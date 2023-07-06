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Сенатор Косачев: Важно не допускать образования и разрастания мигрантских анклавов
07:59 08.07.2023

Виктория Ильина
Правительству необходимо ускорить внесение в Госдуму законопроекта о новых режимах пребывания в России мигрантов, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его мнению, необходимы эффективные меры социальной и культурной интеграции и адаптации иностранных граждан и членов их семей, в том числе чтобы не допускать образования и разрастания мигрантских анклавов, живущих по своим правилам и пытающихся диктовать их обществу.

"Это на наших глазах вызывает конфликтные ситуации в сфере межнациональных отношений. Считаем, что снижать внимание к этой теме недопустимо. Представляется важным ускорение внесения в Думу правительственного законопроекта о введении новых режимов пребывания для мигрантов и мерах противодействия нелегальной миграции. Знаем, правительство на эту тему активно движется вперед", - сказал Косачев на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совфеде.

По мнению политика, надо найти баланс между объективными потребностями российской экономики в иностранных работниках и соображениями правопорядка и безопасности.

Источник - РГ
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