим изображал из себя противника навязываемых Западом неолиберальных рецептов, то теперь ключевые посты заняли ультрарыночники. Министром финансов назначен Мехмет Шимшек, уже занимавший эту должность в 2009-2015 годах. Получив образование в Великобритании, он много лет проработал в американском инвестиционном банке "Меррилл Линч". Полученные там навыки Шимшек перенес на родину. "У Турции нет другого выбора, кроме как вернуться на рациональную почву, - заявил он во время церемонии передачи дел. - Нашей главной целью будет установление финансовой дисциплины и обеспечение ценовой стабильности". За туманными фразами скрываются планы массовой приватизации, облегчения условий для иностранных инвестиций, снижения надзора за валютным курсом и т.д. Недаром выражающая настроения крупного капитала газета "Файнэншл таймс" написала, что "инвесторы высоко ценят Шимшека".



Помогать министру будет новая глава центробанка Хафизе Эркан. Как и ее старший коллега, 44-летняя финансистка прошла либеральную школу и после окончания Принстонского университета "пустила корни" на Уолл-стрит. Верхом ее карьеры в США стала должность члена совета директоров финансовой "акулы" "Марш Макленнан". Впрочем первый же шаг новых глав экономического блока оказался далеко не блистательным. Повышение ключевой процентной ставки с 8,5 до 15 процентов не только не остановило, а подхлестнуло обесценивание национальной валюты. За считанные дни курс упал с 24 до 26 лир за доллар. С начала года турецкая валюта потеряла в цене почти 50 процентов.



Однако туч над головой Шимшека и его подельников не видно. По данным ряда СМИ, его назначение протолкнуло ближайшее окружение Эрдогана, включая его зятя Сельчука Байрактара. Последний возглавляет производящую беспилотники компанию "Байкар". Выбор не случаен: во время своей прежней работы в правительстве Шимшек беспрекословно обслуживал интересы "семьи", например, одобрив выделение средств на строительство огромного президентского дворца. Впрочем, соединение в одном лице правоверного либерала и крайнего конформиста - обычное явление, и не только в Турции.



Тот же принцип - верность рыночным догмам вместе с благонадежностью - лег в основу других назначений. Вице-президентом стал выпускник Денверского университета Джевдет Йылмаз, до назначения работавший главой парламентского комитета по бюджету. На смену главе МВД Сулейману Сойлу, получившему известность антизападными выпадами, пришел экс-губернатор провинции Стамбул Али Ерликая, министерство обороны возглавил экс-начальник генштаба Яшар Гюлер, а министром иностранных дел стал выпускник Мэрилендского университета и многолетний руководитель национальной разведывательной организации Хакан Фидан.



Страх власти



Подбор членов правительства и их первые шаги говорят о том, что Анкара продолжит курс последних двух десятилетий. Он заключается в расширении сферы влияния турецкого капитала, которое, впрочем, не означает разрыва фундаментальных связей с Западом. Первые после инаугурации зарубежные визиты Эрдоган совершил в Турецкую Республику Северного Кипра и Азербайджан. Первой президент пообещал продолжать оказание помощи в безопасности и экономическом развитии, в том числе путем поставок электроэнергии. Во втором Эрдоган принял участие в церемониях открытия центрального командного пункта азербайджанских вооруженных сил и подписания соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Одна из турецких компаний начнет производство в Баку бронежилетов и другого армейского снаряжения. Также Эрдоган поручил открыть генконсульство в карабахской Шуше, объявив, что это будет сигналом всему миру. Под "всем миром" подразумеваются, прежде всего, Армения и Иран. В Турции и Азербайджане обвиняют их в препятствовании прокладке "Зангезурского коридора", соединяющего две страны.



Второй тенденцией стало укрепление связей с арабскими монархиями. С ОАЭ подписано торговое соглашение на 40 млрд долл., контракты аналогичного масштаба заключены с Саудовской Аравией. Турецкие компании будут строить нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и другие объекты для корпорации "Сауди Арамко". Этими шагами Анкара надеется смягчить экономический кризис. С такой же целью укрепляются связи с Израилем. На июль намечен визит в Турцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который обсудит с Эрдоганом строительство газопровода в Европу через турецкую территорию.



Что касается США, жесткая риторика в их адрес не пережила выборы. За последние дни стороны провели серию переговоров. Так, Фидан встретился с американским госсекретарем Энтони Блинкеном на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне, а в Вашингтоне прошло заседание "стратегического механизма Турция-США". Если не считать вступления Швеции в НАТО, которое осложнила очередная акция по сожжению Корана в Стокгольме, в остальных вопросах отмечен прогресс. Активизирован процесс передачи истребителей F-16, в Турции начал работу оперативный штаб противоракетной обороны Пентагона. Любопытна и новость о том, что Анкара наняла лоббистов, которые будут продвигать ее интересы в Вашингтоне. Выполняя свои обязанности перед НАТО, страна приняла командование силами альянса в Косово.



