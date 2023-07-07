Приближающий справедливость. Китай становится мировым локомотивом, - Юрий Тавровский

13:52 09.07.2023 Первый заместитель главного редактора "Мира новостей" Андрей Авдонин беседует с Юрием Тавровским, одним из ведущих российских специалистов по Китаю.



- Юрий Вадимович, в Китае распространена практика, когда дети высокопоставленных родителей тоже занимаются политикой и занимают высокие посты?



- Порядка передачи чинов и званий в коммунистическом Китае по наследству нет, но... Вы знаете такой примечательный факт - Си Цзиньпин родился в Императорском дворце в Пекине, а теперь он оттуда же руководит Поднебесной.



- Да, это действительно интересно. Но почему так вышло?



- Дело в том, что юго-западная часть Императорского дворца под названием Чжуннаньхай в 1949 году, когда коммунисты пришли в Пекин, была отведена под место работы и жизни высшего руководства. Это как большевики в свое время Кремль осваивали. Си Цзиньпин родился в семье Си Чжунсюня - очень видного деятеля, который вместе с Мао Цзэдуном, Чжоу Эньлаем, Дэн Сяопином в 30-40-е годы действовал в пещерах Яньаня, где располагался Особый район Китая. Он там был, грубо говоря, то ли завхозом, то ли министром экономики. А в Пекине, когда туда пришли коммунисты, его сделали заведующим отделом пропаганды. Сами понимаете - рождается сын у завотделом ЦК, естественно, в специальном роддоме, потом специальные ясли, потом специальная школа...



- В общем, наследный принц, родился с золотой ложкой во рту...



- Да, недаром детей руководителей Компартии Китая (КПК) тех времен называли "принцами". Но "принцы" тоже плачут... В 1962 году его папу обвинили в контрреволюционных грехах и выслали в лагеря, где он провел 16 лет. А мальчик оказался на улице. Побирался, попал в колонию по перевоспитанию молодежи, сбежал оттуда в провинцию Шэньси к бабушке, где был их крестьянский родовой дом. Там он немножко откормился и вернулся в Пекин, а затем его сослали в деревню вместе с другими "грамотными молодыми людьми", как тогда говорили, "на перевоспитание со стороны бедняков". Там в деревне Лянцзяхэ он семь лет и проработал.



- А он уже имел какое-то образование?



- Нет. В том-то и дело, что его систематическое образование прервалось в девять лет. Но мальчик был любо­знательный, пешком ходил в райцентр, там покупал книги и учился.



Его систематическое образование началось после того, как отцу смягчили статью обвинения, что позволило юноше Си Цзиньпину вступить в партию. А вскоре по разнарядке, без экзаменов, он поступил в Пекинский технологический университет Цинхуа.



Испытания юности его закалили. Одна из глав моей книги о Си Цзиньпине так и называется - "Как закалялся Си", поскольку в Китае очень популярен наш роман "Как закалялась сталь". Им эта метафора понравилась, и ее часто использовали. Так что Си Цзиньпин - такой, я бы сказал, стальной человек.



- Но потом молодой Си Цзиньпин начал карьеру. Она была связана с тем, что его отец вернулся во власть?



- Думаю, не обошлось без старых связей. Когда Си-старшего выпустили из лагерей после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году, на руководящих постах оказались его соратники или бывшие подчиненные. Например, руководителем Военного совета ЦК КПК, а это фактически выше, чем Министерство обороны, оказался старый друг Гэн Бяо. Он взял Си Цзиньпина, только что окончившего Университет Цинхуа, к себе офицером по особым поручениям. Есть фотографии того времени, когда статный красавец Си Цзиньпин в прекрасном френче радостно улыбается. В то время парень, конечно, вращался в кругах такой же, как он, привилегированной молодежи.



- Об этой молодежи можно было сказать как о "красной аристократии"?



- Именно так. В этих кругах молодой офицер познакомился с девушкой, отец которой был крупным дипломатом, и они поженились. Вскоре дипломат получил назначение послом в Англию. Молодая жена предложила молодому мужу вместе отправиться в Лондон. Естественно, тесть нашел бы хорошее место для зятя в посольстве, скажем, в военном атташате или что-то в таком духе. Но Си Цзиньпин отказывается ехать, в итоге - развод. После этого он становится партийным "кадровым работником" и начинается его политическая биография.



