 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дефицит воды бьет по энергетике Киргизии
00:17 08.07.2023

Заместитель премьер-министра Киргизии Бакыт Торобаев призвал строго соблюдать лимиты электроэнергии, экономить свет и вовремя отключать фонари на центральных улицах.

Торобаев также призвал местные власти контролировать цены на уголь.

Чиновник предупредил, что, если из-за вывоза частными компаниями стоимость топлива вырастет, кабмин введет запрет на экспорт. По мнению чиновника, это поможет предотвратить энергетический кризис.

Опасения Торобаева вызваны обмелением водохранилища, питающего Токтогульскую ГЭС.

Ожидается, что к октябрю в озере будет 12,4 млрд кубометров воды - на 1,9 млрд меньше, чем ожидалось. "Рабочий объем" водохранилища, при котором ГЭС работает без сбоев, составляет 14 млрд кубометров.

В 2023 г. сокращение водных ресурсов вызывало проблемы в коммунальном хозяйстве страны. Из-за сезонного понижения уровня Орто-Алышского водозабора 5 июня в Бишкеке ввели ограничения на подачу воды, временно запретили ночной полив, закрыли частные бани, автомойки и бассейны.

В июне в трех из пяти столиц Центральной Азии наблюдались перебои с водой.

Источник - ia-centr.ru
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