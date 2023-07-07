Елки-палки. Узбекские озеленители не смогли без приписок

09:10 09.07.2023

Министр экологии заявил о приписках при посадке деревьев

Глава Минэкологии Азиз Абдухакимов сообщил о приписке 2 миллионов деревьев в рамках программы "Яшил макон". Кроме того, за 1,8 миллиона деревьями не закреплены ответственные лица, а 7,3 миллиона деревьев высажены в местах, где отсутствует возможность полива.



Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов 4 июля отчитался о реализации программы "Яшил макон" ("Зеленое пространство") в Узбекистане перед депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.



По его словам, в рамках программы за пять лет планируется ежегодно высаживать по 200 млн единиц деревьев и кустарников (всего - 1,2 млрд), чтобы увеличить площадь зеленых насаждений в Узбекистане до 30% (сейчас - 15%, 6,67 млн га).



Азиз Абдухакимов отметил, что в ходе реализации программы, начавшейся в 2021 году, были выявлены недостатки и проблемы.



Для проверки достоверности данных о высаженных деревья задействованы 600 сотрудников Минэкологии, которые оснащены 557 планшетами, 16 дронами и 250 влагомерами.



В 2022 году выявлена приписка 2 миллионов деревьев, которые на самом деле не были высажены, из них в Навоийской области - 959 тысяч, Ташкентской - 564 тысяч, Ферганской - 465 тысяч, Кашкадарьинской - 227 тысяч.



За 1,8 миллиона деревьев и кустарникамов не закреплены ответственные лица, которые несут ответственность за их сохранение, из них в Ферганской области таких деревьев - 415 тысяч, Ташкентской - 355 тысяч, Сурхандарьинской - 331 тысяч, Бухарской - 146 тысяч, в Каракалпакстане - 136 тысяч.



Ответственные лица также допустили посадку 7,3 миллиона деревьев в местах, где отсутствует возможность полива, из них в Навоийской области - 3 миллиона, Ташкентской - почти 2 миллиона, в Сурхандарьинской - 404 тысяч, Хорезмской - 338 тысяч, в Кашкадарье - 336 тысяч.



Кроме того, есть проблема с подбором деревьев, подходящих для климатических и почвенных параметров региона. Например, деревья, растущие в южных регионах страны, высаживались в северных регионах, и наоборот.



Вдоль железной дороги по трассе М-39 "Ташкент - Самарканд - Бухара", проходящей через Сырдарьинскую область, были высажены 3530 деревьев, включая 3210 сосен и 500 тополей. Все они высохли из-за отсутствия полива.



Сотрудники экологии направили 10961 обязательное предписание, 753 правонарушителей, не выполнивших предприсания, оштрафованы на 1,16 млрд сумов.



С 2024 года планируется выделять на программу "Яшил макон" 500 млрд сумов из государственного бюджета. Часть средств будет направлена на расширение материнских плантаций, развитии семеноводства, заготовку качественных семян и черенков.



"При изучении зарубежного опыта, опыта соседей стало понятно, что выращиваемые у нас кустарники очень некачественные. Мы видели, как зимой, во время холодов, многие деревья не смогли выдержать холодов и погибли, в некоторых регионах можно увидеть пожелтевшие или покрасневшие деревья. Хотя в Казахстане, который расположен севернее, деревья тех же сортов сохранились. Когда мы у них спросили об этом, они сообщили, что основное внимание уделяется вопросу селекции", - сказал Азиз Абдухакимов.



Посадка деревьев в рамках "Зеленое пространство" будет теперь формироваться и утверждаться ежегодно через инвестиционную программу адресного озеленения Узбекистана.



В феврале 2022 года президент отмечал, что все руководители в Узбекистане "привыкли к припискам". В этом контексте он упомянул первого вице-премьера Ачилбая Раматова и вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер (ныне замсоветника президента) Шухрата Ганиева. "Не посадили мы [столько деревьев]. Ладно, пусть будет 50 миллионов, а не 75 миллионов, но пусть все будет честно. Нет, обязательно и Раматов, и Ганиев привыкли говорить президенту: „Мы это выполнили", „Есть, сделаем"", - сказал он.