- Возможно, молодой Си Цзиньпин просто понял, что после комфортной поездки в Англию для него будет закрыта партийная карьера?



- Я думаю, что это поняли не столько он, сколько его отец и друзья. Они сказали ему: "По мидовской линии ты когда-нибудь станешь послом или замминистра, но никогда не будешь "красным императором", правителем Поднебесной. А если пойдешь по партийной линии, то перспективы будут безграничные".



Для начала Си Цзиньпина послали в очень бедный уезд Чжэндин недалеко от Пекина секретарем райкома партии. Ну а дальше - руководящие посты в приморских провинциях Фуцзянь (15 лет), Чжэцзян (7 лет) и так далее...



- А какие были самые важные посты, которые он занимал?



- Например, молодой товарищ Си работал в провинции Фуцзянь, которая как раз напротив Тайваня. Он там продвинулся от заместителя мэра города Сямэнь до секретаря парткома и губернатора. Потом была провинция Чжэцзян, тоже большая и богатая, где есть важный город Ханчжоу.



Это были очень крупные провинции с населением 40-50 миллионов человек - по европейским меркам целые страны. И он всюду добивался серьезных успехов. Я думаю, решающий момент был связан с Шанхаем. Там в 2007 году с треском сняли секретаря парткома, который в преддверии знаменитой Шанхайской ЭКСПО 2010 года очень сильно воровал. Нужно было туда послать, как сейчас говорится, кризис-менеджера. Им-то и назначили Си Цзиньпина.



- Говорят, что в Шанхай его пригласили неспроста. Как я понимаю, он уже сформировался тогда как партийный функционер, который боролся с коррупцией.



- Безусловно, вы правы. И во всех уездах, городах и провинциях, которыми он руководил, Си Цзиньпин боролся с коррупцией, причем системно.



- А что значит "системно боролся с коррупцией"?



- Всем известно, что в Китае не так давно коррупционеров расстреливали прямо на стадионах. Но эффективной борьбы с коррупцией не было. Си Цзиньпин никогда не доводил до крайностей, не расстреливал. Он не был кровожадным. И сейчас он некровожадный. Он делал что мог. Но мог он не все, и коррупция цвела в Поднебесной буйным цветом.



Когда Си Цзиньпин пришел к высшей власти в конце 2012 года, он сказал: "Или партия победит коррупцию, или коррупция победит партию". Вскоре он начал борьбу под лозунгом: "При помощи закона управлять государством". Существовавшую много лет без особых успехов Комиссию КПК по проверке дисциплины он превратил в "партийную контрразведку", всесильную спецслужбу с многочисленным штатом, собственными "центрами дознания". Через них за 10 лет прошли 1,4 миллиона партийных работников. Облегчение в обществе наступило.



- Но дело не только в том, что он боролся с коррупцией системно, он системно и экономику выстраивал.



- Всюду, куда приезжал работать, он создавал планы на пять, восемь лет. А уж когда добрался до всего Китая, выдвинул главный и грандиозный план. Он называется "Китайская мечта" ("Китайская мечта о великом возрождении китайской нации"). План рассчитан аж до 2049 года, столетия создания КНР.



"Китайская мечта" разбита на несколько этапов. Первый - до 2021 года, столетия создания Компартии. Он выполнен полностью. Теперь выполняется следующий этап - до 2035 года. Мало у кого есть сомнения, что и он будет выполнен. Его системность в подходах к решению проблем - она очень помогает и в экономике, и в общественной жизни. Поэтому его заметили, конечно, давно. После Шанхая Си Цзиньпина очень сильно отметили, и на XVII съезде КПК в 2007 году сделали заместителем генсека. В течение пяти лет, до 2012 года, он готовился стать высшим руководителем партии, армии и государства.



- Прямо так считался наследником?



- Да, на съезде в списке новых членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК он был назван первым. Вторым - Ли Кэцян, ставший при Си Цзиньпине премьер-министром. Естественно, были разные люди на самом верху, и у них тоже были разные кандидатуры. Но он конкуренцию выиграл за счет своих личных качеств, или, как говорят в Китае, волей Неба.



