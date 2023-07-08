Шансов больше нет: Эрдоган приговорил Зеленского, - В.Хомяков

09:34 09.07.2023 ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ

08 ИЮЛЯ 2023



ШАНСОВ БОЛЬШЕ НЕТ: ЭРДОГАН ПРИГОВОРИЛ ЗЕЛЕНСКОГО

Эрдоган пригласил на встречу президента Украины и рассыпался в дружеских уверениях к нему. Говорил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Киеву. Что Турция прилагает самые активные усилия для завершения конфликта на Украине путем переговоров. Что Анкара желает продлить зерновую сделку. И, главное, что Украина заслуживает членства в НАТО. О тайных смыслах этой встречи читайте в материале Царьграда.



Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Зеленского поговорить о "мире и дружбе" в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Уверял, что пора Украине сесть за стол переговоров с Россией, тогда "поигравших не будет".



Много чего наговорил – того, что от него хотел услышать собеседник. Ну, например, что украинский народ на 500-й день войны "смело сражается за территориальную целостность". При этом "еще одной причиной, по которой мы с уверенностью смотрим на будущее Украины, является то, что крымские татары рьяно ведут борьбу за свободу своей страны".



Еще Эрдоган сказал, что СВО - это "несправедливая война, которая противоречит международному праву". Что Анкара продолжит оказывать поддержку Киеву, причем дружба между Турцией и Украиной все укрепляется. Что Турция прилагает самые активные усилия для завершения конфликта на Украине "путем переговоров".



Не все так просто

После таких заявлений многие наши эксперты назвали действия Эрдогана "ударом ятаганом в спину" и высказались о том, зачем вообще лидеру Турции все эти заявления. Но все не так просто…



По части политической "разводки" больших геополитических игроков и извлечению козырей из чужой драки Эрдоган заслуживает звания выдающегося мастера. Даже нашим среднеазиатским "союзникам по ОДКБ", занимающимся примерно тем же самым, до него в этом плане еще расти и расти.



На последних президентских выборах в Турции Россия, как известно, "болела" за Эрдогана, которого считала наименьшим из двух зол. Хотя последнее некоторые эксперты считают спорным: ведь иметь Анкару (которая при любом президенте экономических связей с Россией не прервет) открытым вассалом Вашингтона и проводить в отношении ее соответствующую политику было бы куда безопасней, чем "дружить" с Эрдоганом, способным переметнуться на чужую сторону в любую минуту.



Тем более, что и "дружба" эта, несмотря на все рапорты о росте торговли и строительстве нефтегазового хаба, уже не раз выходила нам боком.



ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ



Как нас "кидали"

Вспомним, чем обернулись пресловутые Стамбульские переговоры прошлого года, которые устроили турецкий президент и его "кореш", беглый олигарх Роман Абрамович. Россия в качестве "жеста доброй воли" ушла с половины уже освобожденных территорий – из Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. С территории последних двух, кстати, сегодня осуществляются обстрелы и вторжения на Белгородчину. Переговоры же завершились пшиком: демонстративно явившаяся в футболках и кепках украинская делегация и не собиралась ни о чем договариваться.



Или возьмем зерновую сделку якобы для спасения голодающих африканских детишек, организовывал которую все тот же Эрдоган. Разумеется, обещанное России снятие препон для экспорта зерна ее и удобрений так и осталось лишь на бумаге. Зато выиграли все остальные. Украина получила возможность продавать зерно за валюту, оплачивая ею западные вооружения, которые на тех же возвращавшихся "зерновых" сухогрузах ей и поставлялись.



Попутно через "зерновой коридор" завезли 23 тонны взрывчатки для диверсии на Крымском мосту и периодически с "зерновых" сухогрузов запускали дроны для атак на корабли Черноморского флота.



Европа за счет демпинговых цен на украинское зерно решила все свои продовольственные проблемы, а в Африку пошло едва 3% от общего объема поставок. Зато в Испании пшеницей даже кормили свиней. Ну, а "друг Эрдоган", получая за организацию сделки украинское зерно с 25% скидкой, зарабатывал, перепродавая его в тот же ЕС.



И только Россия, похоже, не получит от этой сделки ничего. Но снова с детской наивностью недавно ее продлила. Не обижать же "друга Эрдогана".



