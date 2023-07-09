Путина опять обдурили. Бенефис турецко-пленных бандеровцев в Львове

10:50 09.07.2023

Бенефис освобожденных "азовцев" во Львове: Нацисты объявили, что вернутся на фронт

Тарас Стрельцов

09.07.2023



Владимир Зеленский, вернувшийся из Турции вместе с террористами из "Азова", первым делом устроил пиар-акцию во Львове. В центре города вечером была спешно собрана массовка и организован молебен раскольнической ПЦУ возле памятника Шевченко по случаю 500 дня сопротивления российской армии.



