Стал мягким. ВС РФ уничтожили на Украине первый польский танк PT-91 Twardy

22:02 09.07.2023

ВС РФ уничтожили на запорожском направлении один из переданных Киеву польских танков Twardy



В зоне специальной военной операции на территории Украины российские войска смогли уничтожить на запорожском направлении один из переданных Киеву польских танков PT-91 Twardy. Видео с уничтожением иностранной техники опубликовал Telegram-канал "Архангел спецназа Z".



На кадрах можно увидеть, что во время попадания снаряда по танку, он начинает сильно воспламеняться и поднимается густой дым. По информации канала, видео было снято на запорожском направлении.



Также стоит отметить, что некоторые российские Telegram-каналы ранее сообщали, что польские танки были замечены на передовых позициях. Предположительно, их могли перекинуть туда после просьб Германии и Великобритании не направлять на эти позиции Leopard и Challenger.



Евгений Акопян

Авторы: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН