В Узбекистане выборы президента оказались безальтернативными. Кто бы мог подумать.., - В.Панфилова

18:50 09.07.2023

На очереди – досрочная смена депутатов верхней и нижней палат парламента

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



На выборах в Узбекистане проголосовали более 60% избирателей.

В Узбекистане 9 июля прошли досрочные президентские выборы. Фаворит гонки – действующий глава государства Шавкат Мирзиеев. Окончательные итоги голосования объявят в ближайшие дни. Избиратели поддерживают курс и пакет реформ, заявленные и реализуемые президентом. Следующим шагом может стать объявление досрочных выборов в парламент, которые завершат политический цикл конституционной реформы.



О досрочных президентских выборах в Узбекистане было объявлено после конституционного референдума 30 апреля. Как отметил президент Шавкат Мирзиеев, новая Конституция ставит новые политические, социальные и экономические задачи, решение которых нельзя откладывать. Поэтому выборы решили провести на 3,5 года раньше срока.



Голосование стартовало в 8 часов утра местного времени, открылись 10 784 избирательных участка. А завершилось голосование в 20 часов. Прогнозировалась явка до 90%. Для местных и иностранных журналистов создан пресс-центр, где каждый час проводится брифинг, на котором представители ЦИК, МВД и Верховного суда отчитываются о ходе голосования. Значительных нарушений не зафиксировано.



Как сказал председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, на должность президента претендовали 58 человек. Но зарегистрировано было четыре кандидата. Действующий президент выдвинулся от пропрезидентской Либерально-демократической партии. Остальные кандидаты – также выдвиженцы от политических партий, но широкой публике они менее известны. В Узбекистане зарегистрировано пять партий, одна из которых "Миллий Тикланиш" не стала выдвигать кандидата и поддержала действующего президента. В ходе предвыборной кампании соперники Мирзиеева отказались от личного участия в теледебатах, прислав своих представителей. Поэтому удивляться, что за них избиратели практически не голосовали, нет оснований.



Шавкат Мирзиеев активно ездил по стране, рассказывая о задачах на ближайшие годы в сфере образования, социальном обеспечении, экономике, защите окружающей среды, верховенстве закона и построении "нового Узбекистана – безопасного и мирного государства". Избиратели, с которыми удалось пообщаться "НГ", говорили, что "голосуют за свое будущее", которое связывают с деятельностью президента Мирзиеева. Он, в частности, пообещал уделить большое внимание образованию. На эти цели будет израсходован 1 млрд долл. в ближайшие семь лет. К 2030 году планируется удвоить ВВП до 160 млрд долл., обеспечить все населенные пункты чистой питьевой водой, построить дополнительно 1 млн квартир и реформировать систему трудовой миграции. В сфере медицины планируется обеспечить гражданам медпакет на лечение 10 распространенных заболеваний. Предполагается, что ежегодное финансирование здравоохранения будет доведено до 6 млрд долл. Президент рассказал, что с зарубежными партнерами запускаются крупные проекты общей стоимостью 115 млрд долл. В результате к 2030 году в стране производство меди увеличится в 3,5 раза, до 500 тыс. т, золота – в 1,5 раза, до 155 т, серебра – в 3 раза, до 500 т, урана – в 3 раза, до 10 тыс. т. Планируется довести ежегодное производство автомобилей до 1 млн, в том числе 300 тыс. электромобилей.



Большое внимание уделено экологии. Уровень озеленения достигнет 30%. Будет запрет на строительство без зеленой зоны и парковок. Площадь лесов вырастет с 1,6 млн га до 2,3 млн га. При назначении нового регионального хокима будет проводиться экологический аудит. Доля возобновляемых источников энергии вырастет с 14 до 40%. Общественный транспорт переведут на газ и электричество.



Узбекский и российский ученый, академик, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН Наби Зиядуллаев назвал решение о проведении досрочных выборов правильным. "У Мирзиеева сильная и хорошо продуманная программа, которую нужно реализовывать. По сравнению с предшествующим периодом результаты работы его команды колоссальные. Проводимые реформы объективно модернизируют Узбекистан. Это видно по темпам строительства новых предприятий, а также по постепенному повышению уровня жизни населения. Президент активно действует не только внутри страны, но и на международной арене, каждый день выступая с новыми инициативами в различных областях, которые имеют место быть и будут развиваться. А без поддержки общества сделать это будет трудно", – сказал "НГ" Зиядуллаев.



Напомним, на предыдущих выборах Шавкат Мирзиеев получил 80,1% голосов. Важно то, какой процент он получит по итогам нынешнего голосования. По словам академика, президент часто посещает регионы страны, взаимодействует с населением и решает вопросы, которые могли бы быть решены другими чиновниками. Людям нравится его рабочий стиль, особенно то, что он говорит о свободе, правах человека и демократии.



Но есть и минусы, считает ученый. Мирзиеев, по сути, единственный лидер в стране. "В общем, можно сделать вывод, что политика Мирзиеева является успешной, особенно по сравнению с другими регионами, включая Казахстан. В приоритете внешней политики Узбекистана – развитие отношений со странами Центральной Азии. Выдержанная политика как с Китаем и Россией, так и с теми странами, с которыми Москва находится в конфликте – с Украиной, Прибалтикой, США и ЕС", – подчеркнул Зиядуллаев.



Что касается политической реформы, то она, по мнению наблюдателей, пробуксовывает. В республике нет оппозиции, а значит, нет политической борьбы, нет политических лидеров, которые могли бы взять на себя ответственность настоящей конкуренции с первым лицом государства.



По мнению одного из наблюдателей, руководителя политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгара Велизаде, президентские выборы определят политическую конфигурацию внутри страны и станут основой для формирования новой политической организации узбекского общества в следующие годы. "После них можно ожидать изменения политической обстановки, которое будет проходить более динамично в соответствии с обновленной Конституцией. В конечном итоге все направлено на консолидацию политических сил внутри страны для решения насущных задач, стоящих перед Узбекистаном на фоне внешних турбулентностей в Центральной Азии и в мире в целом. Узбекские власти стремятся выглядеть консолидированными и без внутренних противоречий, готовыми действовать в интересах долгосрочной политической стабильности в стране", – сказал "НГ" Велизаде.



По его мнению, власти Узбекистана – с учетом происходящих событий в мире: международной нестабильности, противостояния между Западом и Россией, конфликта в Украине и сложившейся ситуации между Китаем и странами Запада – оказывают влияние на всю Центральную Азию. Соперничество мировых силовых центров за влияние в этом регионе серьезно влияет на внутреннюю динамику. Поэтому узбекские власти были вынуждены активизировать или завершить реформы, начатые президентом Мирзиеевым после его прихода к власти в 2016 году. В этом году уже состоялся референдум, объявлены досрочные выборы, и, возможно, парламентские выборы, запланированные на 2024 год, также пройдут раньше.



Кстати, согласно законодательству, в день выборов запрещается оглашать или публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов и иные исследования, связанные с выборами в соцсетях и интернете.