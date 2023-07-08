 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган вернул на Украину главарей "Азова" вопреки обещаниям держать их в Турции до конца войны
20:44 08.07.2023

Михаил Рябов. 08.07.2023

Офис Владимира Зеленского объявил о возвращении на Украину из Турции главарей террористической группировки "Азов", которые были взяты в плен в Мариуполе, однако затем по обмену выданы в Турцию по т.н. называемой процедуре "экстракшн", где должны были оставаться до конца боевых действий.

Однако сегодня глава зеленского офиса Андрей Ермак сообщил, что в Киев возвращаются Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Ранее по аналогичной схеме в рамках обмена были выпущены на свободу западные наемники, хотя и их, как и "азовцев" обещали судить в Донбассе, а спикер Госдумы Вячеслав Володин даже анонсировал специальное решение парламента, запрещающее их обмен (вскоре Володин об этом обещании забыл). Часть этих западных наемников уже вернулись на фронт и убивают русских. Вне всякого сомнения, их примеру последуют и большинство нацистов "Азова".

Офис Владимира Зеленского объявил о возвращении на Украину из Турции главарей террористической группировки "Азов",...

"У Украины теперь есть командиры с бесценнейшим опытом современных боевых действий. А помните, мы смеялись, когда они сдавались? Но они сдавались, четко зная свою судьбу", – пишет военкор Кирилл Имашев.

"Для полноты впечатлений от сегодняшних новостей не хватает только известия о продлении Россией зерновой сделки. И будет полный комплект. Больше "жестов доброй воли"! Больше!" – не сдерживается военный эксперт Игорь Коротченко.

Политолог Марат Баширов намекает, что с освобождением "азовцев" кто-то нарушил обязательства – можно предположить, что речь идет о руководстве Турции, которое, возможно, так реагирует на нежелание Москвы продлевать "зерновую сделку".

"Непонятно почему и кто нарушил обязательство. Мы повлиять уже не могли, но у нас же тоже были какие-то обязательства? И как теперь с ними?" – пишет Баширов.

Если выдача боевиков – действительно демарш Эрдогана, накануне выступившего в присутствии Зеленского с антироссийской речью, – можно ждать и следующего хода Анкары – запуска "зернового коридора" без оглядки на протесты Москвы – под охраной кораблей ВМФ Турции в расчете на то, что русские не решатся их атаковать.

"После переизбрания г-н Эрдоган может откровенно поддерживать Киев, ибо уже не нуждается в политической поддержке Москвы, у которой против г-на Эрдогана все равно нет методов. Плевок, конечно, смачный", – считает экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин.

Белорусский политолог Алексей Дзермант полагает, что демарш Эрдогана – последствие мятежа Евгения Пригожина.

"То, что Эрдоган отдал главарей "Азова" Зеленскому – это, конечно, жест, сигнализирующий о его восприятии слабости России. И это восприятие усилилось после мятежа вагнеровцев. И это нарушение условий сделки. На Востоке постоянно, всегда должны чувствовать вашу силу и понимать пределы своих фокусов. Если этого нет, будут садиться на голову", – считает Дзермант.

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Зеленский посрамил Россию
Михаил Рябов. 08.07.2023

Владимир Зеленский утром в субботу опубликовал ролик с острова Змеиный, который год назад покинули российские войска в рамках "жеста доброй воли" накануне запуска "зерновой сделки". Видео с острова было приурочено к пятисотому дню с начала СВО и является грамотной пиар-акцией, подготовленной заранее к дате (сам Зеленский сегодня находится с визитом в Турции).

Ролик не только призван вселять в украинского обывателя уверенность, что бандеровцам удастся так же выдавить русских и с других территорий. Появление Зеленского на острове провоцирует неудобные вопросы: почему армия РФ, которая, как признавали сами украинцы, имеет огневой контроль над Змеиным, не трогает ни14:09 (Мск) , МоскваПросмотров: 664 только Зеленского, но и сопровождавшего его главаря СБУ Кирилла Буданова? Более того, подрывается доверие к российским СМИ, которые врали о его тяжелом ранении или смерти.

Владимир Зеленский утром в субботу опубликовал ролик с острова Змеиный, который год назад покинули...

"Зеленский прибыл на остров Змеиный. Вместе с "убитым" месяц назад Будановым. Идеальная цель для нанесения ракетного удара. До Крыма – 100 километров. Но бить снова не стали.

Совершенно очевидно, что у Зеленского есть "охранная грамота", которой он активно пользуется. Любые разговоры о внезапности, тайной подготовке визита и прочее – глупости.

Хотя никто даже и не пытается объяснить добрым русским людям – почему Зеленский беспрепятственно приезжает в прифронтовую зону, не опасаясь за свою жизнь. Он просто приезжает, а те, кому в России положено комментировать, делают вид, что в упор ничего не видят", – комментирует радиоведущий Сергей Мардан.

Ветеран боевых действий в Чеченской республике Иван Отраковский считает, что между политиками России и Украины есть тайный договор о гарантиях безопасности, которым в очередной раз воспользовался Зеленский.

"Он там может танцевать, петь, пить, ловить рыбу. И все равно ничего ему не будет. Свои своих не трогают. Гибнуть должны только солдаты и мирные жители. Политики высших эшелонов власти ( а именно они развязывают войны) неприкосновенны", – считает Отраковский.

"Вопрос – почему на о. Змеиный спокойно гуляют Зеленский и его банда ублюдков-неонацистов. Может наше ГРУ не знало? Ответ – Все знало. Но Кремль, как известно, дал гарантии безопасности бандитам и убийцам, главарям укро-хунты. Иначе с кем персонально подписывать вымоленный "шестой колонной" либерал-предателей договор о мире и дружбе с сатанистским "государством"?" – соглашается доктор политических наук Игорь Скурлатов.

Бывшая одесситка журналист Юлия Витязева, известная как "охранительница", готовая оправдать любой промах российской стороны, призывает не драматизировать ситуацию.

"По задумке офиса Зеленского и его кураторов, сегодня, в 500-й день начала СВО, по совпадению отмечающий свой 50-й день рождения Залужный должен был праздновать свой юбилей где-нибудь на набережной Ялты. Или, на худой конец, пить игристое на развалинах Артемовского завода шампанских вин.

Но! Не так сталося, як бажалося. Потому пришлось выкладывать заранее снятую консерву с острова Змеиный. Согласитесь, перемога так себе… спустя 500 дней с начала СВО все, чем может похвастать Украина – только разрастающимися в промышленных масштабах кладбищами", – уверяет Витязева.

А вот регулярно бывающий в зоне СВО волонтер Владимир Романов считает, что российские медиа, отрицающие важность Змеиного, выглядят сегодня глупо – ведь за остров заплатили немалыми числом жизней российских военных, недалеко отсюда погиб крейсер "Москва" и т.п.

"Севастопольские бойцы весной прошлого года заплатили за удержание о. Змеиный очень большую цену. В один из дней была очень тяжелая мясороубка ближнего боя с массированным украинским десантом. Но Вам об этом вряд ли расскажут официальные источники", – отмечает Романов.

Источник - politnavigator.net
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