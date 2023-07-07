Французские эмираты: арабская реконкиста, - Салман Насер

11:09 09.07.2023

Al-Watan Bahrain

Бахрейн



Беспорядки во Франции



Причины беспорядков во Франции нужно искать в нынешней миграционной политике Парижа, сообщает газета Al-Watan. Правительство Франции само долгое время поддерживало кризисные движения в арабском мире, сохраняя при этом социальное неравенство, и вот чем это обернулось.



Недавние события во Франции, в частности убийство молодого француза, мигранта алжирского происхождения, которое было расценено как преступление на почве ненависти или дискриминации, спровоцировали волну повсеместного народного гнева и протестов. Люди вышли на улицы, требуя справедливости и осуждая расизм и дискриминацию. Беспорядки вызвали серьезную обеспокоенность по поводу неспособности правительства решать фундаментальные проблемы. В этой статье мы осветим причины и последствия беспорядков, а также области, в которых французское правительство потерпело неудачу, и оценим события, последовавшие за убийством алжирского мигранта.



Причины беспорядков



– Маргинализация и дискриминация: убийство алжирского мигранта подсветило текущие проблемы, с которыми сталкиваются маргинализированные сообщества во Франции, включая дискриминацию, социальную изоляцию и экономическое неравенство. Эти факторы провоцируют чувство разочарования и отчуждения в определенных слоях общества.



– Неадекватная политика интеграции: критики утверждают, что французское правительство не проводило эффективную политику интеграции сообществ мигрантов и что именно это и привело к разделению и отсутствию социальной сплоченности. Многие мигранты считают, что это является причиной их эмиграции со своей родины. Недостаточная поддержка в таких областях, как изучение языка, возможности трудоустройства и культурная ассимиляция, усугубляет напряженность.



– Проблемы безопасности и работа полиции: инцидент также поднял вопросы об эффективности мер безопасности и политических стратегий во Франции. Некоторые считают, что Франция часто поддерживала кризисные движения в арабском мире, включая так называемую Арабскую весну, и описывала их как свободу выражения мнений, хотя они были нацелены на структурнуые основы общества и национальной стабильности. Критики утверждают, что существует необходимость улучшить сбор и обмен информацией о реалиях общества, сбалансированный подход к поддержанию общественного порядка при уважении гражданских свобод.



Неудачи французского правительства



Отсутствие социальной и экономической интеграции. Французское правительство критикуют за то, что оно недостаточно делает для устранения социального и экономического неравенства и предоставления равных возможностей для всех граждан, включая мигрантов и маргинализированные сообщества. Неспособность решить такие проблемы, как безработица, бедность и проблемы с жильем, способствовала разочарованию и недовольству.



Отсутствие диалога и участия. Критики утверждают, что правительство недостаточно продвигает диалог и взаимодействие с сообществами, особенно с теми, которые подвержены риску социальных волнений. Укрепление доверия и поощрение инклюзивных процессов имеют большое значение для решения проблем и устранения причин недовольства в различных слоях общества.



– Политика интеграции и культурного взаимопонимания: подход правительства к интеграции был встречен как иррациональный, способствующий культурному непониманию, а общество призывает к более продуманной политике, направленной на укрепление межкультурного диалога и взаимного уважения. Несмотря на то, что правительство поддерживает сообщество ЛГБТ, идущее против природы, оно в то же время против хиджабов в школах, университетах и парках и не принимает никаких мер защиты для этой категории. Критики утверждают, что необходим более активный подход для устранения культурных различий и укрепления чувства принадлежности к различным сообществам.



– Меры безопасности: реакция французского правительства на угрозы безопасности и принимаемые им меры были выглядят сомнительно, особенно в плане достижения равновесия между безопасностью, гражданским миром и защитой гражданских свобод. Критики выступают за более тонкий подход, который защищает права человека и эффективно решает проблемы безопасности и стабильности в стране.



Наконец, убийство алжирского мигранта во Франции вызвало массовые беспорядки и обозначило неспособность правительства решать основные социальные, экономические проблемы и проблемы безопасности. Французское правительство должно провести всеобъемлющие реформы, в которых приоритетное внимание уделяется социальной интеграции, экономическим возможностям, культурному взаимопониманию и эффективным мерам безопасности.



Важно отметить, что ситуация во Франции сложная. Существуют разные точки зрения и интерпретации. События и их последствия продолжают развиваться, и всем заинтересованным сторонам по-прежнему необходимо участвовать в конструктивном диалоге и работать над поиском устойчивых решений.



Занимаясь этими проблемными областями, Франция может работать над созданием более инклюзивного и сплоченного общества, которое поддерживает ценности равенства, разнообразия, справедливости и отсутствия двойных стандартов, особенно в том, что касается гражданской безопасности и мира.



Автор статьи: Салман Насер