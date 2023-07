"Мозговые центры" Китая: анализ деятельности

09:08 09.07.2023 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ" КИТАЯ



06.07.2023

Современные исследовательские центры: влияние их деятельности на политику КНР и установление тесных связей с зарубежными исследовательскими группами.

Китайская академия современных международных отношений

(http://www.cicir.ac.cn)



Академия современных международных отношений - это международное учреждение, занимающееся исследованиями в области стратегии и безопасности, а также консультационной деятельностью. Имеет долгую историю, охватывает самые обширные области исследований, изучая все регионы мира.



Его предшественником был Исследовательский институт современных международных отношений, который был открыт для внешнего мира в 1980 г. (в 2003 г. произошла смена названия учреждения).



Академия состоит из более чем 300 исследователей, административных и вспомогательных кадров, в т.ч. 150 старших научных сотрудников, а также из 10 исследовательских институтов (США, Евразия, Европа, Северо-Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Океания, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка, Гонконг и Макао) и 5 исследовательских центров (Мировой политики, Мировой экономики, Контроля над вооружениями и общей безопасности, Кибербезопасности, Морской безопасности), а также отдела, занимающегося международными обменами, международного информационного центра и т.д. Выпускаются собственные журналы: "Современные международные отношения", "Contemporary International Relations" и "Исследования национальной безопасности".



Академия общественных наук КНР

(http://www.cass.cn/)



Учреждение является ведущей академической организацией и комплексным исследовательским центром в области философии и социальных наук. Академия была основана еще в 1977 г. на базе Отделения философии и социальных наук Китайской академии наук.



В настоящее время состоит из 31 научно-исследовательского института и 45 исследовательских центров, своей деятельностью охватывающих почти 300 различных дисциплин. Академия насчитывает более 4200 сотрудников, из которых более 3200 являются научными исследователями.



Проведение широкого международного академического обмена остается одним из руководящих принципов Академии общественных наук. Количество ученых, участвующих в академических обменах, увеличилось с основания Академии до более чем 4100 человек, формирующих собой 1398 различных исследовательских групп, в 1995 г. Налажены отношения с более чем 200 исследовательскими организациями, академическими сообществами, высшими учебными заведениями, фондами и государственными ведомствами в более чем 80 странах.



За 2018 г. было опубликовано свыше 400 монографий, 5000 статей, 100 научных эссе и отчетов, а также сборники древних книг и переводов. К примеру, в Академии издавалась крупная энциклопедия "Один пояс, один путь" и два тома "Экономики изменения климата", в которых рассматривались как история, так и прогнозы экономики Китая и стран зарубежья.



Центр исследований и разработок при Госсовете КНР

(https://en.drc.gov.cn/)



Учреждение занимается политическими исследованиями и консультациями, подчиняясь непосредственно Госсовету КНР. Здесь проводятся передовые исследования по всесторонним стратегическим и пр. долгосрочным вопросам экономического и социального развития, а также по всем актуальным и ключевым проблемам, связанным с политикой реформ и открытости в Китае. Центр предоставляет консультационные рекомендации для ЦК КПК и Госсовета.



С момента своего создания Центр провел углубленные исследования в области национального развития, внеся свою лепту в экономическое и социальное развитие Китая. В штате организации работает около 100 исследователей, занимающихся макроэкономикой, стратегиями развития, региональной экономикой КНР, сельским хозяйством, промышленной экономикой, инновационным развитием, внешнеэкономическими связями, социальным развитием, финансовой политикой, природными ресурсами и экологией, государственным управлением и кадровой политикой, информатизацией и технологиями. Регулярно выпускаются статьи, отчеты, сборники и монографии.



Центр Китая и глобализации

(http://en.ccg.org.cn)



Центр Китая и глобализации является неправительственным, базируется в Пекине, был основан в 2008 г. Получил официальный консультативный статус от Экономического и Социального Совета ООН. В Глобальном рейтинге аналитических центров 2020 г. (подготовленном Пенсильванским университетом) занял 64-е место среди ведущих аналитических центров мира и вошел в число 50 лучших независимых аналитических центров.



