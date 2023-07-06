 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 08.07.2023
00:51  Что пообещали избирателям действующие лица досрочных выборов президента Узбекистана
00:47  Африка в центре геополитической битвы
00:43  В Душанбе похищен и вывезен в Турцию бывший глава организации "Диалог" Эмсал Коч
00:41  Полупроводниковые войны
00:24  В Ташкенте также отменен концерт Григория Лепса. Таких друзей - и врагов не надо...
00:22  Сынишка экс-главы МИД Узбекистана стал совладельцем "российской" Уральской горно-металлургическая компании
00:17  Дефицит воды бьет по энергетике Киргизии

00:15  Кадровые перестановки в Туркменистане: главное – лояльность
00:12  Цифровой апартеид. Тотальная слежка за палестинцами в Израиле
00:06  Беларусь официально просится в состав БРИКС
Пятница, 07.07.2023
17:20  Рыночный конформизм. Победив, Эрдоган быстро отказался от антизападной риторики, - Сергей Кожемякин
16:00  Зеленский летит к "кремлевскому другу" Эрдогану. Обтяпывать очередной сговор
15:47  Туркестан: забытый город в туристических маршрутах, - Алишер Мухамедов
14:31  Какая польза от простой верблюжьей колючки
13:12  Белый Белый дом. Кокаиновая дорожка семьи Байденов
13:06  Самобытное государство-цивилизация, его соседи и родственники, - Юрий Слезкин
13:03  Образ желанного мира и бюрократия, - В.Рыбаков
13:01  "Мир усеян могилами великих держав, потерявших национальную идею", - Сергей Караганов
12:59  Байден зачем-то стал пинать трибуну во время выступления в Южной Каролине
12:57  Россия накрыла одним супер-ударом по Львову 800 наемников и британские танки Challenger
12:01  Мятеж французских зуммеров неожиданно стих, - Дм.Бавырин
11:58  На Мангышлакском АЭК вновь сломался только починенный энергоблок №1
11:53  РосВоины затрофеили на Донбассе британскую ракету Storm Shadow
11:36  Рейтинг выжимаемости акимов казахстанских областных центров по состоянию на июль 2023 года. Часть 1.
10:44  Присосанцы. Кому выгоден украинский транзит российского газа в Европу, - Взгляд
10:20  КырВласти отменяют концерты рос-певца Лепса. Хитропопые союзнички
09:53  ШОС против блокового мышления, - Федор Лукьянов
09:05  Закон об НКО. Чем НПОшники смогли запугать Кырпарламентариев, - Т.Карыпбай кызы
09:00  Аркадаг (человек) сочинил новую книгу - "Аркадаг – город будущего"
08:52  Альянсы и парадоксы Турции Эрдогана, - Каринэ Геворгян
08:24  Лавра захвачена бандер-чертями. Отец Онуфрий откушал обедню и откинулся. Что дальше?
08:06  Миллер пообещал Жапарову и дальше кормить Кыргызстан халявными газпромовскими нямками
07:59  Киргизия готовится к оборонительной войне, - М.Крамаренко
00:48  Улицы французских городов охвачены расовой войной, - "Le Figaro"
00:45  Кому пироги да пышки, а Туркменистану - тумаки да шишки, - Рената Алимова
00:43  Китай и Индия тянут БРИКС в разные стороны, - В.Скосырев
00:40  Поджечь Поднебесную империю с четырех концов. Американцы пробуют на прочность китайские автономные районы, - А.Широкорад
Четверг, 06.07.2023
21:59  США обвинили Иран в захвате торгового судна в Персидском заливе
20:44  Кадровые перестановки в Узбекистане: страна готовится к выборам
17:54  Парижских улиц ад.., - Т.Масс
14:24  Лучший способ выбора надежного банка в Узбекистане
14:03  КирКабмин решил отдать 30 мегаватт мощности Камбаратинской ГЭС-2 частной компании, связанной с Бакиевыми
12:54  КирЦИК лишил депутатского мандата неучей Алимжанова и Исмаилова (оба - ошские узбеки). Купили диплом на базаре...
12:51  Кырпрезидент Жапаров лично санкционировал арест своего племянника-коррупционера
12:46  Франция качается, но может и утонуть, - Максим Соколов
12:10  Не Турция, а Туркмения больше подходит для роли лидера тюркского мира, - Сардар Арыков
12:00  Уроженец Алма-Аты возглавил главное информ-агентство России - ТАСС
11:47  Французские морпехи с закрытыми лицами избивали участников беспорядков (начато скандальное расследование)
11:32  Гурбангулы Бердымухамедов совершил хадж и обсудил инвестиции в Туркменистан с главой ИБР
11:28  Е.Пригожин ("Вагнер") отнюдь не прекратил борьбу. "Скоро увидите..."
11:14  Китайский ответ на санкции - пример для России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Сынишка экс-главы МИД Узбекистана стал совладельцем "российской" Уральской горно-металлургическая компании
00:22 08.07.2023

Forbes: Данияр Камилов стал бенефициарным владельцем Уральской ГМК
Новым бенефициарным владельцем Уральской горно-металлургическая компании в России стал Данияр Камилов, сын бывшего главы МИД Узбекистана, сообщает Forbes.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), основанная миллиардером Искандером Махмудовым с партнерами, в отчете за 2022 год назвала своим бенефициарным владельцем Данияра Камилова, сына бывшего министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом сообщает Forbes.

