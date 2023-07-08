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Амеры уверяют, что завалили в Сирии очередного эмира ДАИШ Усаму аль-Мухаджира
00:19 10.07.2023

Американцы сообщили о ликвидации ударом беспилотника лидера ИГИЛ
В Сирии убит вождь запрещенного Исламского государства Усама аль-Мухаджир

США заявляют, что уничтожили в Сирии лидера "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации) Усаму аль-Мухаджира. В заявлении американских военных утверждается, что якобы удар был нанесен теми же беспилотниками, которые ранее подвергались воздействию российской авиации (как уверяют в Соединенных Штатах).

В Сирии убит вождь запрещенного Исламского государства Усама аль-Мухаджир

Американские военные заявили в воскресенье, что нанесли удар, в результате которого погиб Усама аль-Мухаджир, лидер "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) на востоке Сирии.

"Удар в пятницу был нанесен теми же беспилотниками MQ-9, которые ранее в тот же день подверглись преследованию со стороны российской авиации в ходе инцидента, длившегося почти два часа", - говорится в заявлении Центрального командования США.

Как пишет The Guardian, пока не вполне ясно, каким образом американские военные получили подтверждение, что убитый был именно Усамой аль-Мухаджиром. Центральное командование США не сообщило больше никаких подробностей о нем.

В заявлении американских военных говорилось, что нет никаких указаний на то, что в результате удара погибли какие-либо гражданские лица. Военные оценивали сообщения о том, что, возможно, был ранен гражданский, отмечает The Guardian.

"Мы ясно дали понять, что по-прежнему привержены разгрому ИГИЛ во всем регионе", - говорится в заявлении генерала Эрика Куриллы, главы Центральным командованием США.

Вашингтон активизировал рейды и операции против предполагаемых боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация) в Сирии, убивая и арестовывая лидеров, которые нашли убежище в районах, находящихся под контролем поддерживаемых Турцией исламистских боевиков, после того как группировка потеряла свою последнюю территорию в Сирии в 2019 году.

Международная контртеррористическая кампания, в результате которой был убит бывший лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади, объявивший в свое время самого себя "халифом всех мусульман", с тех пор нацелилась на выживших лидеров, многие из которых, как полагают, планировали теракты за рубежом. За последние годы был нейтрализован ряд главарей ИГИЛ, но после смерти Абу Бакра аль-Багдади эти не факты не вызывали большого резонанса в СМИ - во многом это связано ч потерей джихадистской группировкой былого могущества.

Военное командование США заявляет, что ИГ остается серьезной угрозой в регионе, хотя возможности транснациональной террористической сети оказались снижены, а способность восстанавливать свою сеть ослаблена.

В ОЗХО заявили, что все заявленные запасы химоружия в мире уничтожены

На пике своего могущества в 2014 году ИГ контролировало треть Ирака и Сирии. Несмотря на то, что она понесла в обеих этих странах серьезные поражения, ее боевики продолжают совершать нападения и по-прежнему представляют немалую опасность.

Ранее ВВС США опубликовали видеозапись, на которой, если верить их словам, был зафиксирован инцидент между американскими беспилотниками и российскими истребителями в среду, что вынудило MQ-9 Reapers предпринять действия по уклонению, отмечает The Guardian.

В своем заявлении Центральное командование ВВС США обрушилось с нападками в адрес российских военно-воздушных сил, действующих в Сирии.

Генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, командующий Девятыми воздушными силами на Ближнем Востоке, утверждал, что один из российских пилотов вывел свой самолет перед беспилотником и включил форсаж СУ-35, что снизило способность оператора беспилотника безопасно управлять самолетом.

Адмирал Олег Гуринов, глава Российского центра по примирению в Сирии, сообщил, что российские и сирийские военные начали шестидневные совместные учения, которые должны были завершиться в понедельник.

В комментариях сирийских государственных СМИ российский представитель заявил, что Москва обеспокоена полетами беспилотников возглавляемой США коалиции над северной Сирией, назвав их "систематическими нарушениями протоколов", призванными избежать столкновений между двумя вооруженными силами.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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