Имеет более десяти филиалов и зарубежных представительств, а также более 100 исследователей и сотрудников в своем штате, занимающихся исследованиями в области глобализации, глобального управления, международной экономики и торговли, международных отношений и глобальной миграции. При Центре была создана международная исследовательская сеть ведущих экспертов Китая и зарубежья, занимающихся актуальными исследованиями КНР и мира в целом; здесь ежегодно публикуются книги на китайском и английском языках, а также серии исследовательских отчетов. За все время существования были опубликованы сотни книг и отчетов в массовой печати.



Центр внес свой вклад в разработку государственной политики по национальным и глобальным вопросам. Его предложения и рекомендации регулярно выслушиваются соответствующими государственными органами, многие из которых были учтены центральным руководством Китая и послужили отправной точкой для принятия важных решений соответствующими ведомствами.



Поддерживается долгосрочное сотрудничество со многими международными организациями и международными аналитическими центрами в целях проведения совместных семинаров и исследований. Центр активно участвует в международных исследованиях и обменах и является частым гостем на международной арене: представители Центра принимали участие в Афинском форуме демократии, Парижском форуме мира, Мюнхенской конференции по безопасности, Всемирном экономическом форуме, Китайском социально-экономическом симпозиуме Гарвардского университета и т.д. Центр также тесно сотрудничает с Брукингским институтом, Центром стратегических и международных исследований (Вашингтон, США), Советом по международным отношениям (Нью-Йорк, США), Институтом Катона, Центром Карнеги - Цинхуа, Фондом Карнеги за Международный Мир и Исследовательским центром Пью.



Существует на корпоративные пожертвования и исследовательские гранты, а также получает доход от публикаций, спонсорства мероприятий, предоставления исследовательских услуг и т.д. в соответствии с международной практикой. Крупнейшими благотворителями являются китайские частные компании и транснациональные корпорации. Центр не является частью КПК или правительства КНР и не финансируется государством.



Помимо штаб-квартиры в Пекине, Центр имеет филиалы по всему Китаю, включая Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Циндао и Гонконг, а также представителей по всему миру, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Париж, Сидней и Рио-де-Жанейро. Является ведущим неправительственным аналитическим центром Китая по количеству исследовательских подразделений в стране и за рубежом.



Шанхайская академия международных исследований

(http://www.siis.org.cn); открывается только при использовании VPN или анонимайзера.



Шанхайская академия международных исследований основана в 1960 г. при поддержке 1-го премьера Госсовета Чжоу Эньлая и представляет собой крупный частично правительственный аналитический центр, занимающийся консультированием руководящих органов КНР по вопросам принятия различных решений, проводя политически важные исследования в области международных отношений и китайской дипломатии. Академия также стремится помочь укрепить взаимопонимание между КНР и международным сообществом, поддерживая обширные интенсивные обмены и сотрудничество с аналитическими центрами, исследовательскими организациями и высшими учебными заведениями в Китае и во всем мире.



В состав Академии входят шесть институтов и шесть исследовательских центров, а именно: Институт международных стратегических исследований, Институт исследований глобального управления, Институт внешнеполитических исследований, Институт мировых экономических исследований, Институт сравнительной политики и государственной политики, Институт исследований Тайваня, Гонконга и Макао, Центр американских исследований, Центр азиатско-тихоокеанских исследований, Центр исследований России и Центральной Азии, Центр исследований Западной Азии и Африки, Центр европейских исследований и Центр морских и полярных исследований.



Также в составе Академии находятся восемь дополнительных исследовательских платформ: Центр изучения китайской дипломатической теории и практики, Центр мировой политики и политических партий, Центр сотрудничества Китая и Южной Азии, Центр исследований "Пояса и пути" и Шанхая, Центр исследования китайско-японских отношений, Центр международного киберуправления (в партнерстве с Офисом Центральной комиссии по делам киберпространства) и Центр исследовательской базы народной дипломатии Шанхая (в партнерстве с Шанхайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами).



