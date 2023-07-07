Неолиберализм или Управление рынками, - Диего Фузаро

09:06 09.07.2023 НЕОЛИБЕРАЛИЗМ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ РЫНКАМИ



Италия

07.07.2023

Диего Фузаро

Девальвация народа как существенной части демократической жизни после 1989 года была стремительной.

Основа турбокапитализма согласуется с неолиберальным видением, которое Фуко сформулировал в формуле управления не "рынками", а "для рынков". Говоря языком фон Хайека, у правительства и государства есть только одна задача, которая состоит не в том, чтобы "производить определенные услуги или товары для потребления граждан, а скорее контролировать, чтобы механизм, регулирующий производство товаров и услуг, продолжал работать".



Правые и левые, подчиненные капиталу, теперь разделяют одно и то же неолиберальное экономическое видение, следуя знамени фундаментализма свободного рынка, состоящего в одновременном низведении государства и правительства до статуса простых слуг рынка. Приверженность догме о свободном каннибализме, как можно лучше всего определить свободный рынок, является требованием экономического права, которое стало настолько распространенным, что превратилось в Weltbild, повсеместно разделяемое "мировоззрение". По существу оно совпадает со "свободой обрекать друг друга на разорение" - по определению Фихте в "Закрытом коммерческом государстве" - и с отменой всякого внешнего ограничения власти сильнейшего (ius sive potentia).



Если кейнсианство можно понять lato sensu как попытку поставить капитализм на службу социальным целям, установленным политикой, то можно с полным правом утверждать, что, напротив, неолиберализм знаменует исторический эпохальный переход от экономической политики с кейнсианской основой к политике с матрицей Хайека: социальная справедливость и рыночная справедливость больше не будут сосуществовать, ибо выживет только рыночная справедливость, преобразованная - во исполнение теоремы Фрасимаха, выраженной в "Государстве" (338c), - в "право сильнейшего", τὸ τοῦ κρείτττονος συμφέρον. Согласно каноническому взгляду Хайека, концепция социальной справедливости с неолиберальной точки зрения является просто "пустым и бессмысленным" ens imaginationis.



Как указывает Харви в своей "Краткой истории неолиберализма" (2005), эта точка зрения берет свое начало в правом квадранте и, в частности, у таких теоретиков, как фон Хайек и фон Мизес, а позже нашла свое практическое воплощение в Рейгане и Тэтчер. Общая идея, объясняет Харви, заключается в дерегулировании рынка, который считается способным к саморегулированию; дерегулирование, благодаря которому экономика становится superiorem non recognoscens, а лишенное суверенитета государство становится простым "полицейским", который наблюдает за рынками и защищает их, когда это необходимо. Неолиберальный мир заново изобрел государство с антикейнсианской функцией, в качестве "вооруженной стражи" беспорядочной конкуренции и конечного гаранта интересов неолиберального олигархического блока без границ и его гегемонии.



Неолиберальное государство вмешивается в экономику; но - в этом новинка - она устроена таким образом, что ею может управлять космополитическая элита однонаправленно в своих интересах, благодаря переворачиванию отношений между политикой и экономикой; и это, в диапазоне, который простирается от спасения за счет государственных денег банков и частных компаний (с переопределением государства как огромной страховой компании, выпускающей полисы в пользу циничных "волков с Уолл‑стрит") до полицейского подавления протестные движения во главе с народно‑национальным Слугой против глобалистского порядка (от G8 в Генуе в 2001 году до митингов французских "желтых жилетов" в 2019 году).



Отвержение рынком политики завершается постепенным размыванием основ легитимности демократического государства и его социальных основ, явившихся результатом кейнсианского компромисса между политическим и экономическим измерениями: политике теперь должна быть отведена подчиненная роль, она не может вмешиваться в экономику, выступая исключительно в качестве ее слуги и "телохранителя". Именно это мы предлагаем называть "неолиберальной деполитизацией экономики". По своей сути кейнсианский компромисс был деликатным механизмом, предназначенным для перераспределения богатства сверху вниз и, таким образом, для обеспечения приемлемого баланса между демократией и капитализмом. После заката реального социализма и абсолютного подчинения левых капиталу постепенное разложение государства всеобщего благосостояния продолжилось в его основных детерминациях (от пенсий до выплат, от пособий по беременности до болезни), и все это явно несовместимо с "вызовами" конкурентоспособности без границ, то есть с требованием производить как можно больше по минимально возможной цене.



