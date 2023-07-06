Саранча атакует север Казахстана

12:35 08.07.2023

Саранча зашла в пригород Костаная: на место выехала группа специалистов территориальной инспекции



На территории опытно-производственного хозяйства "Заречное" Костанайской области, которое находится всего в семи километрах от областного центра, были замечены крупные группы нестадных саранчовых, сообщает, Zakon.kz.

На место выехала группа специалистов Костанайской областной территориальной инспекции во главе с руководителем Дарханом Абдикаримовым.



"Обследование полей показало заселение вредителей на незначительных территориях Костанайского района. Несмотря на низкую угрозу распространения насекомых в этом районе, а также в городе Костанае, принято решение провести химическую обработку площадей", – говорится в сообщении пресс - службы МСК.

На сегодняшний день в Костанайской области обследовали 1,7 млн га на наличие вредителей. Защитные мероприятия против вредных насекомых провели на 290,9 тысячи га. Из республиканского бюджета на борьбу с вредителями выделили 3,8 млрд тенге. Эти деньги пойдут на закупку пестицидов, услуг по их хранению, транспортировке и применению.



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Николай Ежелев