В Узбекистане голосуют за нового старого президента

09:15 09.07.2023

Досрочные выборы президента начались в Узбекистане

В Узбекистане начались досрочные выборы президента.



В 8:00 в воскресенье Узбекистане открылись избирательные участки по досрочным выборам президента. Они будут работать до 20:00.



В этот раз кандидатов не пять, а четыре, поскольку две партии выдвинули одного кандидата. Кандидаты:



от Народно-демократической партии - Улугбек Иноятов;

от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) (поддержан партией "Миллий тикланиш") - Шавкат Мирзиеев;

от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") - Робахон Махмудова;

от Экологической партии - Абдушукур Хамзаев.