В Душанбе похищен и вывезен в Турцию бывший глава организации "Диалог" Эмсал Коч

00:43 08.07.2023

Эмсал Коч слева. Фото из Twitter Фирузы Худойдодовой



В Душанбе похищен бывший руководитель научно-культурной организации "Диалог", гражданин Турции Эмсал Коч (Кодж). Самолетом его отправили в Стамбул и доставили в полицию турецкой провинции Эрзурум, сообщает издание Bold Medya.



Жена Эмсала Коча Фируза Худойдодова, гражданка Таджикистана, рассказала в Twitter, что в воскресенье, 2 июля, муж не вернулся домой. Она выяснила, что когда Коч вышел с работы, неизвестные люди затолкали его в черный автомобиль и увезли в аэропорт Душанбе. Некоторое время спустя Худойдодовой позвонили из полиции Эрзурума и предложили принести предметы первой необходимости для Эмсала Коча.



По данным Bold Medya, Эмсал Коч родился в 1970 году в Эрзуруме, окончил литературный факультет Университета Ататюрка. В 1994 году приехал в Таджикистан, где женился на местной жительнице и 11 лет преподавал в таджикско-турецком лицее.



Коч также руководил научно-культурной организацией "Диалог". "Основная цель нашей организации - создание поля для диалога представителей разных слоев общества. Мы за то, чтобы в Таджикистане всегда был мир и единство", - приводит слова Коча "Азия-плюс".



"Диалог" был зарегистрирован в министерстве юстиции Таджикистана в 2007 году, а в 2016-м власти республики приостановили его деятельность - на волне развернутой властями Турции кампании против зарубежных организаций, связанных с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Турция считает террористом. Таджикские СМИ писали, что "Диалог" принадлежит Гюлену, однако Эмсал Коч отрицал связь с проповедником. "Наш центр не имеет никаких отношений с турецкими организациями, и работает в рамках законодательства Таджикистана", - подчеркивал Коч.



Коч имеет вид на жительство в Таджикистане до 2025 года. Последние семь лет он работал на складе.



Ранее власти Турции выдали более тысячи ордеров на арест подозреваемых в связях с Гюленом. В июле 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в эфире телеканала TRT, сообщил, что в рамках борьбы с движением Гюлена в Турцию были доставлены более 100 человек из многих стран мира. На экране в этот момент демонстрировали фотографию бывшего главы кыргызстанской сети школ "Сапат" Орхана Инанды, который пропал в Бишкеке 31 мая 2021 года. Эрдоган заявил, что Инанды был задержан и доставлен в Турцию в результате успешной спецоперации.