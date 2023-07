Washington Post: США заряжают Украину кассетными бомбами

11:40 08.07.2023 The Washington Post

США



Байден одобряет поставку кассетных боеприпасов Украине



США нарушили закон, отправив кассетные снаряды и ракеты на Украину, пишет Washington Post. Эти боеприпасы не просто убивают все живое вокруг. Они также оставляют множество неразорвавшихся мини-снарядов, которые еще много лет будут убивать людей.



Отправка кассетных боеприпасов будет производиться в обход запрета на передачу антигуманных, запрещенных во многих странах вооружений с высоким коэффициентом несрабатывания.



Президент Байден одобрил поставку Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине. Об изъятии этого оружия из запасов Министерства обороны США для отправки на Украину будет объявлено в пятницу, 7 июля.



Это решение, которое будет реализовано в обход действующего в Соединенных Штатах закона, запрещающего производство, применение и передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом несрабатывания более 1%, было принято в особых условиях. Очевидно, оно отражает высокую обеспокоенность в связи с неудачами Киева в его контрнаступлении против российских войск и в связи с истощением имеющегося у стран Запада арсенала обычной артиллерии и боеприпасов к нему.



Решение было принято после нескольких месяцев споров внутри администрации по поводу того, стоит ли вообще отправлять Киеву кассетные бомбы и снаряды - оружие, которое запрещено в большинстве стран мира.



Кассетные боеприпасы взрываются в воздухе над своей целью, рассыпая десятки или даже сотни небольших поражающих элементов на значительной площади.



Конвенция против антигуманного оружия



Более 120 стран присоединились к конвенции, запрещающей их применение, что объясняется негуманностью и неизбирательностью их действия. В первую очередь это связано с большим количеством неразорвавшихся поражающих элементов. Они усеивают большие площади и после войны еще долго представляют опасность увечий как для дружественных войск, так и для гражданского населения - часто в течение нескольких десятилетий после окончания конфликта. Правда, Соединенные Штаты, Россия и Украина не являются участниками этой конвенции. Восемь из 31 государства-члена НАТО, включая Соединенные Штаты, не ратифицировали эту конвенцию.



Соединенные Штаты передадут Украине артиллерийские снаряды M864, которые впервые были выпущены в 1987 году и которыми можно стрелять из 155-миллиметровых гаубиц, переданных Украине Соединенными Штатами и другими западными странами. Согласно последней общедоступной оценке, опубликованной Пентагоном 20 лет назад, процент неразорвавшихся мини-бомб составляет 6%, а это значит, что минимум четыре из каждых 72 поражающих элементов, которыми начинены "кассеты", будут лежать неразорвавшимися на территории площадью около 22,5 тысяч квадратных метров - это приблизительно 4,5 футбольных поля.



"Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые виды 155-мм кумулятивно-осколочных артиллерийских снарядов имеют более высокий уровень неразорвавшихся элементов", - сказал один чиновник Министерства обороны - один из семи чиновников Пентагона, Белого дома и вооруженных сил, согласившихся дать интервью на условиях анонимности.



Теперь Пентагон заявляет, что у него есть новые данные, основанные на результатах испытаний, проведенных в 2020 году. Согласно этим данным, процент неразорвавшихся мини-бомб не превышает 2,35%, а такое количество поражающих элементов оставить в украинской земле можно. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (Patrick Ryder) заявил в четверг, 6 июля, что, хотя этот показатель превышает предел в 1%, ежегодно устанавливаемый Конгрессом начиная с 2017 года, чиновники "тщательно отбирают" для российско-украинского фронта боеприпасы с коэффициентом несрабатывания в 2,35% и менее.



Упомянутый выше источник из Министерства обороны сообщил, что подробности новых оценок "не подлежат разглашению", и это в том числе касается информации о том, как, когда и где проводились испытания. Невозможно также получить ответ на вопрос, включали ли эти испытания реальные стрельбы или же проводились с помощью инструментов виртуальных симуляций. В военных уставах говорится, что этим оружием нельзя стрелять в учебных целях, потому что оно является частью запасов военного резерва.



В документах о бюджетных ассигнованиях Министерства обороны за последние семь лет нет положений о возможной отмене установленного Конгрессом ограничения на кассетные боеприпасы с коэффициентом несрабатывания более 1%. Но Байден все равно обойдет этот парламентский запрет, а Конгресс, как сообщил представитель Белого дома, возьмет снаряды из имеющихся оборонных запасов. Конгресс при этом воспользуется тем пунктом Закона об иностранной помощи, который позволяет президенту оказывать помощь другим странам независимо от бюджетных ассигнований и ограничений на экспорт оружия - при условии, что поставки данного вооружения отвечают жизненно важным интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.