14 марта 2022 года УГМК сообщила об изменениях в корпоративной структуре - Искандер Махмудов (занимает 21-е место в рейтинге российских миллиардеров в списке Forbes с состоянием в 7,3 млрд долларов США) и Андрей Бокарев (47-е место, 2,7 млрд долларов) перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК, УК "Кузбассразрезуголь", АО "Восточный порт" и АО "Ростерминалуголь", а также вышли из состава советов директоров указанных компаний". Через месяц Махмудов и Бокарев были включены в санкционный список Великобритании.

В отчете за 2022 год УГМК сообщает, что ее бенефициарным владельцем "признается Камилов Данияр Абдулазизович".

Как пишет издание, Данияр Камилов родился в 1972 году, окончил МГИМО и МГУ. Работал первым вице-президентом "Газпромбанка" и входил в советы директоров принадлежащего банку машиностроительного холдинга "Объединенные машиностроительные заводы" и его дочерних предприятий. В 2018 году "Коммерсантъ" писал, что связанные с Данияром Камиловым лица могут получить в управление акции "Узбекуголь", добывающий около 4 миллионов тонн угля в год в Узбекистане.

Реклама на Газета.uz
В феврале 2022 года одна из компаний Данияра Камилова First Premium Allianc приобрела крупнейший в Узбекистане спиртовый завод. Предприниматель также владеет Delta Global Dynamics (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), Progressgortech-Asia (обслуживание поставщиков авиакеросина в аэропортах Узбекистана, работает в 9 аэропортах Узбекистана) и Metropol Group (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Metropol Group в июне 2021 года приватизировала бывшее здание Службы государственной безопасности в центре Ташкента за 210 млрд сумов. В эти дни идет снос здания. Здесь планируется строительство отеля премиум-класса Radisson.

Бывший бенефициар УГМК Искандер Махмудов, как и Данияр Камилов, родился в Узбекистане и окончил Ташкентский государственный университет.

Как пишет Forbes, Данияр Камилов стал не только "бенефициарным владельцем" УГМК, но и младшим партнером Искандера Махмудова и Андрея Бокарева в других бизнесах.

Например, компания, связанная с Данияром Камиловым, могла получить 8,6% в угольной компании "Кузбассразрезуголь", выручка которой по итогам 2022 года превысила 431 млрд рублей (4,7 млрд долларов), добыча - более 44 млн тонн угля (2-е место в России).

Еще одна компания Данияра Камилова - ООО "КТС" - в 2022 году стала владеть долей в нескольких бизнесах, связанных с Махмудовым и Бокаревым. В частности, она владеет 10% в ООО "Холдинг Транскомпонент". Это группа, производящая оборудование и компоненты для транспортного машиностроения. В ее состав также входит ООО "ПК Транспортные системы", выпускающее современные низкопольные трамваи.

Компания Данияра Камилова также теперь владеет 10% ООО "МПК", которому принадлежат 56,5% акций "Центральной пригородной пассажирской компании". Это крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик, работающий на Московском транспортном узле и в девяти регионах центральной России (более 541 миллиона пассажиров в 2022 году). Выручка перевозчика по итогам 2022 года составила почти 63 млрд рублей (688,7 млн долларов).

По итогам 2022 года суммарная выручка основных активов, связанных с УГМК (сама УГМК, "Кузбассразрезуголь", логистическая компания "Уголь-Транс", "Ростерминалуголь" и "Восточный порт"), оценивается почти в 890 млрд рублей (9,7 млрд долларов), суммарная чистая прибыль превысила 190 млрд рублей (2,07 млрд долларов). УГМК является первым по величине производителем меди в России.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688764920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с гендиректором "Тенгизшевройл"
- В Мажилисе обсудили вопросы казахстанско-японского сотрудничества
- Субсидирование фермеров, цифровизация ОСИ и экологический контроль: новые электронные платформы обсудили в Правительстве
- Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики - Алихан Смаилов о ЧС в западных регионах Казахстана
- О регулировании игорного бизнеса
- Рациональное использование воды, модернизация инфраструктуры и внедрение цифровых систем учета: вопрос водообеспечения рассмотрен в Правительстве
- Кадровые перестановки
- С 2024 года количество плановых проверок бизнеса планируется сократить в два раза
- Коран Кенесары хана передан Духовному управлению мусульман Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  