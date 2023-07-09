 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путина опять обдурили. Бенефис турецко-пленных бандеровцев в Львове
10:50 09.07.2023

Бенефис освобожденных "азовцев" во Львове: Нацисты объявили, что вернутся на фронт
Тарас Стрельцов
09.07.2023

Владимир Зеленский, вернувшийся из Турции вместе с террористами из "Азова", первым делом устроил пиар-акцию во Львове. В центре города вечером была спешно собрана массовка и организован молебен раскольнической ПЦУ возле памятника Шевченко по случаю 500 дня сопротивления российской армии.



Интересно, что Зеленский долго задерживаться не стал и вскоре покинул площадь. Зато успели дать краткий брифинг для украинской прессы.

"Я очень рад, что сегодня настоящие мужчины на своей настоящей земле. Благодарю за это турецкую сторону и президента Эрдогана", – сказал Зеленский.

Из числа освобожденных пленных выступил один из командиров "Азова" Прокопенко "Редис".

"С сегодняшнего дня мы вместе с вами, мы продолжаем борьбу, мы обязательно свое слово еще скажем в бою. Главное, что на сегодняшний день украинская армия перехватила инициативу на линии фронта, и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории, и я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс, и чтобы война дошла до своего логичного завершения. Слава нации!" – осмелел когда-то трясущийся после выхода из "Азовстали" нацист.

На уточняющий вопрос, будут ли боевики возвращаться на фронт, он ответил:

"Конечно, для этого мы вернулись. Это наша главная цель".

Политолог Сергей Марков удрученно комментирует происходящее.

"500 дней СВО. Хорошего сегодня мало. Бандеровцы сегодня ликуют, приветствуют своих героев фашистов Азова. Так не должно быть. А нарушать договоры с Россией может стать модным трендом в мире. И так не должно быть.

Потому что год назад мы обсуждали, возьмет ли армия России Харьков или Одессу, а сейчас мы обсуждаем, возьмет ли армия Украины Токмак и Энергодар. И так не должно быть.

Это все значит, что что-то очень существенное в нашей политике надо сильно менять. Это неправильные тренды. Такие тренды должны быть переломлены", – пишет политолог в своем тг-канале.

Традиционно "охранительствует" журналистка из Одессы Юлия Витязева.

"Важно понимать, что живыми все эти "герои" Зеленскому не нужны. Они – его потенциальные конкуренты на гетманскую булаву. Да и казус Гади Савченко он и его окружение хорошо помнят. Поэтому их как можно скорее отправят на фронт. И не факт, что наша пуля успеет настигнуть их раньше, чем им в затылок выстрелят свои же. Так что на этот счет можно особо не волноваться. Они все сделают сами. Причем, уже в самое ближайшее время", – написала Витязева.

Военкор Евгений Поддубный флегматично отреагировал на происходящее. Он считает, что самое главное – возвращение 55 российских бойцов, которые были ранее обменяны на "азовцев".

"На отребье из Азова плевать. На "слово" Турции тоже. Если боевики неонацисты вновь рискнут повоевать, в плен их брать никто не будет. Билет в один конец.

Ценность утырков из Азова вообще раздута исключительно стараниями новых медиа. А по факту – это одни из многих боевиков режима. Они военные преступники безусловно (в рядах ВСУ таких очень много), за это обязательно ответят. Но дома оказалось 55 наших парней, которые находились в нечеловеческих условиях плена. Война продолжается. Проехали", – пишет Поддубный.

Источник - politnavigator.net
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