- Когда товарищ Си пришел к власти, какая была ситуация в экономике Китая?



- Известно, что система "реформ и открытости", симбиоз рыночной и социалистической экономики дали Китаю 40 лет процветания. Этот рывок от нищей, разрушенной "культурной революцией" страны до второй экономики мира был совершен не без помощи Запада. Но в начале XXI века эта модель стала терять свою эффективность. Темпы прироста, которые раньше были больше 10% ВВП в год, стали снижаться.



- Но самое главное другое. Запад с опозданием понял, что они вырастили чудовище, которое готово их самих сожрать...



- И стали проводить политику сдерживания Китая начиная где-то с 2009 года, когда президент Барак Обама прибыл в Пекин и предложил китайцам в качестве "младшего брата" вместе с ними руководить миром. Китайцы отказались. Думаю, уже тогда Си Цзиньпин, как "наследник престола", начал разрабатывать абсолютно новую стратегию развития Китая, которая, конечно, стояла на успехах, достигнутых Дэн Сяопином, но, по существу, подразумевала реформирование, пересмотр этой системы.



- В отличие от Дэн Сяо­пина, Си Цзиньпин с большим уважением относится к России. Когда был сделан выбор его внешнеполитических ориентиров?



- Я думаю, что никакой любви к России у Си Цзиньпина нет. У него есть большая любовь к Китаю. Его разворот в сторону России, который произошел буквально с начала его правления (а все мы помним, что первый зарубежный визит он демонстративно нанес в Москву), объясняется не какими-то воспоминаниями и чувствами, тем более что вспоминать-то, собственно, нечего. Когда-то он прочел несколько книжек наших писателей в сокращенном изложении, но русского языка не знает, в отличие от одного из своих предшественников, генсека Цзян Цзэминя, который работал в Москве на ЗИЛе и пел песни по-русски. Си Цзиньпин повернулся в сторону России, исходя из национальных интересов Китая, как он их увидел.



- Вы имеете в виду план "Китайская мечта"?



- Долгосрочный план "Китайская мечта" исходил из того, что Запад не смирится с "мирным возвышением Китая", будет сдерживать Китай, будет гнобить Китай. Поэтому Китаю нужны партнеры и союзники, тылы нужно обеспечить. И тут, конечно, он обратился в сторону России, которая уже в то время подвергалась жесткому давлению Запада.



Новая политика в отношении Москвы стала частью "Китайской мечты".



На наших глазах записанное в официальных документах "стратегическое партнерство" перерастает в то, что я называю "боевое слаживание" Москвы и Пекина, поскольку на нас и на китайцев почти в равной степени давит Запад. Речь идет, в общем-то, об уничтожении России и Китая как великих держав.



- В чем проявляется отход Си Цзиньпина от курса Дэн Сяопина?



- Дэн Сяопин боролся за долю на мировом рынке ценой эксплуатации своего населения, ценой ущерба окружающей среде. Си Цзиньпин провозгласил курс синьчантай, то есть "новая реальность". Речь идет о том, что акцент надо перенести на внутренний рынок, на улучшение жизни собственного народа. Вот это была его главная экономическая программа и остается ею.



Си Цзиньпин и руководимый им Китай не гонятся сейчас за процентами ВВП, не бьются за доли на рынках. Это все само собой происходит, потому что созданная за последние десятилетия модель развития "социализм с китайской спецификой", то есть объединение рынка и социализма под руководством формулирующей национальную стратегию КПК, оказалась очень мощной и эффективной. Причем самое интересное то, что она была изобретена в Советской России, называлась НЭП, и создавал ее с благословения Владимира Ленина его единомышленник Николай Бухарин. А Дэн Сяопин, который в период успеха НЭПа, в 1926 году, учился в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока, был большим поклонником Бухарина...



- Планы планами, но можно ли увидеть их результаты?



- Си Цзиньпин обещал, что к 2021 году в Китае будет построено сяокан, "общество средней зажиточности". И оно построено! К моменту его прихода к власти в Китае было 99 миллионов нищих, то есть людей, живущих ниже уровня бедности. И он сказал, что мы покончим с этим злом, впервые в истории Китая. На борьбу с нищетой за это время из казны потратили 246 миллиардов долларов. И в 2020 году "архитектор "Китайской мечты" объявил, что с нищетой покончено навсегда.



