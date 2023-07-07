Шанхайская Организация Сотрудничества: удастся ли прийти к общему знаменателю? - Д.Нефедов

08:11 08.07.2023

7.07.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Прошедшая 4 июля в онлайн-формате встреча лидеров государств – участников Шанхайской Организации Сотрудничества во многом продемонстрировала стратегические приоритеты в нынешних экстремальных условиях. Очевидно, для того, чтобы привести их к единому знаменателю, предстоит проделать большую работу, однако само по себе то, что позиции глав государств были высказаны достаточно четко, позволяет надеяться на сближение этих позиций в контексте трансформации ШОС в дееспособную межгосударственную структуру. Общий лейтмотив выступлений состоит в том, что "глубокое удовлетворение" бравурными совместными декларациями – уже пройденный этап в деятельности этой организации, что само по себе отрадно.



"Все участники организации сходятся в оценках ситуации в мировой политике, в безопасности, в социальной и экономической сферах", – подчеркнул в своем выступлении Владимир Путин, добавив, что "ШОС твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка". Соответственно, "углубление связей с членами организации – одно из ключевых направлений внешней политики России", что доказывается заметно возросшей в 2022 году торговлей с партнерами по организации – более чем на треть, до "рекордных 263 млрд. долл.". А за первые четыре месяца 2023 года этот рост "прибавил еще 35%". Особо отмечена российским лидером усложняющаяся геополитическая обстановка, обусловленная конфликтом на Украине и ужесточением антироссийских санкций Запада, несмотря на которые "наша страна продолжает устойчиво развиваться".



Привлек Владимир Путин внимание собравшихся и на актуальности вовлечения молодежи стран ШОС в формирование общего гуманитарно-культурного пространства, в связи с чем ее представители приглашены к участию в предстоящем Международном фестивале университетского спорта, а также на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года в Сочи. Всего в форуме "ожидается участие свыше 20 тыс. представителей из более 180 стран", что позволит открыть "широкие возможности для общения, объединяющего молодое поколение вокруг идей прочного и устойчивого мира, процветания и созидания".



В Москве подтвердили поддержку заявки на вступление в ШОС Белоруссии, лидер которой сыграл важную роль в купировании попытки вооруженного мятежа 24-25 июня и на территории которой размещается тактическое ядерное оружие. "...Мы убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения", – отметил Владимир Путин, обратив также внимание на необходимость "внимательного и конструктивного рассмотрения всего солидного портфеля заявок и от других государств, желающих в том или ином качестве сотрудничать с ШОС".



Напомним, среди стран-партнеров ШОС по диалогу – Катар, Египет, Саудовская Аравия и Турция. Интенсивность политико-дипломатических контактов России с этими государствами в последние месяцы заметно возросла. Напомним, в прошлом голу Реджеп Эрдоган, будучи специальным гостем на предыдущей встрече глав государств ШОС в Самарканде, вновь намекал на перспективу присоединения его страны (участника НАТО) к широкому евразийскому альянсу. Нет сомнения, что в пытающейся активно привлекать заемные деньги Турции тщательно взвешивают возможные выгоды и издержки от возможного вступления в ШОС, вслед за Ираном. Так, агентство Anadolu указывает на возможные риски: ускоренного расширения: "...присоединение [к ШОС] Саудовской Аравии добавит к соперничеству внутри организации конкуренцию между Ираном и Саудовской Аравией, несмотря на активизировавшиеся дипломатические контакты между двумя странами в последние дни. Вообще, каждая страна-участница ШОС имеет свою повестку дня внутри организации. А в этих условиях выработать общую стратегию, особенно в политической сфере, совсем непросто (выделено нами – Авт.)… В то время как Москва выводит на передний план безопасность и военный аспект организации, Пекин делает в ней акцент на экономическом сотрудничестве. Отношения между Индией и Пакистаном время от времени доходят до конфликтной точки, а также такие факторы, как неурегулированность пограничных проблем между республиками Центральной Азии в полной мере, хотя в последние годы был достигнут прогресс в этом направлении, также мешают организации проводить единую политику. Так, ШОС не смогла сыграть весомую роль в таких важных региональных проблемах, как узбекско-киргизский конфликт и война в Сирии".



