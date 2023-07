Уимблдон-23. Рублик скушал Бублика

15:02 09.07.2023

Александр Бублик под бурные овации покинул Уимблдон



Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в упорной борьбе потерпел поражение в 1/8 финала Уимблдона от россиянина Андрея Рублева, сообщает Zakon.kz.

Встреча между Александром Бубликом (26-й в рейтинге АТР) и Андреем Рублевым (7-й в рейтинге АТР) прошла на Центральном корте Открытого чемпионата Великобритании. Драматичный матч оправдал все ожидания зрителей, чему подтверждение счет – 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу Рублева. Пятисетовый "триллер" длился 3 часа 17 минут. На счету нашего теннисиста – 39 подач навылет, 14 двойных ошибок, также Бублик не смог реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов. Седьмая ракетка мира по ходу матча выполнил 20 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и допустил всего две двойные ошибки.



"That is one of the great shots we've seen here in YEARS!"@AndreyRublev97, take a bow! 😱#Wimbledon pic.twitter.com/uEHcbcf1k8



- Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

Российский теннисист впервые в карьере пробился в четвертьфинал травяного "Большого шлема". За выход в полуфинал Рублев поспорит с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 17) – Новак Джокович (Сербия, 2).



Российский теннисист впервые в карьере вышел в четвертьфинал травяного Большого шлема

Фото: wimbledon.com



Стоит отметить, этот матч в качестве линейного судьи обслуживала казахстанский арбитр Меруерт Каукеева.



Пахита Амири