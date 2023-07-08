 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ему хоть плюй в глаза, все - ... Лавров продолжает постыдные переговоры с турками по "зерновой сделке"
18:58 09.07.2023

Глава МИД Турции и Лавров обсудили зерновую сделку

9 июля 2023, Валентина Григоренко
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг "зерновой сделки" и последние события на Украине, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении говорится, что глава МИД Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Отмечается, что они обсуждали последние события на Украине и ситуацию со стамбульской "зерновой сделкой", передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что переговоры Анкары и Москвы по вопросу продления "зерновой сделки" могут состояться до 18 июля, когда истекает нынешний срок ее действия.

30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доводов для продления зерновой сделки нет. Если она будет прекращена, то Россия за свой счет обеспечит поставки зерна в беднейшие страны.

Источник - взгляд
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