Первым о решении Вашингтона предоставить Украине кассетные боеприпасы сообщило агентство Associated Press в четверг, 6 июля.



США нарушают свои законы



Хотя Соединенные Штаты применяли кассетные боеприпасы во всех крупных войнах начиная с войны в Корее в 1949-1953 гг., считается, что новые боеприпасы такого смертоносного типа не производятся уже много лет. Но, согласно оценкам правозащитников HRW, основанным на отчетах Министерства обороны США, на военных складах до сих пор остается 4,7 миллиона кассетных боеприпасов, снарядов, ракет и бомб, содержащих более 500 миллионов поражающих элементов или мини-бомб.



В отчете Исследовательской службы Конгресса за 2022 год, подготовленном для законодателей, отмечаются "значительные расхождения в оценках частоты несрабатывания" кассетного оружия, имеющегося в арсенале Соединенных Штатов: некоторые производители заявляют о 2–5%, тогда как оценки специалистов по разминированию варьируются в диапазоне от 10 до 30%.



По словам экспертов по нераспространению, озвученный Пентагоном коэффициент несрабатывания в 2,35%, скорее всего, относится к устаревшим снарядам с модернизированными взрывателями, предназначенными для улучшения их способности к самоуничтожению, но без доступа к данным испытаний подтвердить это невозможно.



Правозащитники HRW: ВСУ применяли кассетные снаряды в Изюме



Правозащитники, которые предостерегают от применения кассетных боеприпасов, говорят, что заявленные более низкие показатели несрабатывания - это результат испытаний в идеализированных, нереалистичных условиях без учета сценариев реального мира. В армейских артиллерийских руководствах говорится, что процент неразорвавшихся снарядов может увеличиваться даже в зависимости от угла падения и типа местности, в которой они падают.



"Крайне тревожно видеть, как давно установленный стандарт - 1% неразорвавшихся боеприпасов для кассетных боеприпасов - отвергается, потому что это приведет к появлению большего числа неразорвавшихся боеприпасов и, соответственно, большей угрозе для гражданского населения, включая саперов", - сказала Мэри Уэрхем (Mary Wareham), директор подразделения по оружию в Human Rights Watch.



"Отсутствие прозрачности в вопросе о том, как были получены эти числа, разочаровывает, и это беспрецедентно", - добавила она.



По некоторым данным, и Россия, и Украина применяли кассетные боеприпасы в ходе этого конфликта. Киев использовал собственные запасы, оставшиеся еще с советских времен, а также снаряды, полученные от других стран. В новом докладе HRW, опубликованном в четверг, говорится, что применение Украиной кассетных боеприпасов "привело к многочисленным смертям и серьезным травмам среди гражданского населения" в ходе обстрелов города Изюм и других городов в 2022 году. Украина отрицает факт применения кассетных боеприпасов.



В решении вопросов о поставках кассетного оружия одним из важнейших факторов является их коэффициент несрабатывания. В 2008 году тогдашний министр обороны Роберт Гейтс (Robert Gates) издал директиву, запрещающую производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом отказов более 1%, и установил 10-летний срок для уничтожения существующего оружия, не соответствующего этому требованию. В многочисленных сообщениях неправительственных организаций и средств массовой информации был зафиксирован один эпизод с применением такого оружия после издания директивы - против тренировочного лагеря "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещена в России) в 2009 году, - хотя Соединенные Штаты до сих пор не подтвердили и не опровергли эту информацию.



В 2017 году администрация Трампа отменила и ограничение на коэффициент неразорвавшихся поражающих элементов, и сроки уничтожения боеприпасов, превышающих его. После этого Конгресс принял законодательную формулировку, запрещающую любое финансирование использования, производства или передачи кассетных боеприпасов с коэффициентом отказов более 1% - хотя крупные оборонные компании уже расторгли производственные контракты под давлением акционеров и общественного мнения.



Резников требует кассетных снарядов "для равенства возможностей"



В своем интервью на этой неделе министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что получение значительного количества кассетного оружия стало решающим фактором для продолжения контрнаступления Киева.



Соединенные Штаты и другие западные союзники отправили Украине миллионы некассетных гаубичных снарядов, но их запасы истощаются, а темпы производства не позволяют удовлетворить спрос. По словам Резникова, этого "недостаточно". "Русские используют в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов разных калибров, чем мы. А нам приходится их экономить, поэтому мы не можем их так же интенсивно обстреливать", - добавил он.



