Африка в центре геополитической битвы

00:47 08.07.2023

Никодимус Минде

07.07.2023



В связи с недавними дипломатическими инициативами России в Африке некоторые эксперты утверждают, что Африка теперь оказалась в центре новой холодной войны, в то время как другие называют происходящее новой схваткой за Африку. В сочетании с укреплением влияния Китая на континенте в последнее десятилетие становится все более очевидным, что Африка вовлечена в геополитическое противостояние между великими державами, пишет Никодимус Минде, старший преподаватель Католического университета Восточной Африки.



За последние несколько лет крупные державы, в частности Китай, Япония, а теперь и Россия, активизировали свое взаимодействие с Африкой. Державы среднего уровня, такие как Турция, Южная Корея, Индия и Бразилия, также проявляют большой интерес к инвестициям в Африку и торговле с ней на фоне затишья в отношениях Запада с континентом.



Нет сомнений в том, что в мире сейчас происходит тектонический сдвиг. Такие явления мирового масштаба, как российско-украинский конфликт, приход к власти популистских лидеров и отступление демократии привели к серьезным переменам в альянсах. Однако основное внимание по-прежнему уделяется изменению геополитики Запада, а влияние Африки мало учитывается экспертами. Между тем в последнее десятилетие наблюдается рост дипломатии на высшем уровне между крупными державами и Африкой. Форум китайско-африканского сотрудничества (FOCAC), Токийские конференции по развитию Африки (TICAD), Саммит США и Африки в рамках так называемого саммита "Африка + 1" продемонстрировали, что Африка становится важным геополитическим игроком. Африка и африканские лидеры участвуют в дипломатии на высшем уровне и должны благоразумно использовать вновь обретенное место в глобальной силовой игре.



Сдвиги в нарративах: не все как было



В декабре 2022 года президент США пригласил африканских лидеров в Вашингтон на саммит "США – Африка". Саммит стал реакцией на растущее влияние Китая на континенте. Африканские лидеры отправились туда с африканской повесткой дня, подчеркнув, что эра африканских лидеров, которым Запад читал нотации, ушла в прошлое. На встрече в Вашингтоне они потребовали нового подхода с учетом специфики континента, с чем госсекретарь Энтони Блинкен согласился во время визита в Южную Африку в августе 2022 года. Китай, а теперь и Россия также меняют подходы по мере взаимодействия с Африкой. В настоящее время речь идет о полноценном и взаимовыгодном партнерстве.



В 2019 году для перезагрузки взаимодействия России с Африкой был проведен саммит "Россия – Африка" в Сочи.



В Сочинской декларации от 2019 года было принято обязательство о сотрудничестве в таких областях, как политика, экономика, безопасность, экология, наука и технологии. В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил несколько африканских стран. Лавров воспользовался челночной дипломатией в африканских столицах, чтобы заручиться поддержкой в преддверии второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.



Значение саммита "Россия – Африка"



Саммит "Россия – Африка" – важная инициатива, направленная на развитие сотрудничества и партнерства между африканскими странами и Россией. Эта платформа на высоком уровне была создана в 2019 году. С момента своего создания форум стал предметом многочисленных академических и научных исследований, в ходе которых эксперты тщательно изучили влияние российских инвестиций и помощи в африканских странах, разведку месторождений полезных ископаемых, сотрудничество в области мира и безопасности, роль саммита в стимулировании экономического развития, а также возможности и вызовы, связанные с сотрудничеством России и Африки.



Учреждение саммита "Россия – Африка" знаменует собой важную веху в развитии обновленных отношений России с африканскими странами после окончания холодной войны. Ранее Россия имела ограниченное взаимодействие с африканским континентом и считалась второстепенным игроком в Африке по сравнению с такими государствами, как Китай, США и бывшие колониальные державы Европы. Этот саммит предоставляет России платформу для демонстрации своей экономической мощи и политического потенциала в Африке, развития сотрудничества в различных областях, включая энергетику, добычу полезных ископаемых, инфраструктуру и безопасность.



Первый саммит форума в 2019 году ознаменовал новую эру в африканско-российских отношениях. Во встречах 2019 года приняли участие лидеры африканских стран, представители российского правительства и бизнес-сообщества. В мероприятии участвовали 43 главы государств и правительств. Оно позволило участникам обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, и изучить возможности сотрудничества в различных областях.



Первая область интереса для исследователей, ученых и политических деятелей в Африке и России – это экономическое влияние России в африканских странах. По данным Международного валютного фонда, инвестиции России в Африку относительно ограничены по сравнению с другими странами, такими как США и Китай, в основном из-за различий внешнеполитических курсов. При этом Москва сосредоточена в Африке на стратегических областях – таких, как безопасность, сельское хозяйство, энергетика и добыча полезных ископаемых, в которых она обладает значительным опытом и ресурсами. Россия также предоставляет африканским государствам помощь и техническую поддержку в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Например, во время недавнего визита министра Лаврова в Кению Россия передала 30 000 тонн удобрений.



Второй областью интересов является роль саммита "Россия – Африка" в развитии политико-дипломатических связей между Россией и африканскими странами. Саммит предоставит возможность для взаимодействия на высоком уровне, которое укрепит дипломатическое влияние Москвы в Африке, предоставив платформу для более глубоких и теплых дипломатических отношений с африканскими государствами, в отличие от традиционных западных форумов и каналов дипломатического взаимодействия, где доминирует идеология.



В-третьих, саммит играет важную роль в развитии российско-африканского сотрудничества в социальном и культурном измерениях. Благодаря культурному обмену Москва может проецировать мягкую силу несколькими способами, например обучать русскому языку и знакомить африканцев с русской кухней. Кроме того, саммит поддерживает множество инициатив, которые способствуют образовательному обмену и культурному взаимодействию между Россией и африканскими странами – это в том числе предоставление африканским студентам стипендий для обучения в России. Критики интереса России к Африке предполагают, что эти "сердечные" инициативы, укрепляя взаимное сотрудничество между сторонами, в то же время создают асимметричные отношения, которые усилят доминирование России за счет "мягкой силы".



Помимо обычных встреч на высшем уровне, в рамках саммита "Россия – Африка" действуют несколько постоянных комитетов, которые играют важную роль в оформлении договоренностей между Россией и африканскими странами. Основными являются Совместный координационный комитет по экономическому сотрудничеству, Совместная комиссия по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству и Совместная рабочая группа по сельскому хозяйству. Они обеспечивают техническую реализацию важнейших соглашений для дальнейшего практического сотрудничества.



Африка как уравновешивающая сила



Идея Африки как глобальной уравновешивающей силы опирается на понятие баланса сил, которое в строгом смысле относится к распределению власти между государствами в международных отношениях, чтобы не допустить доминирования какого-либо одного государства. По мере того как Африка продолжает наращивать население и экономический потенциал, она все больше воспринимается как потенциальная уравновешивающая сила в мировой политике. Очевидно, что Африка могла бы сыграть важную роль в достижении равновесия между доминирующими мировыми державами.