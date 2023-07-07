Кадровые перестановки в Туркменистане: главное – лояльность

00:15 08.07.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ: ГЛАВНОЕ – ЛОЯЛЬНОСТЬ

Летом 2023 года в Туркменистане активность кадровых перестановок спала. Если в мае президент Сердар Бердымухамедов занимался кадровым обеспечением строящегося города Аркадаг, то в июне ограничился лишь назначением судей. Тем не менее в стране запущены новые проекты по цифровизации госуслуг, подведены итоги работы силовых структур за первые полгода. Подробнее о последних тенденциях туркменской кадровой политики читайте в материале Ia-centr.ru.



Сам себе судья: Бердымухамедов провел назначения в судебной сфере



12 июня Сердар Бердымухамедов провел серию кадровых назначений в судебной сфере. Так, Довран Ханов назначен судьей Верховного суда Туркменистана, а также занял место в президиуме суда. Ранее он являлся судьей Чарджевского районного суда Лебапской области.



Материалы по теме: Кадровые перестановки в Туркменистане: президент подбирает кадры для малой столицы



Его место в Чарджевском суде заняла Бахаргуль Кадырова. Председатель Чарджевского этрапского суда Лебапской области Оразов Абдыбай также снят со своей должности в связи с окончанием срока полномочий. На этом перестановки в Чарджевском суде не закончились. Давлет Аловов освобожден от должности судьи по административному и исполнительному производству. О том, кто займет места ушедших судей, не сообщается.



В судах Марыйской области также произведены ротации. В связи с истечением срока полномочий Джемшит Хесенов покинул пост судьи по административному и исполнительному производству Байрамалийского городского суда Марыйской области. По этой же причине Гульджан Бабаназарова освобождена от должности судьи Марыйского городского суда. Судьей по административному и исполнительному производству в Марыйском городском суде стала Гульширин Язханова. Президент присвоил ей 5-й квалификационный класс. Кроме того, Гурбандурды Аннаев покинул должность заместителя председателя, а Гелдимурад Розыев освобожден от должности судьи Марыйского областного суда в связи с истечением срока полномочий.



Президент также провел перестановки в судах столицы. Аманмухаммет Ишангулыев освобожден от должности судьи Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабада, а Ширин Джумаева покинула пост судьи по административному и исполнительному производству. Новым судьей по административному и исполнительному производству стала Лачын Аманджаева. Ей присвоен 5-й квалификационный класс. Заместителем председателя Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабад стал Шамырат Гумманов. Ранее он занимал пост судьи по административному и исполнительному производству Дашогузского городского суда.



В Туркменистане продолжается аккредитация новых иностранных послов. За последний месяц председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова приняла верительные грамоты у новых послов Франции, Словакии, Румынии и Туниса.



Читайте также: Что является основой энергетической безопасности Туркменистана?



Новые кадровые перестановки могут затронуть таможенников



В будущем не стоит исключать новых кадровых назначений в таможенной сфере. На заседании Совета безопасности Сердар Бердымухамедов сделал выговор главе таможенной службы Туркменистана Максату Худайкулыеву. О подробностях и причинах выговора не сообщается. Это уже не первый случай публичных выговоров в адрес чиновника, который занимает свой пост с 2019 года. Год назад президент также объявил ему выговор с "последним предупреждением".



В конце месяца президент подвел итоги работы силовых ведомств за первое полугодие 2023 года. Заслушав отчеты руководителей силовых структур, президент Сердар Бердымухамедов отметил важность четкого исполнения ключевых положений военной доктрины.



Также в стране дали старт реализации пилотного проекта электронного правительства, которым займутся Туркменсвязь и ПРООН. Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхан Чакыев сообщил, что планируется создать электронную платформу, к которой будут подключены государственные ведомства.



Об основных тенденциях туркменской кадровой политики рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.



- За последние месяцы кадровая активность Ашхабада значительно снизилась. Чем это можно объяснить?



- В этом нет ничего необычного. Существующий кадровый резерв крайне мал. Многие коллеги из стран Центральной Азии говорят, что в Туркменистане существует большое количество вакантных должностей в госаппарате.



Зачастую просто не хватает людей, которых можно набрать на такие ответственные должности. Причин у этого очень много, но одна из основных - недостаток образования и компетенций для занятия тех или иных должностей.



Это видно даже по тому, как формировался кадровый состав города Аркадаг, когда руководство Туркменистана пыталось набрать кадры со всей страны. Более благополучные государства, например Узбекистан и Казахстан, могут позволить себе купить специалистов из-за рубежа. Республики с более скромным бюджетом не могут решить эту проблему таким образом.



У Туркменистана, может, и есть средства, но нет долгосрочного видения того, как выстраивать кадровую политику.



- Даже если перестановки и происходят, то о них очень мало сообщается в СМИ. Зачастую нельзя отследить прошлые места работы и биографию чиновника. Чем это вызвано?



- Это стандартная ситуация. Либеральная оппозиция часто ругает Ашхабад за закрытость. Она делает это на западные гранты, но тем не менее страна ведь реально является центральноазиатской Северной Кореей.



Если сравнивать кадровую политику соседних государств, то можно отследить непротиворечивую сеть отношений, подтверждаемую государственными и частными медиа. В Туркменистане совершенно не так.



В стране существует железный занавес, который, конечно, не очень похож на времена холодной войны, но с ним нужно считаться.



- Какие факторы являются определяющими при проведении кадровой политики?



- Безусловно, лояльность. Главное для чиновника - пройти многочисленные фильтры и проверки. Уровень чисток и постоянных пертурбаций среди чиновников в Туркменистане несопоставим с соседними государствами. В прошлом были очень распространены ситуации, когда человек утром вошел в министерский кабинет, а его вечером вывели оттуда в наручниках. Сейчас такой резкости нет, но после подобных чисток остается только "выжженное поле".



7/07/23