На выборах президента Узбекистана проголосовали все кандидаты в президенты

12:28 09.07.2023

Шавкат Мирзиеев с семьей проголосовал на выборах президента Узбекистана



Шавкат Мирзиеев на президентских выборах Узбекистана 2023



CentralAsia (UZ) - Кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев около 10 часов местного времени проголосовал на 59-м избирательном участке в Ташкенте, сообщается на сайте президента президента РУз.



