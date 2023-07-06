"Марш Вагнера": как бьют по Казахстану российские катастрофы, - Адил Урманов

15:07 08.07.2023

"Марш Вагнера": как бьют по Казахстану российские катастрофы

Однодневный путч основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина очень больно ударил по Казахстану. Настолько больно, что президент Касым-Жомарт Токаев провел в понедельник, 26 июня, внеочередное заседание Совета безопасности, пишет "Caravan.kz".



Тенге начал падать. За полдня доллар прибавил сразу 6 тенге. Еще сильнее упал рубль: в обменниках Алматы за него давали уже 4,5-4,2 тенге. Пограничная служба, МВД и риелторы приготовились к новому наплыву россиян.



К счастью, мятеж сдулся. Но он в очередной раз показал, насколько Казахстан близок к России. А во многих вещах откровенно зависит от нее.



Релоканты и цены на жилье

Первыми запаниковали российские мужчины, жители городов призывного возраста. Это мы знаем по опыту весны 2022 года. Тогда в страну въехали почти 3 млн россиян. Осталось жить в стране почти 6 тысяч человек. Но наплыв такой массы людей спровоцировал дикий рост цен на аренду жилья: в сентябре 2022 года, сразу после объявления мобилизации в ВС России, во многих крупных городах страны квартиры подорожали в два и более раз.



Аренда самой простой двухкомнатной квартиры в тихом Костанае выросла до 250-300 тысяч в месяц: столько стоит в обычное время неплохая двухкомнатная квартира в центре дорогой Алматы. В самом Алматы аренда выросла до 500-600 тысяч тенге.



Дефицит жилья привел к тому, что бездомными оказались, например, студенты вузов, которые традиционно снимают жилье на время обучения в городах. Проблемой озаботилось правительство Казахстана. А премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что из-за роста цен на арендное жилье, казахстанцы оказались в затруднительном положении, и поручил компетентным органам принять меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.



Новый всплеск цен самоотменился. Но предпосылки были хорошими. Цены на авиабилеты 24 июня из Москвы в Алматы выросли с 10-15 тысяч рублей до 33-48 тысяч рублей. Вечером того же дня агрегаторы сообщали, что прямых рейсов в Казахстан не осталось вообще.



Курс валют

Параллельно мятежу начал падать курс рубля в обменниках Казахстана. В Астане был самый низкий курс на покупку рубля - 4,4 тенге. В Алматы – 4,2 тенге.



Российские банки также резко подняли свои обменные курсы. Доллар во многих банках продавали выше 90 рублей, евро - выше 100 рублей. В пятницу, по данным ЦБ РФ, курс доллара составлял 83,6 рубля, а евро - 91,9 рубля.



Курс тенге тоже пострадал: в Алматы в пунктах обмена валюты тенге в среднем упал до 452,38 за доллар. В понедельник на торгах KASE официальный курс - до 450,06 тенге за $1. В пятницу средневзвешенный курс составил 447,05 тенге за $1.



Торговля

Несмотря на такую зависимость, тенге в прошлом году неожиданно стал привлекательной валютой для России. За тенге можно купить на рынке больше, чем за рубли. Поэтому для российских компаний, заинтересованных в импорте, стало интересно торговать в казахстанской валюте.



Сократилось и количество стран, с которыми можно торговать россиянам. Поэтому в 2022 году товарооборот России и Казахстана прибавил 2 миллиарда долларов и достиг 26 миллиардов.

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Общая граница между Казахстаном и Россией – 7,5 тысячи км. Это самая протяженная сухопутная граница между двумя государствами в мире. Поэтому мы обречены на обширную взаимную торговлю. Мы покупаем в основном продукты питания: крупы, мясные и колбасные изделия, консервы, жиры, кондитерские изделия, пшеница, напитки.



На Россию приходится 40 % казахстанской торговли. И если бы мятеж продолжился, то рубль обязательно бы упал. Это означает, что наша торговля с Россией выросла бы взрывообразно, за счет слабого рубля. Тогда российский импорт попросту смел бы с полок наши, казахстанские товары. Прежде всего - продукты питания.



