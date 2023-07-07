 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем чешским жуликам "зерновая сделка"?
00:17 09.07.2023

Психбольные и зерно

Новость о том, что к "зерновой сделке" присосались чешские жулики, поворачивает картину надувательства России еще одной гранью. Наследники легендарных персонажей романа Гашека "Похождения бравого солдата Йозефа Швейка" воочию явились изумленной публике. Будто и не было в Чехии освобождения от коммунистической тирании и установления истинного режима свободы. Персонажи из балагана Австро-Венгерской империи нашли себе нескольких слабоумных пациентов, на которых оформляли торговые операции с украинским зерном в обход всяческих законов. А почему бы и нет? Главное – справка от психиатра. Остальное – как получится. Психбольной свободен от ответственности перед законом. И уж если принять во внимание, что жулики покупали подпись психбольного всего за 400 евро в месяц за гигантские операции, то уж точно ни у кого и сомнения не появится, что он действительно больной. Они продавали украинское зерно в Европу за подписью этих несчастных людей (или владельцев соответствующих справок?). Таким образом из фонда продажи умыкнули зерна и подсолнечного масла на 600 млн. долларов. А больные подписанты задолжали по налогам на эти операции 140 млн. долларов.

Как тут не вспомнить сюжет о бравом солдате Швейке в психиатрической больнице.

– Исследовали когда-нибудь раньше ваше психическое здоровье?

– На военной службе, – торжественно и гордо ответил Швейк. – Господа военные врачи официально признали меня полным идиотом.

– Мне кажется, что вы симулянт! – крикнул на Швейка другой доктор.

– Совсем не симулянт, господа! – защищался Швейк. – Я самый настоящий идиот. Вы можете справиться в канцелярии Девяносто Первого полка в Чешских Будейовицах или в Управлении запасных в Карлине. ….

….Врачи еще раз бросили сердитый взгляд на Швейка, который учтиво пятился к дверям. На замечание одного из санитаров, чего, мол, он тут дурака валяет, Швейк ответил:

– Я ведь не одет, совсем голый, вот я и не хочу показывать панам того, из-за чего они могут подумать, будто я невежа или нахал.

Швейка отпустили на свободу несмотря на то, что в заключении врачей было написано: "Слабоумный симулянт".

Видно и судьба слабоумных участников "зерновой сделки" будет похожей. Ведь история улыбается, глядя на похождения наследников Австро-Венгерской империи.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688851020


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