Эрдогану надоело быть посредником. Ему летать охота.., - НГ

00:58 10.07.2023

Турция меняет подход к украино-российскому конфликту



Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган, а также их министры промышленности заключили меморандум о сотрудничестве двух стран.

Визит Владимира Зеленского в Турцию, сам по себе неожиданный, дал весьма удививший многих наблюдателей результат. Украинскому президенту не только передали пятерых командиров признанного в РФ террористической организацией батальона "Азов". Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Зеленский подписали меморандум о сотрудничестве, в том числе в военной сфере. Никаких объяснений своим действиям официальная Анкара не дала. Если случившееся – не свидетельство резкой смены внешнеполитического курса Турции, значит, так Эрдоган отреагировал на два события: саммит НАТО и решение России не продлевать зерновую сделку.



Не слишком долго, в течение двух часов, в ночь с 7 на 8 июля два президента вели переговоры в особняке Вахдеттин в Стамбуле. И уже на следующий день пятеро азовцев оказались во Львове.



Их туда привез Зеленский на своем самолете, устроив им торжественную встречу. Напомним, что командиры батальона оказались в Турции в сентябре 2022 года. Тогда произошел обмен: Киеву были переданы 215 азовцев, взятых при штурме Мариуполя, Москва получила 55 человек, в том числе политика Виктора Медведчука. Было заявлено, что пять командиров "Азова" под гарантии Эрдогана останутся в Турции до конца боевых действий.



Таким образом, имеет место прямое грубое нарушение договоренностей как украинской, так и турецкой стороной. Это и отметил в своем заявлении пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обратив также внимание на то, что Россию никто не поставил в известность о выдаче азовцев Украине. Он связал данное решение Эрдогана с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе, давлением, которое оказывалось на Турцию извне, и желанием турецких властей продемонстрировать солидарность с Североатлантическим альянсом. О каких-либо ответных мерах со стороны России Песков не заявил, ограничившись лишь словами о том, что "такое нарушение действующих договоренностей никого не красит".



На фоне возвращения азовцев на второй план ушли прочие обстоятельства визита Зеленского, которые весьма любопытны. Украинский президент и его турецкий коллега дали совместную пресс-конференцию. В своей речи Эрдоган назвал Зеленского "дорогим другом" и много говорил об усилении украино-турецкой дружбы. Он упомянул "украинский народ", который "отважно защищает независимость и территориальную целостность страны". Конечно, Эрдоган говорил, как всегда, о миротворческих усилиях Турции, ее стремлении положить конец конфликту путем переговоров. Однако он сказал и следующее: "От аннексии Крыма, которая противоречит международному праву, до сегодняшнего дня мы заявляем на всех платформах про нашу поддержку территориальной целостности и независимости Украины. И мы на практике доказали свою солидарность с Украиной, давая ей помощь в политической, экономической, гуманитарной и технической сферах".



Собственно, с напоминания о том, что две страны сотрудничают в технической, а точнее, военно-технической сфере, пресс-конференция и началась. Там был торжественно подписан меморандум о взаимопонимании в стратегических отраслях промышленности. От Киева свою подпись под документом поставил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камынин, от Анкары – министр промышленности и торговли Мехмет Фатих Каджир. Меморандум, помимо всего прочего, предусматривает сотрудничество двух стран в области производства беспилотных летающих аппаратов (БПЛА). Еще 25 июня генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил о том, что его компания получила лицензию на производство своих боевых беспилотников в Украине. Правда, заявлялось, что завод по производству "Байрактаров" будет открыт в Киевской области только в 2025 году. Однако у меморандума, вероятно, имеется и секретная часть.



Во всяком случае, после встречи Зеленского и Эрдогана замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил о том, что в Украину из Турции, оказывается, скоро поступят самоходные артиллерийские установки Т-155 Firtina. В каком количестве и когда именно – украинский военный уточнять не стал. Если Громов не выдал желаемое за действительное, получается, в политике Турции в отношении российско-украинского конфликта произошла качественная перемена. Ранее Анкара поставляла Украине боеприпасы, те же "Байрактары", средства индивидуальной защиты, но не столь серьезную военную технику. Кстати, Т-155 Firtina – это турецкая модификация южнокорейской самоходной установки K9 Thunder, которую сама Южная Корея поставлять Киеву отказалась.



Наконец, Эрдоган поддержал евро-антлантические устремления Украины. По его словам, членства в НАТО эта страна "безусловно, заслуживает". Эрдоган не сказал, какие практические шаги в этом направлении он готов или не готов сделать.



В НАТО, как известно, сейчас идет дискуссия, надо ли давать Украине конкретные обязательства по срокам вступления в альянс. Судя по заявлениям официальных лиц, в НАТО возобладала точка зрения, что это делать рано. Противоположного мнения придерживается меньшинство – по существу, только страны Прибалтики и Польша. На саммите НАТО в Вильнюсе, который будет 11–12 июля, Украина, как ожидается, получит лишь некие гарантии безопасности, а не "дорожную карту" присоединения к альянсу.



Другой важный вопрос, который будет обсуждаться в литовской столице, касается Швеции. В четверг переговоры о снятии турецкого вето на присоединение этой страны к НАТО, к неудовольствию США, зашли в тупик (см. "НГ" от 06.07.23). Показательно, что визит Зеленского турецкие власти анонсировали в тот же день. Напрашивается предположение, что Эрдоган решил смягчить гнев Белого дома, заняв более жесткую позицию по отношению к РФ и более благожелательную – по отношению к Украине.



Кроме того, действия Эрдогана можно связать и с договоренностью о поставках при посредничестве Турции украинского и российского зерна через Черное море. Срок ее действия истекает 17 июля. Между тем 5 июля Песков заявил, что, так как российская часть зерновой сделки не выполняется, оснований для ее продления нет. Конечно, аналогичные заявления делались и ранее. Но когда срок зерновой сделки истекал, Москва ее продлевала. Тем не менее в США не стали гадать, будет ли так и на этот раз. В заявлении Госдепа указывается, что Россия "должна соблюдать и продлить" сделку. Значит, Эрдоган, демонстрируя свою готовность поддержать Украину, тем самым выступает в качестве инструмента давления на РФ.



В речи турецкого президента на пресс-конференции с Зеленским прозвучал веский аргумент в пользу того, что нынешний демарш Анкары лишь тактический ход, а не смена долгосрочной стратегии. Эрдоган пригласил в августе в Турцию Владимира Путина. Его там не арестуют во исполнение ордера Международного уголовного суда (МУС). Турция не подписала Римский статут, значит, решения этого суда ее не касаются. Более того, против самого Эрдогана в марте был подан иск в МУС. Турецким властям инкриминируют пытки и внесудебные расправы в отношении тысяч человек после подавления попытки переворота в 2016 году.



Одним словом, можно было бы уверенно говорить о том, что Эрдоган, пусть и позволив себе больше, чем обычно, в очередной раз лавирует между РФ и Западом, если бы не одно "но": подписанный меморандум. Поставка Т-155 Firtina Украине, если она действительно состоится, будет рубежом, переход которого означает, что своему преемнику 69-летний Эрдоган намерен оставить страну, имеющую крепкие связи с Вашингтоном, а не фрондирующую по отношению к своим союзникам по НАТО. А значит, претензиям Анкары на роль посредника, отстаивающего, как Венгрия, свою линию при контактах с Кремлем, приходит конец.



Геннадий Петров

9.07.2023