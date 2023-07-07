|Кырпрез Жапаров улетел с госвизитом в Улан-Батор
08:48 09.07.2023
9 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Государственный визит президента в Монголию: кто сопровождает Садыра Жапарова
Президент Кыргызстана сегодня по приглашению главы Монголии вылетел с государственным визитом в Улан-Батор.
По данным пресс-службы, Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ и председателем Великого государственного хурала Гомбожавыном Занданшатаром. Запланированы ряд других мероприятий на высоком уровне и посещение промышленных предприятий.
Состав делегации:
первая леди КР Айгуль Жапарова;
министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов;
заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Монголии Айбек Артыкбаев;
министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;
министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;
министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
директор Национального агентства по инвестициям при президенте Умбриэль Темиралиев;
мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров;
заместитель министра сельского хозяйства Самат Насиридинов;
заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Эмиль Осмонбетов.