"Поскольку эти [кассетные] снаряды эффективнее, они позволят нам компенсировать отставание, - сказал Резников. - Русские уже используют кассетные боеприпасы против нас, поэтому в целях самообороны мы имеем полное право использовать кассетные боеприпасы".



"Мы прибережем кассетные боеприпасы для открытых местностей вне населенных пунктов, потому что очень важно не причинить вред гражданскому населению. Мы не будем применять кассетные боеприпасы для деоккупации, скажем, крупного города", - добавил Резников.



Конгрессмены - "за"



Последние несколько месяцев Украина все чаще выступает с призывами предоставить ей оружие, и американские законодатели встречают их как согласием, так и неодобрением. Но сильнее согласие: в конце марта группа высокопоставленных республиканцев, в том числе председатели комитетов Палаты представителей по вооруженным силам и иностранным делам, а также высокопоставленные члены соответствующих комитетов Сената, - все они хором заявили, что "глубоко разочарованы" "нежеланием" администрации предоставить Украине кассетные боеприпасы.



В своем письме, адресованном Байдену, эти конгрессмены отметили следующее: "Предоставление усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения позволит Украине компенсировать количественное преимущество России как в личном составе, так и в артиллерийских снарядах, а также позволит украинским вооруженным силам сконцентрировать применение некассетных боеприпасов против более важных российских целей".



Другие конгрессмены, в том числе многие демократы, испытывают гораздо меньше энтузиазма по этому поводу. Адам Смит (Adam Smith), высокопоставленный член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, заявил, что он не против поставок боеприпасов на Украину, но ему до сих пор не предоставили дополнительную информацию о том, что именно будет отправлено и как это будет применяться.



"Администрация пытается отправить боеприпасы с наименьшим коэффициентом отказов, что разумно, - сказал Смит в интервью в понедельник. - Вопрос в следующем: существуют ли вообще боеприпасы с долстаточно низким коэффициентом несрабатывания поражающих элементов? Хотя мне неоднократно говорили, что, да, существуют".



[...] Дэрил Кимбалл (Daryl Kimball), исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, которая вместе с Human Rights Watch собирает информацию для международной организации Landmine and Cluster Munition Monitor, базирующейся в Швейцарии, отметил, что Пентагон не опубликовал никакой информации касательно своих новых оценок и планов по передаче. "Мы запросили консультации по этому поводу несколько месяцев назад в официальном письме", - сказал он, добавив, что ответа они не получили.



Слова дипломата США в ООН против "кассетных" исчезают из стенограммы



Вопрос о предоставлении кассетного оружия вызывает трения и внутри администрации Байдена. В своем выступлении в Совбезе ООН через неделю после начала российской СВО посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд (Linda Thomas-Greenfield) обвинила Москву в применении "исключительно смертоносного оружия", в том числе кассетных боеприпасов, которым "нет места на поле боя" и которые "запрещены Женевской конвенцией". Позже словосочетание "нет места" исчезло из официальной стенограммы выступления, опубликованной Госдепартаментом, в которую были внесены и некоторые другие правки, уточняющие, что Женевская конвенция запрещает применение кассетных боеприпасов "против гражданских лиц".



Весной этого года администрация начала смягчать свою позицию в вопросе поставок кассетных боеприпасов, поскольку нехватка стандартных артиллерийских снарядов стала очевидной. В мае Байден заявил, что поставки кассетного оружия "могут быть" рассмотрены, а госсекретарь Энтони Блинкен, по слухам, недавно перестал возражать против этого.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал предположительное применение кассетного оружия еще в начале конфликта, но выступил только против применения этих боеприпасов Россией заявив: "Это жестоко, это бесчеловечно и нарушает международное право".



По словам еще одного представителя Белого дома, последние несколько недель администрация работала над тем, чтобы смягчить тревогу союзников по поводу передачи кассетного оружия Киеву. "Главным приоритетом президента является сохранение единства среди наших союзников и партнеров в целях поддержки Украины, и мы не будем предпринимать никаких действий, которые подрывают этот приоритет", - сказал чиновник. По итогам консультаций союзников, "если бы мы приняли решение" по поставкам кассетных боеприпасов, "мы уверены, что сэто не стало бы проблемой в наших отношениях с союзниками".



Американские военные давно считают кассетные боеприпасы эффективным оружием на поле боя. В своем мартовском выступлении перед комитетом Палаты представителей по вооруженным силам эту позицию подтвердил генерал армии Кристофер Каволи (Christopher Cavoli), верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе. "Мы говорим о двойном назначении этих снарядов, потому что они рассыпают бомбы, часть из которых являются противопехотными осколочными гранатами, а часть - кумулятивными зарядами, которые поражают транспортные средства сверху. Это очень эффективное оружие", - сказал Каволи.



