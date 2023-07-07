Казахстанка Мария Бровкова стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров

10:54 09.07.2023

Мария Бровкова стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров



Казахстанская спортсменка Мария Бровкова завоевала золотую медаль на Чемпионате мира-2023 по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи до 23-х лет в итальянском городе Аронцо, сообщает Zakon.kz.