- Итак, сейчас в Китае нищих нет, а кто есть?



- Около 400 миллионов человек за это время переместились в так называемый средний класс, а 600 миллионов считаются пока что просто бедными. Это люди, которые живут на тысячу юаней в месяц (по нынешнему курсу это где-то 11 400 рублей). Еще есть 8 миллионов долларовых миллионеров и 250 миллиардеров.



Задача следующего периода всеобщего благополучия - сделать Китай страной среднего класса. На последнем, ХХ съезде Компартии Китая Си Цзиньпин выдвинул новую установку - "всеобщее благосостояние". Это подразумевает, с одной стороны, уменьшение бедности, а с другой - сокращение сверхбогатства. Чрезмерного богатства, как они говорят, чрезмерных доходов.



Си Цзиньпин не скрывает, что намерен добиться торжества социализма, хотя и с китайской спецификой. Впереди его ждут годы и годы созидательной деятельности.



В старинном трактате "Да сюэ" ("Великое учение") говорится: "Если в твоем царстве порядок, то умиротворится и вся Поднебесная". Полностью имя Цзиньпин можно перевести как "приближающий умиротворение" или "приближающий справедливость". Недаром наша русская поговорка гласит: "Как корабль назовешь, так он и поплывет".



Для китайцев весьма важны астрологические знаки. Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года, то есть в год Змеи. Согласно Книге прорицаний, появившиеся на свет в этот год "говорят мало, но обладают огромной мудростью, невероятно удачливы в денежных делах, но неохотно дают взаймы, испытывают симпатию к другим людям и всегда готовы помочь, иногда даже слишком усердствуя в этом, поскольку змеи чрезмерно энергичны в своих поступках. Такие люди сомневаются в чужих советах и предпочитают опираться на собственный опыт, они очень целеустремленные и терпеть не могут поражений: если стреляют в тигра, то обязательно должны попасть".



Большое значение в Китае по традиции уделяют месту рождения не столько самого человека, сколько его предков. Си Цзиньпин родился в Пекине, а его отец Си Чжунсюнь родом из уезда Фупин провинции Шэньси. В свою очередь, предки рода Си приехали в Шэньси из провинции Хэнань, из-под города Чжэнчжоу. Они были люди не богатые, но и не бедные, владели кое-какой землей. Но Си Чжунсюнь увлекся революционными идеями, еще в юношестве вступил в КПК и стал профессиональным революционером, долгие годы участвовал в боях с японскими агрессорами и гражданской войне. После образования КНР он вошел в высшие слои руководства, работал в Пекине, где 15 июня 1953 года и появился на свет Си Цзиньпин.



- Китай уничтожил нищету сотен миллионов людей. Что дальше?



- Задача следующего этапа "Китайской мечты" называется "Всеобщее благосостояние" - к 2035 году Китай должен стать страной среднего класса. На повестке - дальнейшее уменьшение уровня бедности и, с другой стороны, сокращение вызывающего богатства.



Долларовых миллиардеров (их насчитали 357) заставляют или, скажем так, убеждают вносить миллиардные пожертвования в благотворительные фонды, бюджеты развития отстающих провинций. Именно так поступили, например, с Джеком Ма, хозяином интернет-гиганта Alibaba Group. Он, конечно, сильно расстроился и, как известно, уехал из Китая.



- Так ведь еще Дэн Сяопин разработал именно для таких людей и таких случаев специальные "убедительные меры". Да и товарищ Си хоть и не сторонник, как вы говорите, экстремальных решений, но довольно-таки весомые, жесткие меры использует.



- Вы знаете, Дэн Сяопин рассматривал коррупцию как неизбежную смазку экономической машины, в которой были соединены социалистические и рыночные механизмы. При нем действительно практиковались публичные расстрелы. Но казнили преимущественно не коррупционеров, а крупных уголовников.



Си Цзиньпин, придя к власти, создал систему постоянной, регулярной борьбы с коррупцией. В Пекине и в провинциях активно работают специальные "комиссии по проверке партийной дисциплины". Это очень мощная спецслужба, настоящая "партийная контрразведка". У нее есть свои следователи, свои дома дознания. Поскольку вся китайская элита - это коммунисты, включая многих миллиардеров, то с ними можно разбираться по партийной линии, что и происходит.



