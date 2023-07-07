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План "Б", или Кто будет хвататься за шасси американского лайнера, улетающего из Киева? - CП
11:34 08.07.2023

Вся бандеровская власть, за исключением самых майданутых националистов, радостно присягнет России
Дмитрий Родионов
План "Б", или Кто будет хвататься за шасси американского лайнера, улетающего из Киева

Материал комментируют:
Андрей Милюк Иван Мезюхо Игорь Шатров

7.07.23

Украину ждет сценарий, вошедший в современную историю как исход американцев из Афганистана, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Украину ждет план „Б" - сценарий, вошедший в современную историю как „афганский исход". К этому уже сегодня должна быть готова продажная украинская элита. И мне что-то подсказывает, что покидающих страну бортов и мест в них будет очень мало, да и не все они смогут взлететь", - заявил депутат. Своими действиями "взбесившийся Зеленский" загнал коллективный Запад во главе с США в тупик, тем самым поставив их перед извечными, как считалось ранее, русскими вопросами: "кто виноват?" и "что делать?".

"В такой сложной ситуации их гибридная интервенция со стороны выглядит провальной, бессмысленной и абсолютно не оправдывающей изначальные прогнозы на высокие финансовые и политические дивиденды", - добавил Шеремет, отметив, что киевские элиты пожертвовали Украиной во имя глобальных интересов США.

Интересное предположение? Забавно было бы видеть, как украинские чиновники, депутаты, вожди нацистских батальонов хватаются за шасси взлетающих из Борисполя американских транспортных самолетов.

Но можно ли сравнивать ситуацию на Украине с ситуацией в Афганистане? Разные страны по уровню развития, степени проникновения американцев во все сферы управления, да и нет на Украине войск США. Что еще различает, а что общего?

- Ситуации роднит заинтересованность США в этих странах, - убежден руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров. - Штатам был нужен Афганистан как страна, из которой они пытались контролировать другие государства региона, в первую очередь, Центральную Азию и Иран. С этой же целью, кстати, они пытались выстроить под себя Ирак. Украина важна как инструмент давления на Россию. Но присутствие американцев в жизни афганцев и украинцев, действительно, выражено по-разному. Если первых они подменяли, не рассчитывали на них, то вторым, наоборот, перепоручают все грязные дела. Но и то, и другое выглядит омерзительно.

"СП": Будет ли отступление американцев чем-то напоминать Афганистан? Или оно все же будет куда более централизованным?

- Думаю, оно ничем не будет напоминать Афганистан по той причине, о которой было сказано выше. Америка на Украине представлена больше как идея, Украина заражена "американской мечтой". И бежать, скорее, придется некоторым особо "инфицированным" украинцам, а не каким-то американцам.

"СП": В какой момент начнется бегство? Когда ВС РФ подойдут к Киеву? Или когда Байден протрубит о срочной эвакуации?

- Процесс уже идет. Мы видим, сколько богатых украинцев уже ищут себе вторую родину в Европе, кто-то поехал сразу в Америку. Зеленского, скорее всего, ждет судьба Саакашвили. Он после бегства, как минимум, будет заочно осужден на родине, если Украина в какой-то части сохранит государственность, или в России. И если захочет вернуться, то сгниет в тюрьме. Если же останется на Западе, то будет перебиваться чтением лекций по университетам. Другим представителям элиты я бы тоже не доверял. Они умеют переобуваться в воздухе, и часть из них будет готова присягнуть новой власти, но нужны ли кому такие граждане? Пусть следуют вон за своим Зеленским.

- Конечно, не стоит проводить прямые параллели между ситуациями на Украине и в Афганистане времен бегства американцев, - считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. - Тем не менее, в некотором смысле сравнение не лишено логики. Во-первых, ситуация в Афганистане случилась недавно. Поэтому для нынешнего американского президента крайне необходимо не повторить позорную историю на Украине. Во-вторых, она уже идет по пути Афганистана: уничтожается промышленность и скоро она будет кустарной, как афганская, легализовываются наркотики, страна превратилась в склад нелегального оружия и т. д.

"СП": Американцам придется бежать из Украины?

- Если киевский режим окончательно потерпит поражение, что даже не останется ампутированной Украины, то мы увидим Сайгон-3.

"СП": Насколько затратна для них может стать операция по эвакуации, случись таковая? Что и кого они заберут с собой?

- Мне кажется, она будет менее затратной, чем в Афганистане. Во-первых, уже есть опыт. Во-вторых, все что можно вывезти из Украины, вывозится уже сейчас. Даже старинные русские иконы вывозят под видом эвакуации культурного наследия.

"СП": Кто из украинских элит, по-вашему, однозначно предпочтет эвакуироваться из страны в случае прихода России?

- Ярые бандеровцы и нацисты не по убеждению, а по политической необходимости. Порошенко, Кличко, Ляшко, команда Зеленского, Притула, активисты майдана - эти товарищи рванут в первых рядах.

"СП": А кто останется? Можно ли доверять этим людям? Они ведь, скорее всего, переобуются в прыжке и будут делать вид, что ничего в прошлом такого не было?

- Остаться могут те, кто долгие годы делал вид, что они пророссийские политики, а потом показали свою сущность. Например, Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Борис Колесников, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Михаил Добкин, Вадим Новинский… Насчет доверия к ним… Да нет к ним никакого доверия. Каждого надо будет проверять нашим органам безопасности.

- Часто комментаторы путают воинственную риторику спикеров Первого канала и официальную позицию Кремля. Я бы рекомендовал внимательнее следить за практическими действиями и высказываниями первых лиц государства, от них зависит реальная политика, - уверен политолог Андрей Милюк. - С одной стороны, одна из заявленных целей СВО - денацификация. С другой, есть многочисленные свидетельства того, что пленные боевики-нацисты из "Азова"* успешно возвращаются по обменам на Украину, и многие из них продолжают воевать дальше.

С одной стороны, мы видим гневные антизападные высказывания господина Медведева. С другой - первые лица государства неоднократно подчеркивали, что готовы к нормализации отношений с Западом. Более того, одна из целей СВО - формирование буферной нейтральной Украины, которая позволила бы России мирно сосуществовать с Западом.

Все наши антизападные санкции и прочие недружественные выпады являются лишь ответами на еще более недружественные выпады и санкции со стороны Запада. Кремль не готов к экзистенциальному конфликту с Западной цивилизацией. Тем более, не готов представить какой-то иной, отличный от западного, цивилизационный проект. Кремлю не нужно унижение Запада, и тем более не нужно, чтобы Запад затаил обиду.

Поэтому мы не увидим, как украинские пособники американцев будут цепляться за шасси взлетающих из Киева самолетов - зачем? Все останутся на своих местах, просто бывшие украинские националисты станут обличать украинский национализм. Самые упоротые персонажи спокойно уедут на поезде в Варшаву. Более того, и сами "западные оккупанты" никуда из Украины не денутся. У них там, между прочим, предприятия, собственность. А частная собственность, как мы помним, для российской элиты неприкосновенна. Пусть это и частная собственность врага.

Степень бескомпромиссности военного противостояния задает не Кремль, а Запад. Даже нынешний уровень русофобии заставляет политическое руководство страны лишь отчаянно сопротивляться, но не атаковать в отместку.

*Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) "Азов" решением Верховного суда РФ от 02.08.2022 признано террористическим, его деятельность на территории России запрещена.

Источник - svpressa.ru
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