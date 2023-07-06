В Ташкенте также отменен концерт Григория Лепса. Таких друзей - и врагов не надо...

00:24 08.07.2023

Концерт Григория Лепса в Ташкенте отменен

Концерт Григория Лепса, планировавшийся на 23 октября в Ташкенте, отменен, сообщила Afisha.uz со ссылкой на организаторов. Министерство культуры и туризма Узбекистана заявило, что концерт "отложен по некоторым техническим причинам".



Концерт российского певца Григория Лепса, который должен был состояться 23 октября во Дворце "Дружбы народов" в Ташкенте, отменен. Об этом сообщила Afisha.uz со ссылкой на организаторов.



Позже Министерство культуры и туризма Узбекистана заявило, что концерт "отложен по некоторым техническим причинам".



Приобретенные билеты подлежат возврату.



Ранее "Газета.uz" писала, что группа активистов в Узбекистане требовала отмены выступления артиста, активно поддерживающего военные действия России против Украины.



В ответ на это заместитель министра культуры и туризма Баходир Ахмедов заявил, что в Узбекистане для искусства преград нет. "Они приезжают, представляют свое искусство и уезжают", - сказал он о приглашаемых в страну артистах.



Замминистра также выразил сомнение относительно сообщений о финансировании Лепсом военных действий, хотя артист 3 июля сообщил, что сдержал свое обещание и заплатил 1 млн рублей российскому военнослужащему, который подбил танк Leopard в зоне военных действий в Украине.



В четверг стало известно, что концерт Григория Лепса был отменен в городе Чолпон-Ате Кыргызстана, он планировался на 2 августа. Причиной стало недовольство общественности.



В июне концерт Григория Лепса в Казахстане также был отменен из-за недовольства общественности.