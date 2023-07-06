Ереван и Баку не могут преодолеть противоречия, - Юрий Рокс

07:42 08.07.2023

На встрече в Брюсселе Алиев и Пашинян мирный договор не подпишут



Никол Пашинян готов к еще одним переговорам с Баку.

Прогресс на последних армяно-азербайджанских переговорах в Вашингтоне слишком неощутим, чтобы рассчитывать на подписание мирного договора на ближайшей встрече в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом на заседании правительства Армении 6 июля заявил премьер-министр Никол Пашинян. Накануне, по сообщению пресс-службы Кремля, армянская сторона инициировала телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Ереван уточнил, что Пашинян звонил российскому лидеру по просьбе руководства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

Пашинян и Путин обсудили вопросы по Нагорному Карабаху, в частности ситуацию в Лачинском коридоре, где по-прежнему действует избирательный режим пропуска, а по сути, продолжается блокада. Собеседники подчеркнули важность выполнения тех договоренностей, которые в последние годы были достигнуты лидерами России, Азербайджана и Армении. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны оказывать содействие в выработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.



На заседании правительства Армении Пашинян сообщил, что текст мирного договора между Ереваном и Баку не готов к подписанию. "Надеюсь, в ходе предстоящей встречи в Брюсселе сделать предметным то положительное, чего удалось достичь в Вашингтоне", – сказал Пашинян.



Накануне в Баку прозвучали обвинения в адрес Еревана. На министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения Ильхам Алиев заявил о необходимости разоружить военизированные формирования Нагорного Карабаха и открыть Зангезурский коридор – транспортное сообщение между Азербайджаном и его Нахичеванской автономией по территории Армении. "Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил пять основных принципов для подписания мирного договора с Арменией, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга. Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил", – заявил Алиев. По его словам, Армения не выполняет обязательства, вытекающие из подписанного около трех лет назад акта о капитуляции.



Никол Пашинян возразил в Ереване: "Армения никогда ни письменно, ни устно не брала на себя какого-либо обязательства по коридору и никогда не примет какую-либо подобную трактовку. Что касается разблокирования региональных транспортных коммуникаций на основе суверенитета и равноправия стран, то Армения не раз заявляла о готовности к этому. Уже давно введен в официальный оборот проект решения правительства об открытии трех КПП на границе с Азербайджаном со стороны Армении. Но решение не принимается из-за деструктивности Азербайджана, который не инициировал аналогичный процесс и не хочет предоставить дорогу Армении".



Премьер отметил, что в Нагорном Карабахе нет представителей Вооруженных сил Армении, а есть Армия обороны Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха). То, что Армия обороны Арцаха не распущена, по словам Пашиняна, является следствием политики Баку. В целом, как сказал премьер, миротворческие действия Армении остаются без ответных симметричных шагов Азербайджана. Например, Ереван передал Баку карты минных полей, благодаря которым Азербайджан проводит масштабные работы по разминированию. "Баку не совершил ответных позитивных действий", – отметил Пашинян. Премьер-министр подчеркнул, что из-за продолжающейся блокады Лачинского коридора гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе обостряется. Даже российские миротворцы, дислоцированные в регионе, не имеют возможности осуществлять поставки, поскольку Лачинский коридор полностью перекрыт. Поставки природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах также перекрыты.



При этом премьер посетовал на то, что международному сообществу не удается вынудить Баку открыть дорогу жизни Нагорного Карабаха. "Азербайджан уже несколько месяцев как развернул широкомасштабную антипропаганду против Франции, на официальных и общественных площадках которой звучат адресные оценки и тревожные сигналы по поводу незаконных шагов, предпринимаемых Баку против армян Нагорного Карабаха", – сказал Пашинян.



Армения должна принять все меры для того, чтобы все больше стран и международных организаций выступали с соответствующей оценкой по части сложившегося в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса, подчеркнул Пашинян.



В то же время военные ведомства Армении, Греции и Кипра в среду подписали годовой план сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении. "В ходе консультаций, прошедших на Кипре, был обсужден ряд вопросов безопасности и вопросов сотрудничества в интересах трех стран. Стороны подтвердили готовность предпринять совместные шаги по укреплению обороноспособности и военной безопасности трех стран", – отмечается в сообщении. По итогам обсуждений подписана годовая программа трехстороннего военного сотрудничества, включающая "ряд мероприятий в Армении, Греции и Кипре", отмечается в пресс-релизе. С армянской стороны в консультациях участвовал начальник отдела оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Левон Айвазян.



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

6.07.2023