С другой стороны, это помогло бы снизить инфляцию в Казахстане. Но уничтожило бы наше сельское хозяйство и АПК.



Нефть – наше не наше

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Основной маршрут экспорта казахстанской нефти проходит через Россию. Это Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Из 65 млн тонн нефти, вывозимой из Казахстана в год, на него приходится около 50 млн тонн. Этот трубопровод держит наш бюджет за самые мягкие места.



Деньги от продажи сырья идут прямиком в Нацфонд и как бы не сильно влияют на экономику. Но налоги с оборота нефти прямиком идут в бюджет. Поэтому даже короткая остановка КТК бьет по экономике страны. Вспомните, как переживала Астана, когда была авария терминала в Новороссийске. Здесь же был риск полной остановки нефтепровода на неопределенный срок.



В 2023 году Минфин заберет из Национальный фонд 2,2 трлн тенге. Если бюджет не получит этих денег, то можно будет сразу или закрыть все школы и вузы, или уволить врачей из больниц и поликлиник, или распускать скопом армию, полицию и суды. Выбирайте, что не так больно.



Куда можно отправить нефть? Дополнительно 10 млн тонн купит Китай. Миллион-два можно будет прогнать через Каспий и Иран. Но куда продать остальные 40 млн тонн?



Логистика

Если посмотреть на карту Евразии, то можно увидеть, что у Казахстана есть шесть коридоров для внешней торговли. Из всего этого мы используем только два: северо-западный (из Казахстана к Черному и Балтийскому морю и к Беларуси) и восточный (на Китай).



По факту только один: у Китая свои представления о торговле, поэтому все попытки нашего Министерства торговли выйти к китайским портам оканчиваются пшиком. Это, скорее, Китай торгует с нами, а не мы через него.



В ответ мы закупаем более 200 групп готовых товаров из всех стран мира, включая продукты питания, одежду, технику, предметы быта, лекарства, стройматериалы. Все то, что мы могли бы производить сами, но почему-то не делаем. В итоге сами же страдаем, когда эти поставки нарушаются.

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Товары едут фурами из Западной Европы и ЕАЭС. И две трети экспорта идет (или шло?) по коридору Германия-Польша-Беларусь.



Другие маршруты не развиты. Об иранском коридоре в Персидский залив в правительстве говорят последние 30 лет. В 2014 году была построена железная дорога Узень – Берекет – Горган – Инче-Барун. Но нет грузов на Иран. Да и сам Тегеран тоже находится под санкциями.



На прошлой неделе активизировалась работа по созданию транскаспийского коридора через Кавказ. В 2017 году главы Азербайджана, Грузии и Турции отрыли железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс. Но она упирается в Армянское нагорье. Мощность дороги – 6,5 млн тонн в год, хотя используется коридор в полсилы. Но и этот путь не для казахов.



Мы зависим от Азербайджана, владельца основного паромного флота на Каспии. "Казмортрансфлот" свои суда распродает. Сейчас у нацкомпании один сухогруз на 5,5 млн тонн и один контейнеровоз на 350 контейнеров. Остальные - танкеры и нефтеналивные суда. Этого флота стране не хватает. Поэтому вся прибыль уходит в Баку. Хотя выгодоприобретателем, по идее, должен быть Казахстан.



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Как ни крути, Казахстан зависит от России. И зависимость эта во всем: в экспорте, в импорте, в валюте, даже в обеспечении привычного нам уровня жизни. Опыт показывает, что, наказывая Москву, Запад как-то не рвется помогать Казахстану. Но стоит с кнутом в руках и требует исполнения всех санкций против России, которых мы не накладывали. Резкое ухудшение общего состояния России может обрушить экономику Казахстана, хотя бы исходя из разных размеров двух стран. Поэтому в Астане гадают, как очередные санкции скажутся на нашей экономике.



Автор: Адил Урманов