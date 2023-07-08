Украина атаковала британскими крылатыми ракетами Storm Shadow (или баллистическими "Гром-2"?) Смоленскую АЭС и Крымский мост

20:24 09.07.2023 Украинские войска попытались атаковать Десногорскую атомную электростанцию в Смоленской области. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Кроме того стало известно, что ВСУ попытались нанести удар по военному аэродрому в Калужской области.



Предположительно, украинские войска попытались атаковать оба объекта британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Фрагменты этих ракет были обнаружены на месте падения. Оба снаряда сбила российская система ПВО в небе над Брянской областью, никто не пострадал, передает РИА "Новости".



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"Гром-2" грянул уже над Крымским мостом, а Генштаб пока и не крестится

Предотвратить превращение Черного и Азовского морей в "проходные дворы" для украинских ракет могут МиГ-31. Но их нет в Крыму

Сергей Ищенко

Все-таки поразительно выстроена информационная работа в нашем Министерстве обороны! Казалось бы, кому как не военному ведомству первым сообщать о важнейших событиях в зоне проведения спецоперации и ее окрестностях? Но нет. Новости оттуда слишком часто нам первыми рассказывают вовсе не военные, в результате порождая неясности и кривотолки.



В очередной раз так случилось в воскресенье, 9 июля. Около полудня в Telegram главы Крыма Сергея Аксенова появилось такое сообщение: "В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет". Из Симферополя тут же сообщили, что по Крымскому мосту, который почти наверняка и был объектом удара, перекрыто автомобильное движение в обе стороны. Впрочем, через час-другой его открыли. Но у тех, кто пристально следил за эти событиями, точно осталось множество вопросов.



Как, откуда и что именно прилетело? Если со стороны занятой пока противником Одессы, как уже бывало, - стало быть, в воздушное пространство Тавриды вражеская ракета вошла где-то в районе Евпатории. А затем безнаказанно пронизала почти все небо над Крымом насквозь, с северо-западного направления и едва ли не до Кубани. Прямо над головами дивизионов 31-й дивизии ПВО, прикрывающей небо над полуостровом. И над самолетными стоянками истребителей 27-й смешанной авиационной дивизии ВКС РФ, выполняющей те же задачи.



Ракета, впрочем, могла быть направлена к Керчи и со стороны Азовского моря. Предположим, из района Запорожья. Но тогда она по пути к Крымскому мосту неизбежно обязана была одолеть не только особо плотную систему противовоздушной обороны над линией боевого соприкосновения где-то на мелитопольском направлении, но и промчаться почти над всей Запорожской областью до самого побережья. А потом еще немалую часть маршрута проделать уже над азовскими волнами.



Если взглянуть на карту - нет в природе иных вариантов. Но если одиночная крылатая (как утверждает Аксенов) ракета сумела почти долететь до цели, оставив позади сотни километров, то кто и почему ее пропустил так далеко в наш тыл?



Ничего такого из сообщения губернатора узнать было невозможно. Что и понятно: самая полная информация сходится в штабах военных. Но поделиться с нами ею, как уже сказано, в Минобороны не спешат. Остается докапываться самим.



Прежде всего, попробуем догадаться: чем враг на этот раз попытался ударить по Крымскому мосту? Если ракета действительно была крылатой, то, на мой взгляд, вариант единственный - высокоточная франко-британская Storm Shadow (в переводе - "Штормовая тень").



Первая партия такого оружия Киеву была передана в мае 2023 года. А уже 22 июня, точнехонько в 82-ю годовщину вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, первые четыре "Штормовые тени" обрушились на Чонгарский мост на въезде в Крым с материка. В бетонном полотне моста возникли внушительные сквозные пробоины. Движение по магистрали было надолго прекращено из-за ремонта.



Мог этот боевой успех ВСУ вдохновить украинских генералов на подобную операцию уже на Крымском мосту, до которого от тех пробоин свыше 200 километров? Несомненно, мог. Поскольку для Киева нет сегодня заманчивей цели, чем мост над Керченским проливом, по которому в значительной мере идет снабжение нашей сражающейся группировки на Украине. Но, если подумать, то вряд ли и в воскресенье противник снова задействовал те же Storm Shadow.



