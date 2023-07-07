Глава УзбАнтикора Бурханов отрицает, что ему "подарили" особняк за $1,5 млн

12:14 09.07.2023

Глава Антикоррупционного агентства опроверг сообщение о подаренном ему доме за $1,5 млн

Директор Антикоррупционного агентства Узбекистана Акмал Бурханов назвал ложным сообщение о том, что тесть подарил ему дом за 1,5 млн долларов. "Переслал [сообщение об этом] тестю", - пошутил он в Твиттере.



Директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов назвал ложным сообщение о том, что тесть подарил ему дом стоимостью 1,5 млн долларов.



"Это ложное сообщение! Несмотря на это, я переслал его тестю", - написал он в Твиттере, добавив смеющийся смайлик.



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В распространенном сообщении говорится, что двухэтажный дом в Ташкенте якобы имеет подвал и лифт, и что его обслуживают три работника.



В апреле Агентство по противодействию коррупции публиковало реестр подарков, полученных руководством ведомства. Общая стоимость восьми сувениров и настенных картин была оценена в 14,57 млн сумов, которые находятся в музее агентства. Это единственный госорган, который раскрыл такой реестр.



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