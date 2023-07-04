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Укро-попики сдали Лавру. Кадило угодило..., - НГ
08:24 09.07.2023

Киево-Печерская лавра вне зоны доступа

Власти ускоренно зачищают религиозную жизнь Украины от русского наследия
Милена Фаустова
4.07.2023

Чиновники полны решимости оградить граждан Украины от влияния УПЦ.
В Киево-Печерской лавре опять неспокойно. Во вторник утром в монастырь прибыла комиссия Министерства культуры Украины, чтобы опечатать некоторые корпуса. Однако верующие и монахи воспрепятствовали этому. В итоге чиновники ушли ни с чем.

За несколько дней до того духовенству Украинской православной церкви (УПЦ) было предписано покинуть монастырь. "Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 4 июля 2023 года. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику", – говорилось в документе под грифом Минкульта. В УПЦ требование властей назвали самоуправством и напомнили, что суд об одностороннем расторжении договора пользования представителями УПЦ помещениями лавры еще не завершен. Впрочем, в Минкульте и не скрывают, что действуют с нарушением закона. "Не дожидаясь решения суда и принятия закона, который запрещает на Украине работу религиозных организаций с центрами управления в Москве, мы начали работу по поводу того, чтобы лавра начала возвращать для себя украинскую идентичность", – заявил глава ведомства Александр Ткаченко 27 июня.

Борьба за монастырь, которая длится более полугода, проходит на фоне рассмотрения Верховной радой Украины законопроекта об исключении 7 января в качестве выходного дня. В этот день верующие Украинской православной церкви, как и верующие Московского патриархата, отмечали праздник Рождества Христова. Также планируется перенести даты Дня государственности и Дня защитников и защитниц, совпадающих с православными праздниками Дня Крещения Руси (28 июля) и Покрова Богородицы (14 октября). Документ был предложен на рассмотрение украинским парламентариям президентом страны Владимиром Зеленским 28 июня в рамках борьбы с "влиянием русского мира". Он предложил отказаться "от российского наследия" и оставил в праздничном календаре только 25 декабря – дату, когда Рождество Христово отмечают представители Вселенского патриархата, некоторые поместные православные церкви, а также последователи западноевропейских ветвей христианства. Духовенство Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) еще в марте объявили, что теперь в их общинах будут праздновать Рождество в конце декабря. При этом новый закон не касается дат Пасхи и Троицы, поскольку ПЦУ и УГКЦ пока не договорились об общей дате их празднования.

О том, что Украина намерена полностью освободиться от культурной зависимости от России, Зеленский в последнее время говорит чуть ли не в каждом своем заявлении. Новые шаги в этом направлении он анонсировал 22 июня. Инициированный им закон – видимо, один из способов достижения государственной "автокефалии". При этом власти требуют от священноначалия УПЦ официально заявить о разрыве с Московским патриархатом. 26 июня на сайте Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) была опубликована своеобразная инструкция: что должны сделать в УПЦ, "чтобы попытаться доказать, что она не находится в подчинении РПЦ, и избежать запрета".

В перечне шагов – требование "обнародовать официальный документ органа церковной власти или лица (лиц), уполномоченных говорить от имени УПЦ, о выходе УПЦ со всеми ее епархиями, синодальными учреждениями, благочиниями, монастырями, духовными учебными заведениями, братствами, приходами и миссиями из состава РПЦ". ГЭСС также настаивает на том, чтобы архиереи и клирики УПЦ, "входящие в состав епископата РПЦ, ее Синода, синодальных учреждений, комиссий Межсоборного присутствия", направили заявления о выходе из них и обнародовали эти заявления. Ведомство потребовало официально уведомить поместные православные церкви о выходе УПЦ из состава РПЦ, а также наложить церковные наказания и исключить из состава епископата и клира лиц, которые добровольно сотрудничали с РПЦ. "Представляется, что такие действия могли бы свидетельствовать о разрыве непосредственных связей подчинения в отношениях между УПЦ и РПЦ", – подчеркивается в заявлении ГЭСС. Там также указывалось, что все предложения были сформированы в ходе встречи представителей ведомства с духовенством УПЦ, которая прошла 31 марта с.г., однако результаты этих собеседований "не были донесены до духовенства".

