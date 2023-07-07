 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.07.2023
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Правительство Нидерландов Марка Рютте ушло в отставку из-за миграционного вопроса
21:46 08.07.2023

В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил об отставке коалиционного правительства, которое не смогло договориться по вопросу ограничительных мер для приема беженцев, сообщает Le Figaro.

"Сегодня вечером мы, к сожалению, пришли к выводу, что разногласия непреодолимы, - заявил глава кабмина на пресс-конференции. - По этой причине я вскоре представлю королю свое прошение об отставке от имени всего правительства".

Как напоминает издание, "тефлоновый Рютте" получил свое прозвище за способность оставаться у власти в течение 12 лет, несмотря на скандалы. Он стал премьер-министром Нидерландов, который дольше всех занимал этот пост. В январе 2022 года Марк Рютте возглавил четвертую коалицию по результатам рекордного по продолжительности переговорного процесса, занявшего 271 день. Кроме праволиберальной Народной партии за свободу и демократию, которую представляет глава правительства, в нее входят "Христиано-демократический призыв", либеральные центристы "Демократы-66" и небольшой протестантский Христианский союз.

В последние дни, однако, Марк Рютте внес разлад в коалицию, потребовав от трех других партий принять серию противоречивых мер по приему беженцев. Так, премьер-министр намерен ввести квоту на число детей из зон конфликтов, которые смогут получить убежище в Нидерландах. Находящиеся в стране мигранты не смогут воссоединиться со своими детьми, если в этом месяце уже заполнена квота в 200 детей. Как отмечает Le Figaro, Христианский союз и "Демократы-66" выступают против таких ограничений.

Источник - centralasia.media
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