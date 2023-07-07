Кырпрез Жапаров улетел с госвизитом в Улан-Батор

08:48 09.07.2023

9 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Государственный визит президента в Монголию: кто сопровождает Садыра Жапарова



Президент Кыргызстана сегодня по приглашению главы Монголии вылетел с государственным визитом в Улан-Батор.



По данным пресс-службы, Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ и председателем Великого государственного хурала Гомбожавыном Занданшатаром. Запланированы ряд других мероприятий на высоком уровне и посещение промышленных предприятий.



Состав делегации:



первая леди КР Айгуль Жапарова;

министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов;

заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Монголии Айбек Артыкбаев;

министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;

министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;

министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;

директор Национального агентства по инвестициям при президенте Умбриэль Темиралиев;

мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров;

заместитель министра сельского хозяйства Самат Насиридинов;

заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Эмиль Осмонбетов.