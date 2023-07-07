Генпрокуратура и Минэкологии РУз изучают горящие поля под Ташкентом

11:07 09.07.2023

Сайт Anhor.uz опубликовал снимки горящих полей недалеко от столицы, снятые с самолета. В Генпрокуратуре заявили, что ведомство совместно с Минэкологии изучают ситуацию.