И все это – ради того, чтобы наши олигархи имели возможность качать свои нефть и газ по сниженным ценам через будущий турецкий нефтегазовый хаб, давая еще больше заработать "другу Реджепу"?



И что касается геополитики

Право, порой возникает впечатление, что нашей элите, кроме экспорта энергоресурсов, больше вообще ничего не нужно. Дескать, пусть турки творят что угодно.



Изображая из себя друга, Эрдоган ухудшает наши позиции на постсоветском пространстве. Именно его влиянию мы обязаны тем, что Алиев не считается с Россией, и в перспективе с его помощью турки надеются уничтожить Армению и подмять все Закавказье. Эрдоган же играет на том, что он "не присоединился к санкциям" (ему это было бы невыгодно), и за это "одолжение" требует от России все новых преференций,



– считает доктор политических наук Михаил Александров.



Так, еще в апреле Ильхам Алиев заявил, что у карабахских армян два выхода: либо принять гражданство Азербайджана, либо убираться вон. При этом методы их выдворения он не собирается ни с кем обсуждать, ибо "Нагорный Карабах – наше внутреннее дело".



Недаром католикос и другие религиозные деятели Армении бьют в набат, призывая народ к борьбе против предстоящего геноцида и уничтожения армянской апостольской церкви. В том, что за всем этим стоит Турция, которая намерена установить свой полный контроль над Закавказьем, выдавив оттуда Россию, сомнений у армян нет.



Слушая сладкие песни о "дружбе", мы словно забываем, что при сложной ситуации в экономике Турции (одна инфляция чего стоит: лира за два года обесценилась на 67%) у Эрдогана просто объективно нет другого выхода для сплочения нации, кроме продвижения проекта "Великого Турана". А проект этот предусматривает не только установление тюркского господства в Закавказье и Средней Азии (прощай, ОДКБ), но и вовлечение в него тюркоязычных регионов России, составляющих чуть ли не половину ее территории.



При этом надо быть очень наивным, чтобы считать, что бесконечные реверансы и уступки Эрдогану со стороны Москвы привяжут к нам Турцию. Ибо турецкий менталитет требует дружить только с сильным, а их пословица гласит:



Целуй только ту руку, которую не можешь укусить.



Считать сильным и даже равным себе того, кого удается раз за разом "разводить", в корне противоречит всем многовековым традициям турецкой политики.



Что с того?

Любопытный факт. После попытки мятежа в России Хасан Басри Ялчин – эксперт ведущего мозгового центра Турции "Фонд политических, экономических и социальных исследований", написал статью "Странные вещи в России", где есть такие слова:



Россия доказала всему миру, что она не настоящая великая держава. Мы еще раз убедились в неуклюжести русской армии. Таким образом, она выглядит, как страна третьего мира, а не как великая держава. И в нынешнем виде, я уверен, никто не воспринял бы всерьез армию России, если бы у нее не было ядерного оружия.



И эта точка зрения: что Россию более не следует считать великой державой – получает в Турции, а значит, и в турецких элитах, все большее распространение. Рано или поздно "количество перейдет в качество", и что тогда?



В условиях нарастающего конфликта с Западом самое опасное сегодня – это не столкнуться с новым врагом где-нибудь на Украине, а получить нож в спину от "почти друга". Посему единственным рецептом от этого являются слова Пушкина из "Признания":



Мне не к лицу и не по летам…

Пора, пора мне быть умней!



И теперь главное. Эрдоган намекнул на то, что поддержит своим голосом вступление Украины в НАТО. И что тогда? Тогда альянс, соответственно, сможет разместить свои ракеты в 10 минутах подлетного времени до Москвы. Понятно, что сейчас, после почти полутора лет СВО, Россия такого не допустит и ускорит процесс денацификации и демилитаризации всеми доступными способами. Зеленскому стоит вспомнить слова Путина, сказанные им недавно на ПМЭФ:



Если мы уничтожили пять ЗРК Patriot под Киевом, что нам мешает ударить по его центру?



Так что Эрдоган своими действиями, скорее всего, бьет ятаганом не в спину России, а в лоб Зеленскому. Источник - tsargrad.tv

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