Дело в том, что эти ракеты относятся к классу "воздух-поверхность". То есть стартуют исключительно с самолетов. Применительно к Украине вариантов носителей два: фронтовой бомбардировщик Су-24М или многофункциональный истребитель МиГ-29. Первый для нанесения удара предпочтительней, поскольку способен поднять в воздух сразу две почти полуторатонных ракеты. Куда более легкий Миг-29 и одну-то осиливает с трудом.



Но и тому, и другому, чтобы запустить Storm Shadow к Керчи даже на предельную дальность (до 250 километров), при существующей конфигурации линии фронта в точке старта надо оказаться буквально над русскими окопами. А это сегодня для украинских літаків, как убеждает практика, слишком чревато…



Иными словами: если бить "Штормовыми тенями" по Чонгарскому мосту, то для ВСУ это возможно проделывать и из немалого отдаления от передовой. Но с Керчью такой вариант не прокатит. Слишком удаленная цель. Таим образом, предположения относительно Storm Shadow придется отбросить как несостоятельные. Тогда что это было?



Полагаю: почти наверняка в воскресенье под Керчью была сбита не крылатая, а баллистическая ракета собственно украинского оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Аналога нашего "Искандера". Предельная дальность ее полета, как утверждают, порядка 500 километров, почти вдвое больше, чем у "британки".



Это тем более вероятно потому, что предыдущий подобный удар именно "Громом-2" украинцы нанесли относительно недавно (8 апреля 2023 года) по соседней с Керчью Феодосии.



Тогда напомню, эта баллистическая ракета оказалась сбита на подлете к городу российской зенитно-ракетной системой С-400 "Триумф". А обломки, хоть и упали на жилую застройку, но лишь в пригородном Кировском районе. К тому же - никому не причинив вреда. Истинной целью удара, насколько можно судить, была феодосийская космическая станция слежения, четыре огромных белых шарообразных антенны, величиной с девятиэтажный дом каждая, высятся в горах города-курорта.



В тот раз стрельба, по некоторым сведениям, велась с украинского военного полигона Алибей под Одессой. Маршевый участок над Черным морем ракета преодолела на высоте порядка 15 километров. И лишь затем, преодолев в общей сложности почти 460 километров и приступив к пикированию, она была сбита.



Таким образом, над Феодосией наш С-400, увы, как и на этот раз над Керчью, настиг оружие врага лишь на конечном участке его траектории. Что не может не тревожить, как минимум, по двум причинам.



Первая: оба раза речь идет об одиночных ударах баллистическими ракетами по важнейшим для России крымским объектам. Однако что будет, если украинцам с почти безбрежной технической и финансовой помощью их союзников удастся когда-нибудь накопить ударные средства для массированного группового нападения по тем же направлениям? Справится ли российская система ПВО? Потому что если сквозь нее, как нас уверяют в Москве, и муха без спроса не пролетит, то каким же образом уже во второй раз украинские ракеты почти достигали целей, до которых не одна сотня километров?



Правда, накапливать столь современные средства воздушного нападения Киеву почти невозможно. Потому что ОТРК "Гром-2" украинцы примерно с 1994 г. пытались производить, главным образом, в Днепропетровске на базе созданного еще во времена СССР КБ "Южное" и в Павлодаре на стоящем там огромном химическом заводе.



Только тогда "Гром-2" назывался "Борисфеном". И предназначался для замены устаревавших еще в те годы тактических баллистических ракет "Точка-У", что достались украинцам от Советского Союза. Оба предприятия за время проведения СВО мы уже неоднократно ровняли с землей. Поэтому продолжать столь высокотехнологичные работы на них, наверняка, невозможно.



Однако вы вправе возразить: но ведь каким-то образом хотя бы единичные ракеты для "Гром-2", как показывает опыт Керчи и Феодосии, Киев все же продолжает выпускать? Где? С чьей помощью? Если сам чуть не 30 лет без особого эффекта бился над проблемами создания собственного ОТРК, как башкой о бетонную стенку?