В свою очередь, председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря), который был участником упомянутой встречи, заявил, что главной темой была судьба Киево-Печерской лавры, а не претензии чиновников к действиям УПЦ. "Господин Еленский (глава ГЭСС. – "НГР") выдвинул некоторые претензии к УПЦ, но так и не объяснил, как они связаны с расторжением договора об использовании лаврских сооружений. Когда его попросили уточнить, какие именно в возглавляемом им госоргане имеют претензии к уставной документации УПЦ, или конкретные действия и заявления ее руководства, он начал ссылаться на некорректные публикации в прессе и видеоконтенте в соцсетях, которых, несомненно, было недостаточно", – приводит слова Вечери пресс-служба УПЦ.

"На прямой вопрос юристов, будет ли означать достижение консенсуса по всем поднятым господином Еленским вопросам изменение политики Минкульта по отношению к монастырю, прекращение судебных процессов и заключение соответствующих соглашений для пользования лаврскими помещениями как самим монастырем, так и Духовной академией, никакого ответа не было… ГЭСС никогда не свидетельствовала о готовности гарантировать снятие ограничений, которые сейчас испытывают верующие УПЦ в вопросах реализации их конституционного права на свободу вероисповедания, в частности, и в отношении угрозы превращения Киево-Печерского монастыря в тотальный музей", – уверен митрополит Климент.

В конце июня на сайте Минкульта Украины было опубликовано сообщение, в котором устанавливался новый распорядок совершения богослужений в храмах лавры. Религиозные организации должны заранее подавать заявки на проведение обрядов. Ранее Александр Ткаченко заявил о "насыщении жизни лавры, где должны появиться очаги культурной, светской, духовной жизни".

На этом фоне Служба внешней разведки РФ (СВР) 26 июня сообщила: "Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".

В пример приводят 16 редких византийских икон, которые тайно были вывезены во Францию из Национального художественного музея Богдана и Варвары Ханенко в Киеве.

Согласно сайту Лувра, пять из этих памятников византийской культуры с 14 июня и 6 ноября выставлены на всеобщее обозрение. Остальные 11 находятся на реставрации. Среди сакральных предметов – иконы, которые, как утверждают в СВР, "глава Русской духовной миссии в Иерусалиме епископ Порфирий в середине XIX века получил в дар от Синайского монастыря Святой Екатерины". Парижский музей утверждает, что после выставки экспонаты отправятся на исследование и реставрацию, которые будут проводить ведущие специалисты Франции. Более того, "нынешняя выставка предвещает открытие нового отдела музея в 2027 году". Согласно французским релизам, в 2027 году в Лувре планируют открыть масштабный отдел искусств Византии и христианства Востока. Новый зал займет пространство около 300 кв. м, а в его коллекцию войдут более 1200 экспонатов.

В Киево-Печерской лавре до последнего времени находились мощи более 120 святых, среди которых один из основателей Киево-Печерского монастыря Феодосий Печерский, преподобный Нестор Летописец, иконописцы Алипий Печерский и Григорий, а также предположительные останки эпического героя Ильи Муромца. Среди наиболее чтимых икон – Киево-Печерская икона Пресвятой Богородицы, принесенная в Киев в 1073 году, Феодоровская икона Божией Матери (считается, что она была написана евангелистом Лукой), икона Пресвятой Богородицы, подаренная лавре российским царем Петром I, а также перст первого христианского мученика архидиакона Стефана. В Минкульте Украины, как и в ЮНЕСКО, договоренность о вывозе святынь отрицают.

Источник - НГ
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