В связи с вертикальной перестройкой баланса сил, ставшей возможной благодаря триумфу технокапиталистической парадигмы в 1989 году, де-демократизация базируется, как отмечалось выше, на десуверенизации и, вместе взятых, на над-национализации, т. е. на смещении центра власти из измерения демократических суверенных государств в постдемократические транснациональные образования. Как подчеркивает Костанцо Преве, ""общественное" политическое решение низводится и становится маргинальным благодаря его "частному" переносу в крупные центры финансовых олигархий" с последующим переходом от национальных парламентов к частным советам директоров. По этому пути, который узаконен как освобождение от воинственности национальных государств и который на самом деле направлен на нейтрализацию демократического суверенитета (подразумевающего гражданство и представительство) и конвергентное усиление космополитической финансовой олигархии "для лишних народов", мы приходим к разъединению между приемами народного представительства и решениями макроэкономического характера. Экономика становится деполитизированной по мере того, как она все больше освобождается от демократического контроля, точно так же, как политика - или то, что мы продолжаем называть - становится "экономизированной", поскольку она становится простым следованием экономическим интересам господствующих групп ("деловой комитет господствующих классов", если заимствовать формулу Маркса). L’etat c’est moi - это сегодня формула, произносимая уже не королем, а неолиберальным олигархическим классом в целом.



Налоговые льготы, осуществляемые либеральным управлением в интересах господ капитала, также вписаны в этот горизонт смысла, среди прочего, в соответствии со скрытой мотивацией, согласно которой они вызывают всеобщее увеличение уровней занятости и доходов. Безгосударственные "финансовые шапки" - как назвал их Федерико Каффе - и безграничные капиталистические гиганты на самом деле являются уклоняющимися от уплаты налогов в соответствии с законом - гиганты электронной коммерции, например, платят налог в размере около 3% - в то время как средний и рабочий классы страдают от чрезмерного фискального давления, которое фактически представляет собой перманентную экспроприацию.



Из рассмотрения балансов сил турбокапитализма становится ясно, что "рынок" не только не рифмуется с "демократией", но продолжает опустошать свое содержание и размывать его пространства. В этом заключается истинная суть "Второй реставрации" после 1989 года, как назвал ее Бадью в "Столетии": победоносный капитал забирает все. И он переходит в наступление, десуверенизируя национальные государства как последние бастионы сопротивления господству глобальной экономики, нападая на средний и рабочий классы и разрушая пространства все еще способных к совершенствованию "ноуцентистских демократий".



Все чаще, особенно с 1990-х годов, неолиберальное правление обесценивает электоральную демократию во имя экспертного опыта - и этот "опыт", на который они ссылаются, никогда не принадлежит рабочим и национально-народным массам, но, напротив, совпадает с исключительной компетенцией "технарей", как их благочестиво именуют, употребляя болеутоляющий и ложно super partes - беспристрастный - термин, банкиров и топ-менеджеров. Впервые это было сделано Фрэнком Фишером в книге "Технократия и политика экспертизы" (1990). Согласно порядку либерального дискурса, право принимать решения будет принадлежать не суверенному народу (что, в конце концов, является другим способом сказать "демократия"), а "комитету" - или рабочей группе - "экспертов", то есть банкирам и топ-менеджерам. Другими словами, за пределами стеклянного театра, именно экономика, рынок и правящий класс действительно решают, причем далеко не демократическим образом. И именно по этой причине неолиберализм также может быть понят как присвоение общего опыта через экспертизу.



Как уже упоминалось, даже в отношении неприязни к народу как к суверенному субъекту (выкристаллизовавшейся в категорию "популизма") новые левые и неолиберальный олигархический блок создают систему. И такая инволюция синтезируется в следующей формуле: так как у народа нет возможности решать и выбирать, то необходимо их аннулировать, чтобы без народа - и здесь возникает парадокс - демократия могла функционировать лучше. Это было результатом выводов, сделанных в "Кризисе демократии: отчет об управляемости демократий", исследовании 1975 года, подготовленном совместно Мишелем Крозье, Сэмюэлем Хантингтоном и Джоджи Ватануки по заказу "Трехсторонней комиссии". Доминирующие группы искали новые концептуальные инструменты для управления людьми, возрождая "справедливую дистанцию" между верхом и низом, которой на этом этапе угрожало растущее демократическое участие и еще не полностью анестезированная критическая способность подчиненных классов.



Сокращение власти профсоюзов, пилотируемое сокращение участия населения в политической жизни и распространение всеобщей апатии открыто выступали как некоторые из привилегированных стратегий вертикальной перестройки баланса сил. Сама девальвация народа как существенной части демократической жизни происходила во все возрастающей степени после 1989 года, став кульминацией этой постдемократической реорганизации, характерной для неолиберализма. Источник - thepostil.com

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