На мой взгляд, вариант единственный: это американцы после начала нашей спецоперации в глубочайшей тайне принялись делиться с Киевом своими самыми сокровенными ракетными технологиями. И помогли из Днепропетровска и Павлограда производство "Грома-2" и работающие над ним инженерные и конструкторские коллективы переместить за границы Украины. К примеру - в соседнюю Польшу.



О значительном участии западных специалистов в процессе конструирования, похоже, свидетельствует факт, который приводит известный белорусский военный эксперт Александр Алесин. По его данным, на украинском ОТРК "Гром-2" применена даже более передовая элементная база и технология изготовления твердотопливных ракетных двигателей (ТТРД), чем на российском "Искандере".



"Его („Грома-2" - „СП") ТТРД выполнен по технологии „кокон", путем намотки из композитной нитки. Между тем, даже на ракетах самого современного российского ОТРК „Искандер-М" корпус двигателя выполнен из высоколегированной стали", - утверждает Алесин.



Могли украинцы без сторонней помощи самостоятельно поставить такое на поток? Сомнительно. Зато бесспорно другое. Если ракеты для "Грома-2" делают на территории Польши, помешать этому процессу мы пока просто бессильны. Стало быть, надо готовить российскую ПВО к тому, что удары этим оружием по нам в ближайшей перспективе могут стать массированными. Прежде всего - по Крыму.



И второе: можно предположить, что сам ОТРК "Гром-2" с учетом явной заинтересованности в нем США в процессе производства будет быстро совершенствоваться. Пока сами же американцы видят в нем явные недостатки, которые, вероятно, ни одной из уже состоявшихся атак по Керчи и Феодосии не позволили завершиться успехом.



Вот что недавно писал на эту тему штатовский специализированный сайт Military Watch Magazine: безусловно перспективная украинская ракетная система "совершенно лишена особенностей, которые характерны для ее зарубежных аналогов наподобие того же российского „Искандера" и северокорейского КН-23. Речь идет о полубаллистических отлогих траекториях с низким апогеем и о возможности обширных маневров в полете. Впервые такие возможности были реализованы в баллистической ракете ОТР-23 „Ока" советской эпохи. Они значительно усложняют перехват ракетных ударов. Неспособность Украины разработать аналогичные функции для своего собственного класса баллистических ракет сделала их уязвимыми для современной российской противовоздушной обороны".



И это, безусловно, справедливо. Пока "Грому-2" противостоять значительно проще, чем нашему "Искандеру", ракеты которого давно стали настоящим бедствием для Киева. Но что будет, если союзники Украины продолжат, вопреки своим международным обязательствам, внедрять в оперативно-тактическую "надежду" ВСУ свои ракетные технологии? Ничего хорошего для России. К этому необходимо готовиться уже сегодня. Как?



Уже приходилось писать: странно, что на аэродромы Тавриды Генштаб ВС РФ до сих пор не передислоцировал из глубинных районов страны ни единой эскадрильи истребителей-перехватчиков типа МиГ-31.



С 2020 г. в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в программу подготовки их экипажей включены новые упражнения по перехвату мишеней-имитаторов баллистических ракет. Для чего?



Поясняет бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко: "МиГ-31 могут действовать на больших высотах. Поэтому они способны эффективно бороться с баллистическими ракетами. Сегодня для авиации постоянно разрабатываются новые, более совершенные типы боеприпасов. Соответственно, обновляется программа подготовки летного состава и применения самолетов".



Каждая пара МиГ-31 способна наглухо закрыть для врага воздушное пространство протяженностью в 300 километров по фронту. Поэтому, часами патрулируя на Черным морем, такая пара не даст Киеву превратить крымское небо в проходной двор для его только что вылупившихся "Громов-2".



Наверное, специалисты могут предложить и иные способы противодействия новой угрозе. Но с МиГами-то вопрос можно решить именно что мигом. Отдал приказ и все! Аэродромов в Крыму для них достаточно уже сегодня. Ничего переоборудовать не нужно.



Что же мы медлим?



https://svpressa.ru/war21/article/379364/ Источник - РИАН

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