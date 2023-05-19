Гастарбайтерам из РФ ехать некуда, - Валерий Выжутович

08:01 08.07.2023

Мигрантам ехать некуда. В тех странах, откуда они прибыли, вообще работы нет

Валерий Выжутович - о том, почему присутствие мигрантов не обостряет конкуренцию на рынке труда и практически не влияет на уровень безработицы



19.05.2023



Массового оттока мигрантов в конце 2021 года - 2022 году не было. К такому выводу пришли эксперты международной лаборатории демографии и макросоциологической динамики Института Гайдара. Впечатление, что мигранты массово покидают Россию, возникло из-за особенностей системы учета. Вероятно, этим объясняется, почему правительство стало сворачивать программы упрощенного въезда иностранных работников, ранее разработанные из-за опасений дефицита на рынке труда.

В 2022 году в России было зарегистрировано даже больше мигрантов, чем в 2021-м - 685 тыс. против 668 тыс. При этом число прибывших из Таджикистана выросло в полтора раза (до 184 тыс. человек со 127 тыс. в 2021 году), количество приезжих из Киргизии не изменилось, сократился лишь поток мигрантов из других стран СНГ. По учетным данным, из России уехало в 2022 году 668 тыс. мигрантов. Но, отмечают авторы исследования, сравнивать эти цифры с показателями 2021 года невозможно, так как во второй половине 2021 года были продлены из-за пандемии сроки регистрации иностранцев. В результате автоматический учет их выбытий произошел уже в 2022 году, искусственно занизив численность иностранной рабочей силы во второй половине 2021 года и завысив - в первой половине 2022-го. Фактически же зарегистрированный миграционный прирост 2021-2022 годов укладывается в диапазон 220-230 тыс. человек в год, что соответствует тренду за десять лет, кроме "ковидного" 2020 года.



Эксперты пришли к выводу, что массового оттока мигрантов в конце 2021 года - 2022 году не было

Опасения, что в 2022 году мигранты начнут массово покидать Россию, высказывали и представители диаспор. "Те суммы, которые мигранты зарабатывали и отправляли домой, сократились в два раза. Если раньше он отправлял 100 тысяч и там получали 100 тысяч, то теперь он отправляет 100 тысяч, а там получают 50 тысяч", - делился тревогой представитель Центра правовой поддержки мигрантов Рахмутулло Хушвахтов. Эксперты, однако, не видели оттока.



По данным Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, за первый квартал 2022 года было оформлено трудовых патентов в два раза больше (516 тыс. 916), чем за тот же период прошлого года (228 тыс. 555), действительных патентов на конец отчетного периода - 2 миллиона 110 тысяч (в прошлом году была 961 тысяча). "А куда им ехать? Возвращаться на родину - там вообще работы нет. Или ее очень мало, и они там в пять раз меньше, чем у нас, зарабатывают, - говорил в интервью "РГ" руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин. - Если - представим гипотетически - таджики вернутся в Таджикистан, там появится огромное количество безработных.



Это вызовет серьезную социальную напряженность. Ну, допустим невероятное: начался массовый отток. Как мы можем одномоментно вывезти миллион человек? Да никак. Предположим, их все-таки вывезли в Таджикистан и там произошел социальный взрыв. Кто туда придет? Скорее всего, Талибан. И тогда мы получим уже не миллион мигрантов, а несколько миллионов беженцев. Кому это нужно?" Но, может, не стоить связывать мигрантов только с Россией? "Чтобы перенаправить миграционный поток в какую-то третью страну, требуются годы, - говорит Поставнин. - Чтобы им туда приехать, кто-то должен их ждать. Кто-то их должен встретить, обеспечить жильем, найти им работу. Это массовый въезд. Надо знать язык. Надо получать визы. Какое-то государство должно их принять. Турция? Там своих три миллиона мигрантов. Так что места заняты".



Мигрантам ехать некуда. В тех странах, откуда они прибыли, вообще работы нет

Большинство россиян (78 процентов) не испытывают никакого беспокойства или недовольства по поводу мигрантов из Центральной Азии. Таковы результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Более половины респондентов (53 процента) считают, что государство должно помогать мигрантам адаптироваться, более трети (32 процента) - что не должно. Если бы центральноазиатские мигранты поселились с ними рядом, 18 процентов россиян отнеслись бы к этому хорошо, 24 процента - плохо, 48 процентам это было бы безразлично. Почти половина российских граждан желали бы существенно ограничить въезд мигрантов из Центральной Азии в их города. А 59 процентов опрошенных считают, что "мигранты занимают рабочие места, на которых местные жители работать не хотят".



Но присутствие мигрантов не обостряет конкуренции на рынке труда и практически не влияет на уровень безработицы в России. Это доказали экономисты дальневосточных подразделений ЦБ Мария Кудаева и Иван Редозубов. В своей работе "Влияние миграционных потоков на экономическую активность и рынок труда России в целом и региональном аспекте" они опровергли расхожие представления о мигрантах как о людях, чье присутствие в стране обостряет в ней безработицу. Исследовались 12 "принимающих" регионов (мегаполисы, Татарстан, Краснодарский край, Тюменская область) и 21 "отдающий" регион (Дальний Восток и Забайкалье, Северный Кавказ, части Сибири и Поволжья), где миграция наиболее выражена. В итоге авторы констатируют, что "последствий миграции для безработицы ни в России в целом, ни в регионах не определено". Последние годы уровень ксенофобии в России устойчиво снижается.



Проявлений межнациональной вражды стало меньше - в этом мнении сходятся и власти, обычно склонные приукрашивать реальную картину, и правозащитники, столь же привычные к сгущению красок. Попутно наблюдается и спокойное отношение к мигрантам из Центральной Азии, в которых российские граждане не видят конкурентов за рабочие места.



Валерий Выжутович

политический обозреватель