Сынишка экс-главы МИД Узбекистана стал совладельцем "российской" Уральской горно-металлургическая компании

00:22 08.07.2023

Forbes: Данияр Камилов стал бенефициарным владельцем Уральской ГМК

Новым бенефициарным владельцем Уральской горно-металлургическая компании в России стал Данияр Камилов, сын бывшего главы МИД Узбекистана, сообщает Forbes.



Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), основанная миллиардером Искандером Махмудовым с партнерами, в отчете за 2022 год назвала своим бенефициарным владельцем Данияра Камилова, сына бывшего министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом сообщает Forbes.



14 марта 2022 года УГМК сообщила об изменениях в корпоративной структуре - Искандер Махмудов (занимает 21-е место в рейтинге российских миллиардеров в списке Forbes с состоянием в 7,3 млрд долларов США) и Андрей Бокарев (47-е место, 2,7 млрд долларов) перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК, УК "Кузбассразрезуголь", АО "Восточный порт" и АО "Ростерминалуголь", а также вышли из состава советов директоров указанных компаний". Через месяц Махмудов и Бокарев были включены в санкционный список Великобритании.



В отчете за 2022 год УГМК сообщает, что ее бенефициарным владельцем "признается Камилов Данияр Абдулазизович".



Как пишет издание, Данияр Камилов родился в 1972 году, окончил МГИМО и МГУ. Работал первым вице-президентом "Газпромбанка" и входил в советы директоров принадлежащего банку машиностроительного холдинга "Объединенные машиностроительные заводы" и его дочерних предприятий. В 2018 году "Коммерсантъ" писал, что связанные с Данияром Камиловым лица могут получить в управление акции "Узбекуголь", добывающий около 4 миллионов тонн угля в год в Узбекистане.



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В феврале 2022 года одна из компаний Данияра Камилова First Premium Allianc приобрела крупнейший в Узбекистане спиртовый завод. Предприниматель также владеет Delta Global Dynamics (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), Progressgortech-Asia (обслуживание поставщиков авиакеросина в аэропортах Узбекистана, работает в 9 аэропортах Узбекистана) и Metropol Group (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).



Metropol Group в июне 2021 года приватизировала бывшее здание Службы государственной безопасности в центре Ташкента за 210 млрд сумов. В эти дни идет снос здания. Здесь планируется строительство отеля премиум-класса Radisson.



Бывший бенефициар УГМК Искандер Махмудов, как и Данияр Камилов, родился в Узбекистане и окончил Ташкентский государственный университет.



Как пишет Forbes, Данияр Камилов стал не только "бенефициарным владельцем" УГМК, но и младшим партнером Искандера Махмудова и Андрея Бокарева в других бизнесах.



Например, компания, связанная с Данияром Камиловым, могла получить 8,6% в угольной компании "Кузбассразрезуголь", выручка которой по итогам 2022 года превысила 431 млрд рублей (4,7 млрд долларов), добыча - более 44 млн тонн угля (2-е место в России).



Еще одна компания Данияра Камилова - ООО "КТС" - в 2022 году стала владеть долей в нескольких бизнесах, связанных с Махмудовым и Бокаревым. В частности, она владеет 10% в ООО "Холдинг Транскомпонент". Это группа, производящая оборудование и компоненты для транспортного машиностроения. В ее состав также входит ООО "ПК Транспортные системы", выпускающее современные низкопольные трамваи.



Компания Данияра Камилова также теперь владеет 10% ООО "МПК", которому принадлежат 56,5% акций "Центральной пригородной пассажирской компании". Это крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик, работающий на Московском транспортном узле и в девяти регионах центральной России (более 541 миллиона пассажиров в 2022 году). Выручка перевозчика по итогам 2022 года составила почти 63 млрд рублей (688,7 млн долларов).



По итогам 2022 года суммарная выручка основных активов, связанных с УГМК (сама УГМК, "Кузбассразрезуголь", логистическая компания "Уголь-Транс", "Ростерминалуголь" и "Восточный порт"), оценивается почти в 890 млрд рублей (9,7 млрд долларов), суммарная чистая прибыль превысила 190 млрд рублей (2,07 млрд долларов). УГМК является первым по величине производителем меди в России.