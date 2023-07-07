|В Узбекистане голосуют за нового старого президента
09:15 09.07.2023
Досрочные выборы президента начались в Узбекистане
В Узбекистане начались досрочные выборы президента.
В 8:00 в воскресенье Узбекистане открылись избирательные участки по досрочным выборам президента. Они будут работать до 20:00.
В этот раз кандидатов не пять, а четыре, поскольку две партии выдвинули одного кандидата. Кандидаты:
от Народно-демократической партии - Улугбек Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) (поддержан партией "Миллий тикланиш") - Шавкат Мирзиеев;
от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") - Робахон Махмудова;
от Экологической партии - Абдушукур Хамзаев.