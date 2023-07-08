Путину расхотелось встречаться с "другом" Эрдоганом

|17:20 Рыночный конформизм. Победив, Эрдоган быстро отказался от антизападной риторики, - Сергей Кожемякин
16:00 Зеленский летит к "кремлевскому другу" Эрдогану. Обтяпывать очередной сговор
15:47 Туркестан: забытый город в туристических маршрутах, - Алишер Мухамедов
14:31 Какая польза от простой верблюжьей колючки
13:12 Белый Белый дом. Кокаиновая дорожка семьи Байденов
13:06 Самобытное государство-цивилизация, его соседи и родственники, - Юрий Слезкин
13:03 Образ желанного мира и бюрократия, - В.Рыбаков
13:01 "Мир усеян могилами великих держав, потерявших национальную идею", - Сергей Караганов
12:59 Байден зачем-то стал пинать трибуну во время выступления в Южной Каролине
12:57 Россия накрыла одним супер-ударом по Львову 800 наемников и британские танки Challenger
12:01 Мятеж французских зуммеров неожиданно стих, - Дм.Бавырин
11:58 На Мангышлакском АЭК вновь сломался только починенный энергоблок №1
11:53 РосВоины затрофеили на Донбассе британскую ракету Storm Shadow
11:36 Рейтинг выжимаемости акимов казахстанских областных центров по состоянию на июль 2023 года. Часть 1.
10:44 Присосанцы. Кому выгоден украинский транзит российского газа в Европу, - Взгляд
10:20 КырВласти отменяют концерты рос-певца Лепса. Хитропопые союзнички
09:53 ШОС против блокового мышления, - Федор Лукьянов
09:05 Закон об НКО. Чем НПОшники смогли запугать Кырпарламентариев, - Т.Карыпбай кызы
09:00 Аркадаг (человек) сочинил новую книгу - "Аркадаг – город будущего"
08:52 Альянсы и парадоксы Турции Эрдогана, - Каринэ Геворгян
08:24 Лавра захвачена бандер-чертями. Отец Онуфрий откушал обедню и откинулся. Что дальше?
08:06 Миллер пообещал Жапарову и дальше кормить Кыргызстан халявными газпромовскими нямками
07:59 Киргизия готовится к оборонительной войне, - М.Крамаренко
00:48 Улицы французских городов охвачены расовой войной, - "Le Figaro"
00:45 Кому пироги да пышки, а Туркменистану - тумаки да шишки, - Рената Алимова
00:43 Китай и Индия тянут БРИКС в разные стороны, - В.Скосырев
00:40 Поджечь Поднебесную империю с четырех концов. Американцы пробуют на прочность китайские автономные районы, - А.Широкорад
|Путину расхотелось встречаться с "другом" Эрдоганом
11:32 08.07.2023
Песков заявил об отсутствии определенности по встрече Путина и Эрдогана
Песков: определенности по встрече Путина и Эрдогана пока нет
8 июля 2023,
Точных дат встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Об этом заявил 8 июля представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом в беседе с ТАСС он допустил контакты президентов.
Ранее в этот день Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке. Анкара выступила за продление зерновой сделки. По словам турецкого коллеги, вопрос зерновой сделки - основной на повестке. В Турции ожидают, чтобы сделка продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года.
Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что ожидает визита президента России в августе.
Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что ООН не справилась с выполнением российской части зерновой сделки.
5 июля Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей.
Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.