Елбасиный зять - олигарх Кулибаев переизбран вице-президентом Олимпийского совета Азии

11:58 08.07.2023

Тимур Кулибаев переизбран вице-президентом ОСА



Президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев вновь единогласно переизбран вице-президентом Олимпийского Совета Азии (ОСА) на период 2023-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

В столице Таиланда Бангкоке завершила свою работу 42-я Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии (OCA General Assembly). Главной темой повестки дня стали выборы президента ОСА, а также состава Исполнительного комитета ОСА (OCA Executive Board) и председателей постоянных комиссий ОСА. По итогам голосования президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев переизбран на должность вице-президента ОСА на период 2023-2026 годы.



Стоит отметить, что Тимур Кулибаев председательствует в Центральноазиатской зоне ОСА с 2015 года, а в 2019 году был переизбран своими коллегами. Он также является вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и членом Комиссии МОК Олимпизм 365 (Olympism 365).



Президентом стал Шейх Талал Ахмад Аль Фахад Аль Джабер Аль Сабах (Sheikh Talal Ahmad Al Fahad Al Jaber Al Sabah), выдвинутый НОК Кувейта. Он победил своего оппонента Хусейна Аль Мусаллама (Husain Al Musallam) с перевесом в 4 голоса (2420).



На Генеральной ассамблее ОСА также были подведены итоги прошедшего года, представлен итоговый отчет о ходе подготовки Организационного комитета летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 (Hangzhou 2022 Asian Games), а также обновленная программа Олимпийской солидарности (Olympic Solidarity).



Олимпийский Совет Азии – одна из пяти континентальных ассоциаций национальных олимпийских комитетов, признанных Международным Олимпийским Комитетом (МОК), руководящий орган олимпийского движения в странах Азии, который в настоящее время объединяет 45 государств. Организация координирует и управляет олимпийским движением в странах-членах ОСА, регулярно проводит летние и зимние Азиатские игры, Игры по пляжным видам спорта и Игры в закрытых помещениях. ОСА не только оказывает содействие в проведении Азиатских и региональных Игр, а также международных соревнований, но и является уполномоченным органом в разрешении проблем и споров, которые могут возникнуть у ее членов и соответствующих сторон. Штаб-квартира ОСА находится в Кувейте.



Айсулу Омарова