- И как это примерно выглядит?



- Нужного человека приглашают побеседовать в специальное здание. Там ему начинают задавать разные интересные вопросы. Очень часто этот разговор затягивается на пару-тройку месяцев, как было с Джеком Ма. Он три месяца провел в такой вот увлекательной беседе. Его расспрашивали: "А как работает вот эта ваша компания? Правильно ли вы платите налоги? А правильно ли вы платите партийные взносы?"



- Пожалуй, нелегко выдерживать такие долгие расспросы.



- Вот именно! За время правления Си Цзиньпина миллион четыреста тысяч кадровых работников партии прошли через эту систему. Если накапливается некий серьезный компромат на человека, бизнесмена или чиновника, который просто несовместим с законами и правилами КНР, то дело передают в обычную прокуратуру, в суд. Приговор, как правило, выносится именно смертный, но… с отсрочкой на два года. Это значит, что человека не собираются расстреливать, закапывать в землю. Это означает пожизненное заключение с возможностью сокращения срока по тем или иным причинам, ввиду тех или иных вновь открывшихся обстоятельств. Сами понимаете, как может и должен вести себя человек под таким приговором.



Ну вот и в элитах Поднебесной, наконец, страх божий появился. Действительно, страшно. Но это не значит, что в Китае ликвидирована коррупция. Конечно, нет. Но такая политика позволяет улучшить климат в обществе. Потому что люди, даже люди бедные и необразованные, знают и видят, что вот до этих проклятых коррупционеров и неправедных богачей все равно рано или поздно, но доберутся.



- Вы интересно рассказали о Джеке Ма, с которым целых три месяца беседовали. Но имеются ли какие-то результаты беседы, явно выраженные результаты?



- Да, люди, как Ма, в итоге передают государству свои миллиарды. Как говорят китайцы, отдают "чрезмерные доходы".



Кроме того, в рамках наведения социальной справедливости, которая в Китае теперь не пустой звук, резко сократилось число платных школ. Потому что, естественно, туда приходят только богатые дети, а бедные не могут платить за дополнительные занятия для подготовки к экзаменам в вуз. А значит, возникает социальная несправедливость и эти школы надо сократить.



Кроме того, в рамках кампании "Всеобщего благосостояния" ведется борьба с чрезмерными доходами блогеров, телевизионных звезд, инфлюенсеров. То есть таких людей, которые гребут огромные деньжищи, но опять же не платят налоги. Эта кампания еще только разворачивается и наверняка будет нарастать. Думаю, что мы еще узнаем очень много интересного.



- Если вернуться к 70-летию председателя Си, то есть вопрос: насколько стабильна его политика в отношении России?



- Си Цзиньпин, когда вошел в руководство страны в 2007 году в качестве следующего лидера, практически не имел внешнеполитического опыта. За пять лет, когда он был "кандидатом в императоры", ему устроили, естественно, достаточное количество поездок за границу, в том числе в Москву. Но опыта принятия стратегических решений ему все же не хватало.



Поначалу он надеялся сохранить отношения с Америкой, хотя приоритет с самого начала отдавал России. Сейчас Си стал опытным стратегом глобального масштаба. Он выдвинул концепцию создания "Сообщества единой судьбы человечества". То есть впервые после Мао Цзэдуна Китай замахнулся на глобальное видение мира. В рамках этого видения в 2013 году была выдвинута инициатива "Один пояс, один путь". Это и глобальная система инфраструктуры, и китайская модернизация, и так далее.



Россия, конечно, занимает очень важное место в этих стратегических расчетах. Естественно, встает вопрос: как долго продлится наше "стратегическое партнерство" или даже "боевое слаживание"? В марте, когда Си был в Москве, прощаясь с Путиным, он сказал ему, что сейчас мир претерпевает небывалые за 100 лет изменения и мы будем ими управлять. Это замах не на один год или даже десятилетие.



- А мы - это кто? Мы - это китайцы?



