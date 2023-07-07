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Беспорядки во Франции обнажили внутренние проблемы в социальной сфере во всем Евросоюзе, - Эмиль Амин
00:25 09.07.2023

Asharq Al-Awsat
Саудовская Аравия

Исключительно французский или все же общеевропейский кризис?

Беспорядки во Франции обнажили внутренние проблемы в социальной сфере во всем Евросоюзе, пишет Asharq Al-Awsat. По мнению автора статьи, призывы покончить с "иммигрантами-полуизгоями" и пробудить ото сна Карла Мартелла, спасшего Европу от арабов, лишь усугубят и без того бедственное положение западных стран.

Прискорбные события, произошедшие во Франции за последние несколько дней, поставили вопрос о том, столкнется ли вся Европа, которая и так переживает глубокие кризисы, с подобными беспорядками?

В конце октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил на открытии новой Европейской дипломатической академии в Бельгии, заявив, что "Европа - это сад мира. Остальной мир, большая часть других стран мира - это джунгли".

Такой евроцентризм вряд ли может ассоциироваться с регионом, который в первой половине прошлого века стал колыбелью нацизма, фашизма и смертоносного тоталитаризма.

Боррель, казалось, убегал от судьбы Европейского союза, который был очень близок к распаду, хотя его страны - члены и стремились к единству. На смену столь желанному процветанию пришли экономические и финансовые потрясения, которые, вероятно, приведут к усилению протекционизма и экономического национализма.

Прошедшие годы, особенно пандемия коронавируса, оказали большое негативное влияние на экономическое будущее Старого Света. Российско-украинский конфликт обнажил глубокие линии разлома, существующие между различными европейскими странами, особенно после того, как Евросоюз утратил амбиции в отношении развития евразийской идеи, в рамках которой нужно наводить мосты сотрудничества с Россией, а не сжигать их. Это все привело к тому, что европейцы потеряли свое внутреннее равновесие и изменили стратегию устойчивого развития, чтобы "небеса милитаризма" вернулись и разверзлись над землями, которые познали цену двух мировых войн в прошлом столетии.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, с избытком иронии прокомментировал антироссийскую позицию ЕС и поддержку Зеленского. Орбан также затронул тему энергетического кризиса, который негативно отразился на западных странах и повысил градус социальной напряженности среди европейцев, особенно среди иммигрантов-полуизгоев из европейской буржуазии, которые вслед за Борелем говорят: "Мы просто карлики, а русские - великаны, поэтому, когда карлик наказывает великана, мы не должны удивляться, что карлик погибает".

Европейский "сад", похоже, не ждет многообещающее демографическое будущее, но демографический дамоклов меч, похоже, висит над головами европейцев из-за сокращения населения, неприятия его молодежью идеи брака и предпочтение сожительства. Таким образом, большинство наблюдателей ожидают, что сокращение численности населения ударит по экономическому развитию стран Евросоюза.

В период с 2008 по 2018 год Европа пережила то, что можно назвать демографически потерянным десятилетием. С 2018 по 2028 год улучшение положения не предвидится.

Возьмем, к примеру, такую страну, как Финляндия, где в 2016 году смертность составила 53 тысячи человек, в то время как рождаемость - 52 тысячи.

Известный финский экономист Тимо Хирвонен считает, что происходящее поразительно напоминает то, как ЕС превращается в старый заброшенный сад и что демографическая проблема всей своей тяжестью ляжет на европейскую экономику в ближайшие десятилетия.

В этом общем контексте можно рассматривать происходящее во Франции как продолжение экономического и социального кризиса во всей Европе. Это ее наследие, сизифов труд, которому нет конца.

Коснулись ли Францию крупные общеевропейские кризисы в последнее время?

Да, хотя, как и все крупные капиталистические страны, она вложила много средств, чтобы избежать серьезных угроз во время пандемии. Все задавались вопросом, кто заплатит за это. Казалось очевидным, что французский рабочий класс будет тем, кто взвалит все эти огромные расходы на свои плечи.

Эта экономическая тенденция день за днем углубляет внутреннюю политическую борьбу в западных странах, так что Франция приносится в жертву. Перетягиванием каната занимаются левые, представленные Меланшоном, и правые, чей флаг развевает Ле Пен. Левоцентристы, к которым принадлежит Макрон, явно сдают позиции. Спустя год после его избрания президентом Маркон смог противостоять движению "желтых жилетов". Сегодня, в эпицентре катастрофического насилия в стране, которое неизвестно сколько будет продолжаться, глава Франции заметно слабее, чем раньше.

Никто не может оправдать страшное насилие, которого Франция не видела с 2005 года, и, возможно, французские левые СМИ не в состоянии осветить те ужасные события, которые обрушились на все французские города, что побудило высокопоставленного сотрудника французской полиции заявить: "Насилие скоро прекратится, потому что больше нечего воровать". И все же происходящее нельзя отнести к сведению счетов со старым французским колонизатором.

Однако, безусловно, существует дисбаланс во внутренней политической структуре Франции. Ситуация растущей нестабильности возникла во время парламентских выборов, всего несколько месяцев спустя, когда Макрону не удалось завоевать абсолютное большинство в парламенте. В результате Франция имеет слабое правительство, основанное на разделенном парламенте,, которое находится под огромным давлением капиталистов.

Катастрофичность того, что происходит сегодня во Франции, заключается в том, что нынешние события открывают двери для господства французских правых. Особенно с учетом того, что вновь распространяются лозунги, угрожающие безопасности во всем мире из-за возвращения борьбы догматиков вместо содействия диалогу между последователями разных религий, культур и цивилизаций. Фразы наподобие "новые варвары, которых мы укрываем" и призыв пробудить Карла Мартелла ото сна (Карл Мартелл вошел в историю как спаситель Европы от арабов в битве при Пуатье - Прим.ИноСМИ).

Как сказал Цветан Тодоров, французских философ болгарского происхождения: "Вы не можете совершить преступление и быть невиновным".

Автор: Эмиль Амин (إميل أمين)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688851500


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