Деградация технических кадров: о чем говорит череда производственных аварий в Казахстане

15:00 08.07.2023

В техническом смысле мы не поспеваем не только за миром, но и за своими собственными потребностями, с тревогой отметил специалист.



Казахстанский политолог Газиз Абишев назвал бесконечную череду производственных аварий в стране результатом в том числе накопленной деградации технических кадров, передает Caravan.kz.



"Раз кирпичик, два кирпичик – и вроде незаметно, но после очередного кирпичика вдруг начинает сыпаться вся несущая стена.



Кто-то уехал сам в поисках лучшей жизни, кого-то выдавили с рабочих мест недоплатами, бюрократией, коррупцией и постоянными упреками, а кто-то, видя финансовые, политические и моральные дисбалансы, решил вовсе не приходить в профессию. Оставшиеся работают либо на разрыв, либо спустя рукава.



Как итог – с большим напряжением сил преодолеваем кризис за кризисом. Ситуация будет только ухудшаться, в техническом смысле мы не поспеваем не только за миром, но и за своими собственными потребностями. Отрицательный рост компетенций", - говорится в публикации политолога в Telegram.