Предать - это предвидеть. Эрдоган выступил за вступление Украины в НАТО

07:31 08.07.2023

Эрдоган заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО

Эрдоган после встречи с Зеленским заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО

Эрдоган и Зеленский провели встречу в Стамбуле, где обсуждали зерновую сделку, членство Киева в НАТО, обмены пленными, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины. Это первый визит Зеленского в Турцию с начала конфликта



Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле, передает AHaber.



Киев подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре прошлого года. Как заявил Белый дом, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не присоединится к блоку, поскольку ей нужно предпринять дополнительные шаги на этом пути. Россия называет недопущение соседней страны в блок одной из целей своей спецоперации.



"Мы фактически продемонстрировали нашу солидарность с Украиной с помощью конкретной помощи, которую мы оказали. Мы были страной, которая приложила больше всего усилий для прекращения [военных действий] путем переговоров", - отметил Эрдоган.



Он напомнил, что последний раз Россия и Украина в рамках мирного диалога проводили встречу именно в Стамбуле. Кроме того, турецкий лидер упомянул об участии Анкары в заключении зерновой сделки год назад.



"Я хотел бы, чтобы срок действия инициативы, которая обеспечивает нуждающимся около 33 млн т зерновых за один год, был продлен до его истечения 17 июля", - сказал он. Эрдоган добавил, что желал бы продления действия сделки как минимум на каждые три месяца, а в лучшем случае - на два года, передает TRT Haber. Россия угрожает не продлять соглашение, если не будут сняты ограничения, влияющие на ее сельхозэкспорт.



Турецкий лидер также заявил об обсуждении с Киевом и Москвой обмена пленными. По словам Эрдогана, он говорил об этом с президентом Владимиром Путиным и продолжит обсуждать вопрос по телефону, пока в следующем месяце Путин не посетит Турцию лично.



Кремль не исключил контакта с Эрдоганом после его разговора с Зеленским



Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что обсудил с турецким коллегой "совместные проекты Украины и Турции" в области ВПК, в том числе по производству беспилотников, а также сотрудничество в сфере развития технологий. Также, по словам Зеленского, он пригласил Анкару поучаствовать в восстановлении Украины. "Благодарен Турции за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - заключил лидер страны.



Как отмечает AHaber, этот визит Зеленского в Турцию - первый с момента начала российской спецоперации.



-------------------------------------------



Эрдоган разразился антироссийской речью в присутствии Зеленского

Михаил Рябов. 08.07.2023 01:19 (Мск) , МоскваПросмотров: 3555



Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина



Реджеп Эрдоган, переизбрание которого на президентский пост в Турции вызвало в некоторых российских СМИ ликование, подобное известию о победе Дональда Трампа в США несколькими годами ранее, заявил о поддержке Украины в военном конфликте с РФ.



Об этом Эрдоган сказал на встрече с Владимиром Зеленским в Стамбуле, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Реджеп Эрдоган, переизбрание которого на президентский пост в Турции вызвало в некоторых российских СМИ...



"В последний раз мы проводили встречу тет-а-тет с моим дорогим другом во Львове. Конечно, мы проводили много телефонных переговоров и продолжаем их. Несмотря на все события, турецко-украинская дружба только усилилась. Украинский народ на 500 день войны, который мы вскоре встретим, смело сражается за территориальную целостность и независимость", – сказал Эрдоган.



Он также заявил, что "Украина заслуживает на членство в НАТО", – хотя именно перспектива дальнейшей экспансии Североатлантического блока на Восток ранее называлась Кремлем категорически неприемлемой для России.



"Начиная с дней, когда напряжение перешло к горячим стычкам, мы заявили про неприемлемость для нас этой несправедливой войны, которая противоречит международному праву. От аннексии Крыма вопреки международному праву до сегодняшнего дня мы заявляем на всех платформах про поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", – сказал турецкий президент.



Далее он развил тему территориальных претензий к России.



"Еще одной причиной, по которой мы с уверенностью смотрим на будущее Украины – является то, что крымские татары рьяно ведут борьбу за свободу своей страны", – сказал турецкий президент, подразумевая украинскую принадлежность Крымского полуострова.



Он добавил, что Анкара будет добиваться завершения конфликта путем переговоров "на базе полной солидарности с Украиной".



Кстати, Эрдоган упомянул и о необходимости продления "зерновой сделки" – возможно, его прием Зеленского и реверансы связаны с попыткой надавить на Москву, для которой Турция остается "окном" получения санкционных товаров и экспорта энергоресурсов в перспективе.



Зеленский тоже упомянул о "зерновой сделке" и несколько раз подчеркнул, что работа морского "коридора" не должна зависеть от воли России. Это можно рассматривать как подтверждение появившейся раньше информации, что Киев (или стоящий за ним Вашингтон) предлагает Эрдогану продолжать вывозить зерно, несмотря на возражения Москвы. А к зерновозам, например, приставить охрану – корабли ВМФ Турции, которые Россия не решится атаковать.



И еще один момент- Эрдоган пообещал, что строительные компании из Турции готовы принять участие в восстановлении Украины. Впрочем, это довольно сомнительная перспектива, если вспомнить недавние кадры последствий землетрясения в турецких провинциях, где множество жилых домов оказались разрушены из-за нарушения строительных стандартов и коррупции.



https://www.politnavigator.net/ehrdogan-razrazilsya-antirossijjskojj-rechyu-v-prisutstvii-zelenskogo.html