В организации работают 106 чел., из них 60 % - старшие научные сотрудники. Институт выпускает два издания: "Global Review" (ежемесячный, на китайском языке) и "China Quarterly of International Strategic Studies" (ежеквартальный, на английском языке). Исследовательские программы включают 12 направлений: COVID-19, ШОС, БРИКС, Дипломатическая теория с китайской характеристикой, Инициатива "Один пояс, один путь", Новый тип отношений между большими государствами, Сотрудничество между Китаем и Африкой, G-20, Противодействие терроризму, Арктика и Антарктика, Повестка в Южно-Китайском море, Кибербезопасность.



Институт экономики "Юнирул"

(http://unirule.cloud)



Название Института основывается на фрагменте "Книги песен" - одного из древнейших памятников китайской литературы, отражающего культуру и социальную среду древнего Китая, - в котором сказано: "Поскольку вселенная создана Богом, для нее должны быть правила". Таким образом, "Unirule" означает универсальные правила, которые регулируют все области, включая экономические, политические, социальные и культурные.



Институт был основан в июле 1993 г. В конце 1999 г. Институт претерпел первую организационную реструктуризацию и был разделен на два отделения. Консультационное подразделение было переименовано в "Unirule Consulting Firm" и с тех пор было полностью коммерциализировано, в то время как академическое подразделение "Unirule Institute of Economics" осталось частным некоммерческим исследовательским учреждением. Посему все операции и финансовые отношения разделены, но находятся под руководством соответствующего совета директоров. "Unirule" не получает финансовой помощи от каких-либо государственных организаций и зависит лишь от пожертвований и китайских и зарубежных грантов. "Unirule" стремится к прозрачности и надлежащей практике бухгалтерского учета и предоставляет финансовую информацию обо всей деятельности организации, открытую для общественного контроля.



В отчете "Global Go To Think Tanks Index Report" за 2012 г. "Unirule" заняла 14-е место в категории "Лучшие аналитические центры с годовым операционным бюджетом менее 5 млн долл. США".



В августе 2019 г. институт объявил о закрытии из-за давления правительства. Институт называли одним из немногих оставшихся в Китае аванпостов либеральной мысли, однако местные власти объявили его "незарегистрированным и неавторизованным". Накануне "Юнирул" получила директиву от бюро по гражданским делам о запрете организации, а еще позже было заявлено об отзыве бизнес-лицензии за "работу веб-сайта без разрешения". Хотя деятельность Института и была в основном направлена на изучение экономики, периодически выходил и политический материал, например, научный сотрудник Сюй Чжанрун в 2018 г. опубликовал эссе с критикой политики Си Цзиньпина, которое впоследствии получило широкое распространение. После этого сотрудник был уволен. А до того многие исследователи считали сам факт существования "Unirule" надеждой на определенный прогресс в правовой системе Китая. "Китай совершает переход от произвольного верховенства закона к истинному верховенству закона, и мы являемся примером этого", - сказал в интервью "The New York Times" в 2018 г. исследователь общественной политики Цзян Хао. Однако Институт был закрыт, и в "Unirule" заявили, что запрет на их организацию является "серьезным нарушением" законов Китая, в т.ч. конституции, которая защищает права граждан на свободу слова и публикаций.



Институт финансовых исследований "Чунъян"

(http://rdcy.ruc.edu.cn/yw/HOME/index.htm)



Институт финансовых исследований "Чунъян" при Китайском университете Жэньминь был основан в 2013 г. В настоящее время состоит из 7 отделов и управляет 4 исследовательскими центрами (Центром экофинансовых исследований, Исследовательским центром глобального управления, Китайско-американским исследовательским центром и Китайско-российским исследовательским центром). В последние годы получил высокое признание в стране и за рубежом в области исследований финансового развития, глобального управления, макрополитики и отношений с зарубежными государствами.



Институт наладил стабильный механизм сотрудничества с ведущими аналитическими центрами в более чем 40 странах и проводит исследовательскую деятельность в более чем 20, включая США, Бразилию, Великобританию, Иран и т.д. В списке крупнейших мировых и национальных аналитических центров Институт занимает место среди наиболее передовых аналитических центров. Источник - katehon.com

