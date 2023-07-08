РосГоспиар работает по пескодрищенски: полный разброд и бред, - МК

00:02 10.07.2023

В возвращении на Украину боевиков из Турции Кремль разглядел позитив

Разброд и шатания в новостях недели



Пару недель назад стало вдруг модно рассуждать о том, как всякие разные события, напрямую с фронтом не связанные, влияют на фронт, на моральный дух бойцов. Собственно, вывод был один, и совершенно очевидный: разброд и шатания – это плохо. На прошедшей неделе можно было подумать и над тем, среди кого происходят разброд и шатания.



Неожиданно оказалось, что у Евгения Пригожина есть особняк. Отдельные государственные телеканалы показывали: вот слитки золота, вот оружие, вот денег мешок и даже парики и паспорта на чужое имя. Заклеймили, как положено. Потом оказалось, что все найденное вернули владельцу как законно приобретенное. Но это неинтересная часть истории. Так же, как и то, что Пригожин – не госслужащий, а бизнесмен, и особняк, да хоть два или три, может иметь.



На 500-й день конфликта Зеленский опубликовал видео с острова Змеиный. Этот остров практически ключ для портов Украины к Черному морю, который русские солдаты красиво взяли и удерживали. Пока год назад не оказалось, что кому-то очень нужно возить по морю зерно. России в обмен на это был обещан беспрепятственный экспорт удобрений, но он так и не заработал.



Видео вышло, когда Зеленский был в Турции. Оттуда он вернулся не один, а с нацистами из запрещенного и признанного террористическим в России "Азова". С теми самыми, которые сидели в "Азовстали". Ну, помните, как там развивалась ситуация? Как смеялись над словосочетанием "процедура экстракшн"? Как потом говорили, что уж главари "Азова" обмену точно не подлежат, что их будут судить. Как потом их обменяли (в общей сложности более 200 украинских пленных на 55 российских пленных плюс олигарх Медведчук). Как затем говорили, вот посидят они в Турции до конца конфликта, а потом уже видно будет. Ну, и? Посидели? Как такие новости скажутся на фронте? Где искать предательство?



Хорошо, что раньше нам по телевизору объяснили, что предатель – Пригожин. А то бы терялись в догадках. Хорошо, что сейчас Дмитрий Песков объяснил: "Решение выдать главарей "Азова" Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении". Видите, позитив какой. У них все плохо, вот и нарушают договоренности. "Условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона. Нас никто не ставил в известность об этом", - пояснил Песков. Интересно: почему же они посчитали такое поведение возможным? Ответа придется подождать до 17 июля, когда будет решен вопрос о судьбе зерновой сделки.



Ах, да, чтобы никто не сомневался, что работа с "пятой колонной" идет, на неделе начали прищучивать финансистов ВСУ. То водочных магнатов, то производителей шоколадных батончиков, то какой-то сервис e-mail-рассылки. Полтора года в России работали, деньги спокойно переводили. Теперь вот время пришло ответить. А, еще и на музыкальных порталах наконец-то правила модерации ввели, "для выявления контента на чувствительные темы, которые могут вызвать дискомфорт у слушателей". Теперь песни на площадке будут отмечены возрастными марками, а некоторые станут исключаться из рекомендаций или даже удаляться. Тут, правда, тоже надо подождать и посмотреть, в какую сторону стрелочка повернется. А то ведь колокольчики тихонечко позвякивать начали: в Питере в патриотической книжной лавке полиция пыталась запретить проводить встречу с Игорем Стрелковым, посвященную мятежу Пригожина.



В преддверии саммита НАТО Байден ищет способы не пустить Украину в альянс



Интересная тема получилась и с мостами. Замминистра обороны Украины Маляр призналась, что теракт на Крымском мосту – их рук дело. А в воскресенье в Керчи наши сбили украинскую крылатую ракету – то есть теперь Украина не стесняясь пытается бить по мосту. Зачем? Маляр объясняет: чтобы нарушить логистику снабжения российских войск. Никто не помнит, кто тут у нас объяснял, что по украинским мостам бить бесполезно?



И уж не знаю, насколько это кстати, но где Суровикин?



Дмитрий Попов