С Россией руководство следует привычной тактике - извлечение выгоды без каких-либо обязательств. Вскоре после того, как Владимир Путин назвал победу Эрдогана закономерным результатом самоотверженной работы на благо турецкого народа, стало известно о начале строительства на Украине завода по производству боевых БПЛА "Байрактар". А назначенный главой управления по оборонной промышленности при президенте Халук Гергюн получил известность своими словами о том, что Анкара больше не нуждается в российских системах С-400.



Однако положение власти не назовешь неуязвимым. Жизнь подавляющего большинства жителей продолжает ухудшаться. 92 процента граждан выражают обеспокоенность ростом цен на товары первой необходимости, почти столько же ожидают снижения своей покупательской способности. Число получателей потребительских кредитов за год выросло на 2 млн - до 39 млн, а сумма займов подскочила на 83 процента. При этом почти половина заемщиков имеют задолженность. В конце июня власти подняли минимальную зарплату на 34 процента, но ситуацию это не исправило. Во-первых, повышение оказалось ниже текущей инфляции. Во-вторых, даже теперь минимальная зарплата едва опережает "порог голода", который обгонит ее в течение месяца - двух.



Чувствуя недовольство, правительство усилило давление на оппозицию. Против Кылычдароглу возбуждено четыре десятка уголовных дел, большинство из которых связано с "клеветой" на президента. При этом политик больше не защищен депутатской неприкосновенностью. То же самое касается лидеров других партий, баллотировавшихся в качестве кандидатов в вице-президенты. Сама оппозиция переживает не лучшие времена. Мэр Стамбула, член Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу призвал провести в организации "капитальные реформы" и обсудить смену руководства. Эти изменения он считает необходимым провести до местных выборов, намеченных на март следующего года, но лидер НРП Кылычдарголу пока отказывается слагать полномочия.



Репрессии обрушиваются не только на политиков. В провинции Мерсин задержан 16-летний подросток, пририсовавший усики к портрету Эрдогана на предвыборном плакате. Коммунисты назвали это примером бессилия правительства, которое нападает на одиноких и слабых. Еще одним инструментом власти является насаждение мракобесия. Не довольствуясь ростом числа религиозных школ ("имам-хатиб") при Эрдогане с 600 до 6 тыс., она вмешивается в светское образование. Пилотный проект в Измире по включению в штат школ "духовных наставников" теперь будет распространен на всю страну. Помимо этого, президент обещает изменить Конституцию, разрешив свободное ношение религиозных нарядов.



В КПТ отмечают, что разбить порочный круг угнетения и обмана может только солидарность трудящихся. Избавившись от буржуазных иллюзий, люди смогут начать борьбу за светский характер государства и независимость от империализма.



В авангарде борьбы



Огромная ответственность лежит и на коммунистах Греции. В ходе повторных парламентских выборов 25 июня Компартия (КПГ) увеличила свой результат с 7,2 до 7,7 процента голосов, однако, по ее мнению, в целом народ проиграл и столкнется с растущими трудностями. Это связано с двумя факторами. Во-первых, с сохранением у власти правой партии "Новая демократия". Из-за особенностей выборного законодательства она получила абсолютное большинство мест - 158 из 300. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что теперь у него есть "сильный мандат на большие реформы".



Каковы эти реформы, не секрет. Получив от Евросоюза миллиарды евро помощи, Афины будут "отрабатывать" их мерами жесткой экономии. Последние включают сокращения в госсекторе, приватизацию здравоохранения, создание частных вузов, снижение корпоративных налогов и т.д. Первостепенной целью своего кабинета Мицотакис назвал "получение высокого инвестиционного рейтинга". Отдельные обязательства связаны с внешней политикой. Поощряя греческое правительство за поставки оружия Киеву, США согласились передать стране новейшие истребители F-35.



Второй опасностью является национализм. По итогам выборов в парламент вошли три ультраправые партии - "Спартанцы", "Греческое решение" и "Победа", получившие в общей сложности 34 места. Первая из них является преемницей неофашистской партии "Золотая заря", запрещенной из-за убийств иммигрантов и левых активистов. "Голос нации снова будет звучать в парламенте", - объявил лидер "Спартанцев" Василис Стигас. "Корни фашизма - в буржуазном строе, и они глубоки. Существуют различные центры и интересы, поддерживающие их", - заявляют коммунисты, добавляя, что остановить "коричневую чуму" способны не юридические меры, а только развитое рабочее движение



На этом фоне КПГ является самой боевой силой на левом фланге. СИРИЗА, потерявшая больше половины голосов, раздирается расколами и сместилась еще больше вправо. Как заявляют коммунисты, греческий народ не должен ждать, давая правительству испытательный срок, а начинать борьбу прямо сейчас. "Наше обязательство - быть в авангарде классовой борьбы", - подчеркивают в КПГ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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