Токаев на саммите ШОС



В свою очередь, президент Казахстана К-Ж. Токаев акцентировал внимание на декларативный, по его мнению, характер деятельности ШОС в экономической сфере. В частности, "за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором здесь является отсутствие механизмов финансового сопровождения совместной проектной деятельности". "На новом этапе развития, – продолжил казахстанский лидер, – наша работа уже не может базироваться на устаревших подходах. Нам всячески следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей". Тем самым, Токаев, как опытный дипломат, косвенно дал понять, что в Астане не считают целесообразным каким-либо обозначать акцентированную позицию ШОС по отношению к российско-украинскому вооруженному конфликту. Также он предложил Совету лидеров стран – участниц ШОС рассмотреть возможность "создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту", а также выработать энергетическую стратегию организации к следующему саммиту ШОС, который пройдет в Астане в следующем году. Тут нельзя не заметить, что все эти предложения делаются на фоне острого энергетического кризиса внутри самого Казахстана после аварий на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате и Атырауском НПЗ на западе республики, преодолевать последствия которого помогает Россия.



Возможно ли реализовать крупный экономический проект "под эгидой ШОС"? Пока на этот счет имеются сомнения, так как "и в Китае, и в России, и в Иране, и в других "незападных" центрах силы сложилось убеждение, что наднациональная бюрократия (как в Европе – Прим. авт.) склонна выходить из-под контроля и превращаться в хвост, виляющий собакой". Соответственно, проекты в рамках "незападной интеграции" будут реализовываться на основе прямых двух- или многосторонних договоренностей с использованием тех или иных площадок, таких, как ШОС или БРИКС.



Один из важных вопросов – повышение доли расчетов в национальных валютах, о чем говорил Си Цзиньпин и другие участники Нью-Делийского саммита. Из практики других экономических объединений (АСЕАН, КАРИКОМ, МЕРКОСУР, зоны западно- и центральноафриканского франка, Экономическое сообщество Южной и Восточной Африки) известно, что для этого необходима коллективная поддержка платежно-покупательной способности соответствующих национальных валют. Среди мер такой поддержки – коллективные и/или односторонние денежные интервенции под конкретные проекты, временное введение специальных льготных (поощрительных) курсов для стимулирования взаимных торговли и инвестиций при согласовании цен на товары и услуги, что предполагает развитие и бартерной торговли. Все это и многое другое возможно при условии, что участники объединения не будут "довольствоваться" конъюнктурными перепадами курсов своих валют в отношении доллара или евро, как это имеет место в отношении российского рубля и как это мы наблюдаем сегодня.



По словам аналитика "БКС Мир инвестиций" Евгения Миронюка, "основным качеством "заменителей" западных валют становится стабильность расчетных средств, то есть их низкая волатильность (низкая подверженность резким курсовым перепадам. – Прим. ред.). В таких альтернативах ценится и их неподверженность или минимальная подверженность рискам санкционных ограничений". По оценке эксперта, наиболее жизнеспособной схемой взаиморасчетов "выглядит оплата контрактов и других экономических соглашений – в соотношении 50 на 50 в национальных валютах страны-приобретателя и страны-поставщика". Такая схема активно используется участниками вышеупомянутых макрорегиональных экономических объединений. "Основное условие для международного доверия к рублю (и не только – Прим. ред.) – это понятные правила конвертации и валютного контроля, а также ликвидность торговли рублем не только на российских площадках, но и за рубежом", – замечает заведующий лабораторией "Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков" РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.



Надо надеяться, обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в ходе онлайн-саммита в Нью-Дели материализуются в конкретные идеи и предложения, а не будут позабыты под мелькающие цифры в валютообменниках и тревожный сводок с Московской биржи…