"Уничтожать скопления живых сил"



Такие боеприпасы - привлекательный вариант, поскольку они позволяют уничтожать большие скопления сил и техники и наносить эффективные удары в тех случаях, когда цель не может быть обнаружена высокоточной артиллерией. Но они несут риски и для сил, которые их используют.



Армейская артиллерийская доктрина предупреждает, что неразорвавшиеся поражающие элементы, входящие в кассетный снаряд двойного назначения, "могут представлять значительную опасность для личного состава и техники дружественных сил". Согласно руководству 2017 года, коэффициент несрабатывания для кассетных снарядов достигает 2–3%. Его составители также предупреждают, что этот показатель может увеличиться, если выстрелы производятся без соблюдения процедур или если из-за неровности местности нарушается угол, необходимый для детонации.



Помимо риска того, что мирные жители могут находить неразорвавшиеся снаряды спустя много лет после окончания боевых действий, такое оружие представляет собой непосредственную опасность для сил, которые развертывают подобные вооружения. "Безусловно, применение этих типов боеприпасов сопряжено с множеством тактических рисков. Оно ограничивает вашу способность маневрировать, а также возможную быстроту маневра, потому что вам приходится обезвреживать кучу неразорвавшихся боезарядов, - объяснил бывший офицер артиллерийских войск армии США, попросивший не называть его имени. - Это замедлит вас, и это ограничит ваши возможности использовать успехи, которых вы уже достигли".



Список эпизодов, когда американские военные попадали под "собственный огонь", тоже вызывает тревогу: согласно отчету Счетной палаты правительства за 1993 год, несколько американских военнослужащих были убиты неразорвавшимися бомбами во время и после войны в Персидском заливе. В отчете также говорилось, что накануне вторжения в армии не проводилась широкомасштабная подготовка по распознаванию поражающих элементов на земле.



"Кто-то в Министерстве обороны знает реальный коэффициент несрабатывания, - сказал этот бывший офицер. - Остается надеяться, что все украинские подразделения, которым будут переданы кассетные боеприпасы, получат честную и точную информацию о них".



Карен Деюнг (Karen DeYoung), Алекс Хортон (Alex Horton), Мисси Райан (Missy Ryan)



Комментарии читателей Washington Post:



IWONTFLY

Украина считает, что она вправе применять кассетные боеприпасы, потому что русские якобы их применяют. На самом деле никто не должен их применять! 120 стран поддержали это решение - но только не такие страны, как Россия, Украина и - да - Соединенные Штаты. Соединенные Штаты также не являются участником Международного уголовного суда. Мы, американцы, прибегаем к возвышенным формулировкам, говорим о морали, а потом идем и делаем то, что хотим. Здесь нужна дипломатия! Убедите Украину сказать русским, что она не станет применять кассетные бомбы, если Россия сделает то же самое.



MrPike

Байден знает, что Украина никогда не вернет себе потерянные территории. Если бы она могла это сделать, Байден не стал бы забрасывать их ракетами с обедненным ураном и кассетными снарядами, чтобы они стали абсолютно непригодными для жизни на много десятилетий вперед. Жизни украинцев - это разменная монета, которая нужна только для того, чтобы ослабить Россию... Украинцев используют, а они отказываются признавать очевидное.



TML_Alexandria

Ну вот опять. Находясь в полной безопасности, защищенные с обеих сторон океанами, мы решаем, что мы вполне можем рискнуть жизнями украинских детей, предоставив Киеву кассетные бомбы, и что риски на данный момент и на много лет после окончания конфликта оправданы! Оправданы чем? Это пограничный территориальный спор. Многие жители спорных территорий - этнические русские. Глобальная элита очень сильно заинтересована в том, чтобы нарисовать нужные ей линии на карте, но действительно ли эти линии играют такую уж значимую роль в повседневной жизни людей, которые находятся на этих территориях? [...] Лучшее, что мы можем сделать для украинского народа и мира в целом, - договориться об окончании конфликта. Вместо этого мы предоставляем все больше и больше оружия, обостряющего конфликт, усугубляющего положение украинского народа и угрожающего безопасности всего мира.



Rjacobs1

Это просто безумие! Довольно эскалации. Начните переговоры!



Ironbooka

Вот вам и высокие моральные устои.



Kevin in Ohio

Очередной пример "основанного на правилах мирового порядка". Только вот правила эти применяются ко всем странам, но только не к самим Соединенным Штатам. Неудивительно, что отношение других стран к Америке быстро портится.



* террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688805600