- Это он обращался к Путину, значит, имелись в виду две наши страны. И Владимир Путин ответил на это предложение: "Согласен". Так что, понимаете, все в будущем зависит от нас. Если мы будем слабеть и не будем принимать правильные решения - экономические, политические военные, - то, наверное, ничего из равноправного взаимодействия не получится.



- Во всем мире уважают сильных, это понятно…



- Посмотрите, сейчас экономика России в 10 раз меньше экономики Китая. Но Си Цзиньпин не смотрит на Путина сверху вниз, он рассматривает его как абсолютно равного партнера и предлагает ему вместе заниматься управлением миром. Правильно? Значит, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нам никто ведь не мешает тоже становиться сильными. Нам никто не мешает разработать наконец правильную стратегию возрождения, как это сделали китайцы. После нескольких взлетов и падений Поднебесная к 2049 году, когда исполнится сто лет Китайской Народной Республике, собирается стать главной державой мира.



- Мы рассматриваем Си Цзиньпина и вообще Китай в целом с точки зрения российских представлений о жизни и смерти, о том, что такое хорошо, а что такое плохо, даже религиозных каких-то моментов. Однако Китай - это совсем, мне кажется, ментально другая страна. В чем главном он отличается от нас?



- Вы, конечно, правы. Китай - это самостоятельная, другая цивилизация. Она не принадлежит ни к миру ислама, ни к иудейско-христианскому миру. Преобладает конфуцианская этика. Я думаю, что китайцы всегда в первую очередь исходят из своих интересов. На частном уровне: предприниматель исходит из своих интересов, руководитель провинции - из интересов своих земляков и т. д.



Да, у всех наций, у всех цивилизаций свои особенности. Когда мы тридцать лет "лежали под американцами", то почти не обращали внимания на то, что они нами командуют. Редко вслух говорили о том, что у американцев свои особенности, что это такой хамоватый народ, прямолинейный. Это не волновало ни простых людей, ни тем более работавшую на американцев элиту.



Но как только дело дошло до китайцев, все сразу стали говорить, что они какие-то особенные, опасные. Уж не в мягкой ли форме расизма состоит проблема? Вот и в Америке говорят, что холодная война с Китаем будет похлеще, чем с Советским Союзом. Русские все же христиане, а вот китайцы… "желтая угроза"…



Думаю, что нам как нации евразийской, привыкшей к соседству с азиатами, легче, чем мнящим себя белой расой американцам. Сейчас наши люди начинают интересоваться Китаем. Детей определяют изучать китайский язык. Начинают читать "Беседы и суждения" Конфуция, "Искусство войны" Сунь-цзы.



Честно говоря, изучение классических произведений, для того чтобы общаться с бизнесменами, - это просто потеря времени. Современные деловые китайцы имеют мало общего с этим пластом своей культуры. Эта традиция была прервана в первую очередь во времена "культурной революции" (1966-1976), когда боролись с Конфуцием, с мудрыми книгами, с тысячелетней культурой, с традиционным китайским мировоззрением.



- Очень эффективно боролись…



- Целое поколение моих сверстников, которое выросло в годы "культурной революции", оно очень невежественное. Я знаю о китайской культуре больше, чем они. А вот следующее китайское поколение занималось обогащением.



Но так или иначе сорок лет люди делали деньги любыми средствами, и они всегда ставили и ставят на первое место корысть, свой интерес на всех уровнях. Почему столько нареканий против китайцев-бизнесменов? Потому что им еще Дэн Сяопином было сказано: "Обогащайтесь". Кроме того, они справедливо считают, что их собственное обогащение отвечает интересам своей страны.



- Они как бы выполняют священный долг?



- Конечно! Будешь сильный ты - будет сильная твоя компания, будет сильный Китай. Добившись благодаря такой логике неоспоримых успехов, они уже начинают говорить всем, как надо жить.После ХХ съезда Компартии Китая (2022 г.) Си Цзиньпин сказал, что "социализм с китайской спецификой" - это не просто эффективная китайская модель, а годится для всего мира. Это новая ступень, новая модель человеческого развития, как феодализм, капитализм, социализм. Естественно, что она должна применяться с учетом специфики отдельных стран. Но в принципе это, мол, наш китайский вклад в мировое развитие. Вот вам отношение к миру. Разделите наш успех! Источник - zavtra.ru

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